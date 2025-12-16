　16日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比1.5ポイント安の3432.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3501.74ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3452.65ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3432.50ポイント　　16日夜間取引終値
3431.47ポイント　　15日TOPIX現物終値
3409.90ポイント　　5日移動平均
3403.55ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3379.25ポイント　　一目均衡表・転換線
3354.46ポイント　　25日移動平均
3337.75ポイント　　一目均衡表・基準線
3305.37ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3256.27ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3243.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3241.73ポイント　　75日移動平均
3207.18ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3197.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2950.01ポイント　　200日移動平均


