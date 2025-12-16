ママさんがいない間に、ワンコと赤ちゃんがおもちゃで遊び始めて…？尊い光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で7万2000回再生を突破。「可愛すぎる」「幸せあふれる空間！」といった声が寄せられています。

一緒に遊ぶワンコと赤ちゃん

TikTokアカウント「yamachan_68」に投稿されたのは、ワンコと赤ちゃんの微笑ましいやり取りです。ある日、ママさんがそばを離れている間に、ワンコと赤ちゃんが一緒に遊び始めたそう。仲睦まじい姿にほっこりしたママさんは、少し離れたところから2人の様子を隠し撮りすることに。

赤ちゃんはおもちゃを持って座り、ワンコがおもちゃの紐の部分をくわえて、引っ張りっこをしていたという2人。ワンコが力を加減してくれているところに、優しさが感じられます。

おもちゃの引っ張りっこが微笑ましい

しばらく互角の戦いを繰り広げてから、「そろそろ本気出しちゃうぞ…えいっ」とばかりにおもちゃを強めに引っ張るワンコ。すると赤ちゃんがおもちゃから手を離してしまったので、この対決はワンコの勝利という結果に。

ワンコは勝利した後もおもちゃを持ち去ったりせず、赤ちゃんの前に留まり続けていたそう。どうやらもっと遊びたいようです。その気持ちが通じたのか、赤ちゃんがおもちゃに手を伸ばして、再び引っ張りっこスタート！

その後もワンコがおもちゃをグイッと引っ張って勝利しては、赤ちゃんも諦めずにおもちゃに手を伸ばすということを繰り返し、2人は楽しそうに遊び続けていたとのこと。

幸せ溢れる光景にほっこり

途中でワンコはただおもちゃを引っ張り合うことに飽きたのか、赤ちゃんの手がおもちゃに届かないようにお顔を背けるという意地悪を始めたそう。すると赤ちゃんは、今にも泣き出しそうなお顔に…。

そこでママさんが「おもちゃ貸してあげて」とお願いしてみたところ、ワンコはすぐにおもちゃを床に置いて譲ってくれたとか。そしてその後は、赤ちゃんがおもちゃで遊ぶ様子を優しく見守っていたとのこと。愛と幸せに溢れる光景は、多くの人の心を温めてくれることとなりました。

この投稿には「めっちゃ可愛いです。癒される」「ほらっ取ってみなって遊んであげてますね」「心も言葉も通じてるんでしょうね」といったコメントが寄せられています。

