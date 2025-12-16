日経225先物テクニカルポイント（16日夜間取引終了時点）
16日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比160円安の5万80円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
52505.79円 ボリンジャーバンド3σ
51694.66円 ボリンジャーバンド2σ
50883.53円 ボリンジャーバンド1σ
50362.00円 5日移動平均
50230.00円 一目均衡表・転換線
50168.11円 15日日経平均株価現物終値
50080.00円 16日夜間取引終値
50072.40円 25日移動平均
49790.00円 一目均衡表・基準線
49720.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
49261.27円 ボリンジャーバンド-1σ
48450.14円 ボリンジャーバンド2σ
47807.73円 75日移動平均
47639.01円 ボリンジャーバンド3σ
47195.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
41814.70円 200日移動平均
株探ニュース
