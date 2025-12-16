八木勇征、雪模様の中での“推し活”ショット披露に「かわいい」「寒そぉおおおおお」「なんだかレア」
ダンス＆ボーカルグループ・FANTASTICSのボーカルで俳優の八木勇征（28）が26日までに、自身のインスタグラムを更新。ツアーの宮城公演で訪れた仙台で雪景色の中“推し活”をするオフショットを公開した。
【写真】「寒そぉおおおおお」雪模様の仙台でピカチュウ像と記念撮影する八木勇征
“ポケモン好き”としてファンの間でも知られている八木は「仙台でも推し活 僕にとって初雪の日に推し活でした」のコメントとともに、現地のオフィシャルショップ前でピカチュウのぬいぐるみを手に笑顔を見せるショットや、仙台駅前に飾られている頭部に雪の積もったピカチュウの像を前に、ビニール傘にマスク姿で寒そうな表情を見せるショットなどをアップした。
この投稿にファンからは「雪が積もってるポケモン、レアだなぁ」「寒そぉおおおおお」「推し活楽しんでて嬉しい 2枚目ゆせ寒そうだけどとっても可愛い」「初雪ゆせくんなんだかレア ピカチュウ見てるゆせくん可愛」「ポケモンだいすきなゆせかわいい」「しっかり推し活してるの可愛すぎる！傘、ビニール傘使ってるの一緒で勝手に親近感湧いてる笑笑」などのコメントが寄せられている。
