『ストレンジャー・シングス ５』“裏側の世界”の真実が明らかに VOL2直前予告＆場面写真解禁
世界的ヒットを記録してきた動画配信サービス「Netflix」の人気シリーズ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』が、シーズン5でついに完結。現在、VOL1（第1〜4話）が独占配信中で、VOL2（第5〜7話）は12月26日、フィナーレとなる第8話は2026年1月1日に世界独占配信される。このたび、VOL2配信を前に直前予告と場面写真が解禁された。※以下、シーズン5 VOL1までのネタバレを一部含む。
【動画】『ストレンジャー・シングス』最終章――VOL2直前予告
本作は、1980年代の小さな町ホーキンスを舞台に、突如出現した＜裏側の世界＞という異世界の脅威に、少年少女とその仲間たちが立ち向かうミステリー・アドベンチャー＆青春物語。配信開始以降、世界各地で社会現象を巻き起こし、シーズン5のVOL1はNetflix週間グローバルTOP10（英語シリーズ）で2週連続1位を記録。全5シーズンすべてがTOP10入りするなど、特大ヒットとなっている。
VOL1では、とある恐ろしい計画を企むヴェクナの行方を探る仲間たちの姿が描かれ、終盤ではパワーアップしたヴェクナが襲来。奮闘空しくヴェクナは圧倒的な力を見せつけて、姿を消した。
映像では、「失敗だ。そもそも勝ち目はなかった」とウィルが嘆き、それに追い打ちをかけるかのように、これまで仲間たちを惑わせ苦しめてきた“裏側の世界”の知られざる事実にも迫り、一同は驚愕。
ダスティンは「これまで俺たちが裏側の世界に対して持ってた認識は全て間違いだ」と、さらなる新事実が明らかになることを示唆している。映像にも登場する、禍々しくうごめくエネルギー体のような“渦”は果たして何なのか。シーズン1から謎に包まれてきた“裏側の世界”の真相がついに明らかになる。
1980年代のダイアナ・ロスの名曲「Upside Down」が怪しげに鳴り響くとともに、予測不能の展開が巻き起こることを強く感じられる映像となっている。
さらに、前シーズンでヴェクナの餌食となり、謎の世界に閉じ込められていたマックスの姿も。そんな彼女と出会うのがマイクの妹ホリーだ。ホリーもまたヴェクナの新たな獲物としてこの世界に誘われてしまった。マックスが「牢獄」と言うこの世界から2人は協力し合い、現実へ戻ることはできるのか。
そして、ヴェクナ討伐に向け、「まだこれからよ、何も終わってない」と再び立ち上がるホーキンスの仲間たち。イレブンは「彼を殺す」と息巻き、マイクの姉ナンシーは敵へ弾丸を浴びせ、頼もしく反撃開始。
マイクは「この先何があるか分からない。でも生き抜くにはチームでいなきゃ」と力を込め、スティーブとダスティンは互いに「死ぬ時は一緒だ」「死ぬ時は一緒」とふたりの絆の強さも感じさせながら、戦いに挑んでいく。仲間たちは再び団結、そして最終決戦の幕が上がる。
本シリーズの企画・脚本・監督を務めるショーランナーのダファー・ブラザーズのロス・ダファーは先日自身のinstagramで、VOL2の3エピソード「ショック・ジョック」「カマゾッツからの脱出」「橋」の完成を報告。そして、「『ショック・ジョック』はよりダークでより恐ろしい内容です。『カマゾッツからの脱出』はVOL2の3話の中で最もスケールが大きく、何度観ても演技に泣かされます。『橋』は、多くは語れませんが、最終話を除けばシーズンで最も感情を揺さぶる章になると思います」とコメントしている。
数々の別れと喪失を乗り越え、何度でも立ち上がってきたホーキンスの仲間たち。＜裏側の世界＞の真実が明かされる時、彼らはどんな結末を迎えるのか。世界中が注目するフィナーレの時が、いよいよ迫っている。
