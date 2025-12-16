東大研究センター調査

気象庁が９日発表した「北海道・三陸沖後発地震注意情報」について、防災対応を取るべき対象地域の住民の多くが日頃の備えの再確認や、避難できる態勢の維持など「特別な備え」を行っていないとみられることが、東京大総合防災情報研究センターのアンケート調査でわかった。

注意情報の内容が広く浸透していないことが浮かび上がった。（井上勇人、赤沢由梨佳）

注意情報は２０２２年に運用が始まり、青森県東方沖で今月８日深夜に起きたマグニチュード（Ｍ）７・５の地震を受け、気象庁が９日未明に初めて発表した。政府は北海道から千葉県の７道県１８２市町村に１週間、Ｍ８以上の大規模地震に備え、日頃の準備の再確認や「すぐに逃げられる態勢を維持」「非常持ち出し品を常時携帯」などの特別な備えを呼びかけていた。

調査は、注意情報発表後の１０〜１１日、４７都道府県の各２００人（２０〜６９歳、計９４００人）にインターネットで実施。注意情報の対象地域では６４６人が回答した。

対象地域で９日の発表以降に注意情報を見聞きした人は７４・８％いたが、このうち「家具の転倒防止を確認」した人は１６・１％、「津波に備え避難場所や経路を確認」した人は７・２％にとどまった。「すぐに逃げられる態勢を維持」（１４・１％）、「非常持ち出し品を常時携帯」（９・７％）も低調だった。

一方、対象地域では、注意情報について発表前は知らなかった人が６４・４％に上り、対象地域だと理解していない人も４２・１％を占めた。

同センターは、昨年８月に初の「南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）」が出された際もアンケート調査を実施。今回の調査と同様、実際に防災対応した人は１割程度だった。

同センター長の関谷直也教授は「経済活動と防災対応の両立が呼びかけられたが、臨時情報と同様に、防災対応に関する情報がうまく伝わっていなかった」と指摘。「発生の可能性が低くても大規模な後発地震が起こりうることを強調して伝えるなど、防災対応を取ってもらえるよう工夫する必要がある」としている。