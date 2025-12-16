グロース先物テクニカルポイント（16日夜間取引終了時点）
16日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比18ポイント安の652ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
741.73ポイント ボリンジャーバンド3σ
738.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
723.81ポイント 75日移動平均
721.36ポイント ボリンジャーバンド2σ
715.29ポイント 200日移動平均
712.50ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
701.00ポイント ボリンジャーバンド1σ
681.50ポイント 一目均衡表・基準線
680.64ポイント 25日移動平均
669.05ポイント 15日東証グロース市場250指数現物終値
660.40ポイント 5日移動平均
660.28ポイント ボリンジャーバンド-1σ
656.00ポイント 一目均衡表・転換線
652.00ポイント 16日夜間取引終値
639.92ポイント ボリンジャーバンド2σ
619.55ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
