ディーン・フジオカ、“父の顔”のぞかせ子どもたちの近況明かす「個性がいろいろ出てきました」 3児の父
俳優のディーン・フジオカが、15日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』に出演。3人の子を持つ“父の顔”をのぞかせながら、子どもたちの近況について話す場面があった。
【写真】長男＆長女＆次男と“顔出し”親子ショット公開のディーン・フジオカ
ディーンは、双子の長男＆長女（11）、次男（8）と3人の子を持つ父。
ディーンが翻訳に初挑戦した絵本『ありさんシェフのしょうたいじょう』（講談社）が紹介された場面で、MCの黒柳徹子から子どもたちに本の読み聞かせをすることがあるかを問われると「その絵本ではないですけど、別の絵本では何度も」と明かした。
続けて、成長盛りの子どもたちは「個性がいろいろ出てきました」と話し、“虫好き”という長男は「飼育日記みたいなのも動画で録って、自分でジャーナルというか、そういう動画サイトみたいなところでやってますね」と説明。
長女は、ダンスや歌うことが好きだといい「自分がやっていることが何かいつか彼女の興味とつながる部分が出てきたらいいなと思いますね」と優しい口調で話した。
また「（わが子たちにも）いつか楽しんでもらえたらいいなと思って、絵本に限らず音楽も映像作品もタイムカプセルを作るような気持ちで1つひとつやらせていただいています」と思いを語っていた。
