¡¡º£µ¨µð¿Í¤Î¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬µåÃÄ¿·µÏ¿¤È¤Ê¤ë46¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤ì¤Ð¡¢ÃæÆü¤Î¾¾»³¿¸Ìé¤â05Ç¯¤Ë´äÀ¥¿Îµª¤µ¤ó¤¬µÏ¿¤·¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤ÎµåÃÄµÏ¿¤ËÊÂ¤Ö46¥»¡¼¥Ö¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç³ÆµåÃÄ¤Î¥·¡¼¥º¥óºÇÂ¿¥»¡¼¥ÖµÏ¿¼Ô¤¬Ã¯¤Ê¤Î¤«¸«¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï¹Åç¤ò½ü¤¤¤¿5µåÃÄ¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥·¡¼¥º¥óºÇÂ¿¥»¡¼¥ÖÅê¼ê¤Ï40¥»¡¼¥Ö°Ê¾å¡£¤¿¤À¡¢DeNA¤Ï1998Ç¯¤Ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡Ã£À®¤·¤¿»þ¤Î¼é¸î¿À¡¢¡ÈÂçËâ¿À¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÉð´ï¤Ë¥»¡¼¥Ö¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿º´¡¹ÌÚ¼ç¹À»á¤Î45¥»¡¼¥Ö¤¬¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¡£¥Á¡¼¥àÌ¾¤¬DeNA¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é40¥»¡¼¥Ö°Ê¾åµó¤²¤¿Åê¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë40¥»¡¼¥Ö°Ê¾åµó¤²¤¿µåÃÄ¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¤ß¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¡¢¥µ¥Õ¥¡¥Æ¤¬2017Ç¯¤ËÆüËÜ¥×¥íÌîµå¿·µÏ¿¤È¤Ê¤ë57¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú³ÆµåÃÄ¤ÎºÇÂ¿¥»¡¼¥ÖÊÝ»ý¼Ô¡Û
¢§ºå¿À
46¡¡Æ£Àîµå»ù¡Ê2007Ç¯¡Ë
¢§DeNA
45¡¡º´¡¹ÌÚ¼ç¹À¡Ê1998Ç¯¡Ë
¢§µð¿Í
46¡¡¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡Ê2025Ç¯¡Ë
¢§ÃæÆü
46¡¡´äÀ¥¿Îµª¡Ê2005Ç¯¡Ë¡¢¾¾»³¿¸Ìé¡Ê2025Ç¯¡Ë
¢§¹Åç
38¡¡±ÊÀî¾¡¹À¡Ê2008Ç¯¡Ë¡¢·ªÎÓÎÉÍù¡Ê2024Ç¯¡Ë
¢§¥ä¥¯¥ë¥È
41¡¡¥Ð¡¼¥Í¥Ã¥È¡Ê2015Ç¯¡Ë
¢§¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯
54¡¡¥µ¥Õ¥¡¥Æ¡Ê2017Ç¯¡Ë
¢§ÆüËÜ¥Ï¥à
39¡¡MICHEAL¡Ê2006Ç¯¡Ë¡¢Áý°æ¹À½Ó¡Ê2015Ç¯¡Ë
¢§¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹
40¡¡Ê¿Ìî²Â¼÷¡Ê2014Ç¯¡Ë
¢§³ÚÅ·
39¡¡¾¾°æÍµ¼ù¡Ê2023Ç¯¡Ë
¢§À¾Éð
38¡¡ËÅÄÀ¶¡Ê2002Ç¯¡¢2003Ç¯¡Ë
¢§¥í¥Ã¥Æ
38¡¡±×ÅÄÄ¾Ìé¡Ê2021Ç¯¡Ë