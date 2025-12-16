アジア最大級のアートブックフェア開催へ！ 今年はイタリア特集＆560組が集結

国内外の出版社やアートギャラリーが集まり、出版の文化を紹介＆交流するアジア最大級のアートブックの祭典、TOKYO ART BOOK FAIR。今年で15回目を迎える本イベントが、初めて2週にわたって開催される。週末ごとに出展者を入れ替え、各週約280組、合計約560組が出展する。

アジア最大級のアートブックフェアが期間を拡大し開催

本イベントの目玉といえば、ひとつの国や地域に焦点を当てる企画「ゲストカントリー」。今回の特集はイタリア。1966年から1977年にかけての社会運動・芸術運動・政治運動を背景にイタリアで制作された新聞や雑誌、パンフレットなどを収録した作品集『YES YES YES Revolutionary Press in Italy 1966-1977』について、展示を通して理解を深めてゆく。

また1978年から2006年にかけて刊行されたイタリアのZINEを紹介する『OUT OF THE GRID:Italian Zine 1978-2006』では、イタリアにおけるインディーズ出版の歴史を批評的に紹介。さらにブルーノ・ムナーリ、エンツォ・マーリ、エットレ・ソットサスらの絵本を多数刊行する出版社コッライーニ・エディツィオーニの展示では、本を拡大し、まるで物語の中に入り込んだような楽しい空間が広がる。

ほかにも、世界の難民のポートレートや「大切なもの」を記録したホンマタカシの作品展「SONGS──ものが語る難民の声」にも注目。バングラデシュ・コロンビア・日本の3か国で暮らす難民や国内避難民の姿を写した写真には、今の世界情勢を考えさせる衝撃がある。

フェアを巡る際に一息つくなら、屋外の「アウトドアラウンジ」もおすすめ。ここにはキッチンカーが登場し、ドリンクや軽食、スイーツなどが販売される。空間演出はアートユニットのエルパックが担当。まるで異国の蚤の市のような、にぎやかな雰囲気を楽しむことができる。週末のひと時を過ごすイベントとして、ぜひ出かけてみて。

information

TOKYO ART BOOK FAIR 2025

東京都現代美術館 企画展示室B2、エントランスホールほか 東京都江東区三好4-1-1 12 月11日（木）〜14日（日）、19日（金）〜21日（日）11時〜18時（12/11・19は12時〜19時、最終入場は閉場の30分前まで） 会期中無休 オンラインチケット（日時指定）一般1165円、当日券一般1200円ほか https://tokyoartbookfair.com/