「I′m all ears」の意味は？友だちから相談されたときに使いたい！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

「I'm all ears」の意味は？ 意外と難しいこのフレーズ。 ヒントは、相手の話をしっかり聞く姿勢を表すときに使う、ちょっとくだけた表現です。 あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「ちゃんと聞くよ」「ぜひ聞かせて」でした！ 「I'm all ears」は単に聞いているというより、相手の話に興味があって、前のめりで耳を傾けている感じが出るのがポイント。 友だち同士や恋バナの相談など、距離の近い関係でとてもよく使われるフレーズです。 「You can talk to me anytime. I'm all ears.」

（いつでも話していいよ。ちゃんと聞くからね） あなたはわかりましたか？ 毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！ ※解答は複数ある場合があります。

