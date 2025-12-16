ストレッチパンツの寿命は約3年！洗い方次第で短くなることも…長く愛用するための注意点と“ぽっこり膝”の直し方

快適なはき心地が魅力のひとつのストレッチパンツ。

最近ではおしゃれにはけるものからビジネス向きのものまで、幅広い製品が販売されている。愛用している人も多いことだろう。

しかし、ほとんどのストレッチパンツが約3年で“寿命”を迎えることをご存知だろうか。

さらに、洗い方や干し方に注意しないとその寿命はさらに短くなることも…。

寿命を迎えたストレッチパンツは伸びにくくなったり、伸びてしまったら戻らなくなることもあるという。

クリーニング師の国家資格も持つ「洗濯ハカセ」こと神崎健輔さんに、ストレッチパンツの寿命を縮めない洗濯法を聞いた。

素材のポリウレタンが寿命の要因

ストレッチパンツの寿命が短い理由は素材にある。

ほとんどのストレッチパンツはコットンやナイロンなどの生地に、 “ポリウレタン”という素材を糸状に加工して織り込んでいる。

ポリウレタンの特徴は、伸縮性に優れるが水分や熱、紫外線などに弱く劣化しやすいことにある。

数パーセントを織り込むだけで生地が伸びるようになるが、その分、劣化も早くなってしまうという。

「注意してほしいのは“購入してから”ではなく、“糸状に加工してから”3年ほどで寿命を迎えることです。3年が経っていなくても伸びにくくなったり、伸びたまま戻らなくなり、はき心地が悪くなることも多いです。長く愛用したいなら、なるべく負担をかけないように洗濯することが重要となります」

畳んでネットに隙間なく入れる

では、ストレッチパンツはどういう風に洗うべきなのか。

水に弱く洗うこともストレスになるが、汚れたままはくことも負担は大きい。汚れが溜まっていくと生地は硬くなり、着用時の摩擦がダメージになる。夏場は着用する度に洗い、冬場は２回はいて1回洗うのが目安になる。

洗う際の最初のポイントは畳んでネットに入れること。できるだけぴったりしたサイズのネットを使ってほしい。

「ネットに入れないと他の衣類に絡まって伸びたり縮んだりしてしまいます。ただし、ネットに入れたら問題ないわけでもありません。ネットが大きいと、中で動いて同じように負荷がかかってしまいます。なるべく隙間がないように畳むか、ネットのサイズ選びに注意してください」

洗剤は液状のおしゃれ着用洗剤がお勧め。洗浄力の強い粉状の洗剤は負荷が強くかかってしまうので避けてほしい。

洗濯機のモードは“弱モード”や“デリケートモード”を選ぶ。

さらに、脱水時間は1分ほどに留めてほしい。水分を含んだ状態で遠心力がかかると必要以上に伸びてしまい、劣化しやすくなるという。

「コットンなどの天然素材だけで作られたパンツよりも早く乾く製品が多いです。水分を多めに含んでいても大丈夫なので、脱水時間は必ず短めにしてください」

干す際は紫外線を避けて

洗濯後に干す際はタオルの上に平置きするのが理想だ。

ただし、スペースがなかったり早く乾かしたい場合などは洗濯バサミでつるしてもいい。

「つるして干す際は上下の“向き”に注意してください。水を含んでいると伸びやすく、重たい腰部分を下にして逆さづりすると負荷が強くかかってしまいます。必ず腰を上にして干してください」

また、干す際は陰干しが必須。ポリウレタンは紫外線に弱く、劣化が進んで硬くなってしまうので注意してほしい。

膝が出たら蒸気を当てる

最後は寿命が短いストレッチパンツの応急処置的な方法をひとつ紹介。はいているうちに伸びた生地が戻らず“膝が出た”ままになってしまうことがある。

元に戻す方法はないのだろうか。

「洗濯後まだ水分を含んだ状態で平らな場所に置いて手でならしてあげてください。それだけでも効果があります。もし物足りない場合は乾いた後に裏返して膝部分にアイロンの蒸気を当ててください。熱と水分が加わった状態で手で平らにならすと戻りやすいです。それでもダメな場合は寿命かもしれません」

ちなみに、ビジネス向きのパンツは、脚の中心に“クリース”という折り目を付けていることが多い。

クリースは洗う度に薄くなっていくためアイロンがけが欠かせないが、ポリウレタンを使ったストレッチパンツは熱に弱いので要注意だ。

「劣化が進んでしまうので必ず当て布をするか、できればスチームを当てて手でならすだけに留めてください。スチームを当てる際はアイロンを生地に直接つけるのではなく、指3本くらい（5cm程度）離して当てるのが正解です」

快適で便利なストレッチパンツ。できるだけ長く愛用するためにも正しい洗い方、干し方を心がけたい。

神崎健輔（かんざき・けんすけ）

28歳で脱サラ後、現在は実家の老舗クリーニング店「白洋社」部長、IT企業の株式会社「クラスタス」CTO、全国どこからでも受注が可能な宅配ネットクリーニングサービス「Nexcy」を開発しCTOを務める。「クリーニング師」の国家資格を持ち、「洗濯ハカセ」として家庭でもできる洗濯・シミ抜き術を発信する洗濯のプロフェッショナル。