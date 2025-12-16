湖池屋の期間限定ご褒美♡ストロング新作で冬の贅沢時間

ホリデーシーズンのお楽しみにぴったりな新作が、湖池屋から登場します。濃厚で贅沢な味わいが人気の「湖池屋ストロング」シリーズに、冬のご褒美感を高める2つのフレーバーが仲間入り。リラックスタイムやお酒のお供に選びたくなる、香りから余韻まで計算された味わいが魅力です。華やかな季節に寄り添う特別感あふれるポテトチップスで、いつもの時間を少し贅沢に彩ってみませんか♡

冬気分を盛り上げる濃厚2種

今回登場するのは、「湖池屋ストロング極旨フライドチキン」と「湖池屋ストロング辛旨海老チゲ」の2種類。どちらも75g入りで、満足感のある食べごたえが特長です。

全国のコンビニエンスストア限定で展開され、特別な季節感を意識したフレーバーとして企画されています。

香りと旨みを楽しむ贅沢感

極旨フライドチキンは、5種類のスパイスを組み合わせた香ばしさとチキンのコクが印象的。袋を開けた瞬間から食欲をそそります。

一方、辛旨海老チゲは、海老をメインに帆立やイカの旨みを重ね、辛みと海鮮の深みが後を引く味わい。どちらも「湖池屋ストロング」らしいザクザク食感が楽しめます。

シェアもひとり時間も◎

きらびやかなパッケージは、パーティーシーズンの高揚感を演出。自分へのご褒美としてゆっくり味わうのはもちろん、家族や友人とシェアするのにもぴったりです。

年末年始のお供に選びたい♪

クリスマスのワクワク感から年末年始のにぎわいまで、特別な時間に寄り添ってくれる「湖池屋ストロング」の新作。

濃厚なのに食べ進めやすい味わいは、気分を切り替えたいひとときにもぴったりです。

コンビニ限定で楽しめるこの時期だけのフレーバーを、ぜひ手に取って、冬ならではのご褒美時間を満喫してみてください♡