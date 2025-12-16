　16日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比160円安の5万80円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

52505.79円　　ボリンジャーバンド3σ
51694.66円　　ボリンジャーバンド2σ
50883.53円　　ボリンジャーバンド1σ
50362.00円　　5日移動平均
50230.00円　　一目均衡表・転換線
50168.11円　　15日日経平均株価現物終値
50080.00円　　16日夜間取引終値
50072.40円　　25日移動平均
49790.00円　　一目均衡表・基準線
49720.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
49261.27円　　ボリンジャーバンド-1σ
48450.14円　　ボリンジャーバンド2σ
47807.73円　　75日移動平均
47639.01円　　ボリンジャーバンド3σ
47195.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
41814.70円　　200日移動平均


株探ニュース