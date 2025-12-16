TOPIX先物テクニカルポイント（16日夜間取引終了時点）
16日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比1.5ポイント安の3432.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3501.74ポイント ボリンジャーバンド3σ
3452.65ポイント ボリンジャーバンド2σ
3432.50ポイント 16日夜間取引終値
3431.47ポイント 15日TOPIX現物終値
3409.90ポイント 5日移動平均
3403.55ポイント ボリンジャーバンド1σ
3379.25ポイント 一目均衡表・転換線
3354.46ポイント 25日移動平均
3337.75ポイント 一目均衡表・基準線
3305.37ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3256.27ポイント ボリンジャーバンド2σ
3243.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3241.73ポイント 75日移動平均
3207.18ポイント ボリンジャーバンド3σ
3197.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2950.01ポイント 200日移動平均
株探ニュース
