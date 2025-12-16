石原良純、「忘れられない」結婚秘話 土砂降りのなか伊勢神宮で指輪交換
16日放送のテレビ朝日系バラエティ番組『日本探求アカデミックバラエティ 火曜の良純孝太郎』(毎週火曜20:00〜)では、石原良純と小泉孝太郎が伊勢神宮を訪れる。
『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』 ＝テレビ朝日提供
石原と小泉は、正宮のほか、荒祭宮などに参拝。伊勢神宮では20年に一度、社殿や神宝などをすべて新しくし、ご神体を新しい社殿へ移す“式年遷宮”が定められているそうで、2033年の式年遷宮に向けて、すでに準備が始まっているという。
石原からは、伊勢神宮にまつわる結婚秘話も。もともと大好きな伊勢神宮で神前式を挙げたいという思いがあったそうだが、伊勢神宮では式を挙げることはできないと知り、境内で指輪交換だけすることに。
当日はあいにくの土砂降りだったが、雨に見舞われたがゆえ、「忘れられない」と語る一生のうち二度とない唯一無二の体験をすることができたと明かす。
