「感じのいい人」が当たり前のように意識していることとは何か。

次々と新たなビジネスを仕掛ける稀代の起業家、佐藤航陽氏。「これからどう生きるか？」を徹底的に考察した超・期待作『ゆるストイック』を上梓した。これからの生き方として重要なキーワードは、「ストイック」と「ゆるさ」。令和のヒーローたち（大谷翔平、井上尚弥、藤井聡太…）は、なぜストイックに自分に向き合い続けるのか。『ゆるストイック』では、「どのように日常を過ごしていくべきか」を言語化し、誰でもできるプロセスとしてみなさんに共有する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

「自然体」が最も強い

努力や挑戦の場面では「気合を入れる」ことが強さの証と思われがちです。

しかし、実際には無理に力を込めるよりも「自然体」でいることが最も強さを引き出します。

自然体とは、自分らしさを保ちながら柔軟に状況に対応できる状態です。

特に、「感じのいい人」は、「自然体でいること」を常に意識し続けているのです。

力みが「成果」を妨げる

過剰な意気込みは、体を硬直させ、思考を狭めます。

スポーツで緊張のあまり実力を発揮できない場面や、仕事で空回りしてしまう状況は、力みによる弊害です。

力みをなくし、自然体で臨むことが成果につながります。

自然体がもたらす「柔軟性」

自然体でいると、状況に応じた最適な判断ができます。

余裕があるため、突発的な出来事にも冷静に対応できます。

これは、力を込めすぎている状態では得られない柔軟性です。

自然体は「最も安定した集中」をもたらします。

「自然体を保つ」ための習慣

自然体を保つには、普段から心身をリラックスさせる習慣を持つことが重要です。

深呼吸、適度な運動、十分な休養などが自然体の基盤を支えます。

習慣的な余裕が、重要な場面で自然体を実現させるのです。

「自然体」でいることは、怠けではなく、本来の力を最大限に発揮するための姿勢です。

力みを取り除き、柔軟に対応できる状態こそが最も強いのです。

無理をせず、自然体で淡々と積み重ねる姿勢。これが、「ゆるストイック」の実践です。

私たちもまた、自然体の強さを信じ、ゆるストイックに生きましょう。

佐藤航陽（さとう・かつあき）

株式会社スペースデータ 代表取締役社長

1986年、福島県生まれ。早稲田大学在学中の2007年にIT企業を設立し、代表取締役に就任。ビッグデータ解析やオンライン決済の事業を立ち上げ、世界8ヵ国に展開する。2015年に20代で東証マザーズに上場。その後、2017年に宇宙開発を目的に株式会社スペースデータを創業。コロナ禍前にSNSから姿を消し、仮想現実と宇宙開発の専門家になる。今は、宇宙ステーションやロボット開発に携わり、JAXAや国連と協働している。米経済誌「Forbes」の30歳未満のアジアを代表する30人（Forbes 30 Under 30 Asia）に選出される。最新刊『ゆるストイック』（ダイヤモンド社）は8.5万部を突破した。

