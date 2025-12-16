「I′m all ears」の意味は？友だちから相談されたときに使いたい！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「I'm all ears」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
ヒントは、相手の話をしっかり聞く姿勢を表すときに使う、ちょっとくだけた表現です。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「ちゃんと聞くよ」「ぜひ聞かせて」でした！
「I'm all ears」は単に聞いているというより、相手の話に興味があって、前のめりで耳を傾けている感じが出るのがポイント。
友だち同士や恋バナの相談など、距離の近い関係でとてもよく使われるフレーズです。
「You can talk to me anytime. I'm all ears.」
（いつでも話していいよ。ちゃんと聞くからね）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部