マンチェスター・Uvsボーンマス 試合記録
【プレミアリーグ第16節】(オールド トラフォード)
マンチェスター・U 4-4(前半2-1)ボーンマス
<得点者>
[マ]アマド・ディアロ(13分)、カゼミーロ(45分+4)、ブルーノ・フェルナンデス(77分)、マテウス・クーニャ(79分)
[ボ]アントワーヌ・セメニョ(40分)、エバニウソン(46分)、マーカス・タバーニアー(52分)、エリー・ジュニオール・クルピ(84分)
<警告>
[マ]ディオゴ・ダロト(43分)、カゼミーロ(50分)
[ボ]アントワーヌ・セメニョ(43分)、マルコス・セネシ(76分)、アダム・スミス(79分)
