ついに『新東京水上警察』（フジテレビ系）の碇（佐藤隆太）が、東京湾を縄張りとする犯罪集団のリーダー・黒木謙一（柿澤勇人）と直接対決をすることになった。

参考：柿澤勇人、ドラマストリーム『終のひと』で連ドラ初主演 「何かを残すことができれば本望」

このドラマは、増加する水上犯罪を取り締まるために「東京水上警察署」が発足したところから始まった。しかし観閲式を行おうと署長が張り切っている最中、介護施設での毒殺事件と、東京湾に浮かぶ人工無人島での射殺事件が発生。介護施設でケアスタッフとして働いていた三上（松本怜生）、さらに碇が強盗容疑で目をつけていた田淵（山崎裕太）が事件に関わっていること、そして田淵が警備艇を乗っ取り観閲式に突っ込もうと計画していることが明らかになる。その様子を遠くから見物していたのが、黒木だ。

彼は、“湾岸ウォリアーズ”という暴走族団体のリーダーを務めていた人物で、今も人材派遣会社の代表という立場で名を轟かせている。三上や田淵が彼と関係があると知った碇は、早々に黒木に目をつけるが逮捕するまでには至っていなかった。その後、黒木が自ら手を下していないとはいえ、彼の会社とつながっている人物が船内で殺害される事件が発生。黒木は東京湾を守ろうとする水上警察の目をかいくぐり、水面下で良からぬ計画を進めているのでは？ という疑惑が浮上する。

黒木はいわゆるチンピラではない。見た目は誠実な社会人そのもので、優しい人なのではないかと気を許してしまいそうになるのもよくわかる。だからこそ、一瞬見せる真剣な表情にはより一層の恐怖を感じるのだ。

黒木を演じる柿澤勇人は、多くの作品でバイプレーヤーとして存在感を高め、2026年1月期はTBSドラマストリーム『終の人』で主演を務めていることも発表されている。劇団四季に所属していた経験を持ち、今でも数多くの舞台に立っているからか、映像作品で観る時の凜とした佇まいに目を奪われてしまうのも納得だ。最近では『ライオンの隠れ家』（TBS系）で、母子行方不明事件を捜査する刑事を演じ、温かくもズンとした重さがある物語に確かな奥行きを与える存在となった。

■柿澤勇人が体現する“二面性”の魅力 また、記憶に新しいのは『全領域異常解決室』（フジテレビ系）での姿だ。このドラマの中では、人間の姿をして世の中に生きている八百万の神たちが、次々に殺されていく。その捜査を進めていたのが、内閣官房直轄の機関であり、神々で構成された“全領域異常解決室”。柿澤は、彼らの事情を知り手助けをする内閣官房の審議官・直毘吉道を演じた。視聴者も味方として信頼を置いていた人物だが、途中から怪しい行動が目立っていた。そして終盤で明らかになったのは、彼が今まで多くの神を消滅させてきた黒幕であったということだ。

表では誠実な一面を見せながら裏ではとんでもない陰謀を企てていて、それが明らかになった時に押さえ込んでいた怒りを静かに、そして急激に爆発させる。それは『新東京水上警察』での黒木にも通じる部分があった。“悪”を含んだ役を演じている柿澤が画面に登場すると、まだ事情を知らない段階でも、どこか他のシーンとは異なる空気感が感じられるのだ。

10月期火9ドラマ『新東京水上警察』最終回予告【12月16日夜9時】 『新東京水上警察』の劇中で、黒木は「慣れは重要だ。迷いも罪悪感も全て吹き飛ばしてくれる」と語り、最終話の予告編では「俺はこの生き方しか知らない」と話している。どんな物語でも悪役たちはそうならざるを得なかった理由を抱えているが、黒木も例外ではないのだろう。ラストスパート、今まで明かされてこなかった彼の心の奥底まで描かれることを期待したい。

「海の秩序を保つことは、世界の平和を守ること」――これは元海技職員の大沢（小林隆）によって語られた言葉だ。しかし今、大切な東京湾が大きな危機に晒されている。“水恐怖症”である碇が自分を盾にしてしまわないかという心配や、また母の危篤の知らせと重大事件の間で揺れ動く日下部（加藤シゲアキ）、台風を前にどうするべきか悩む海技職員の有馬（山下美月）と玉虫署長（椎名桔平）らの緊張も走る。水上警察のメンバーは、黒木の犯行を食い止め、東京湾の平穏を取り戻すことができるのだろうか。（文＝伊藤万弥乃）