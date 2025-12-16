　16日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比18ポイント安の652ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

741.73ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
738.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
723.81ポイント　　75日移動平均
721.36ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
715.29ポイント　　200日移動平均
712.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
701.00ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
681.50ポイント　　一目均衡表・基準線
680.64ポイント　　25日移動平均
669.05ポイント　　15日東証グロース市場250指数現物終値
660.40ポイント　　5日移動平均
660.28ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
656.00ポイント　　一目均衡表・転換線
652.00ポイント　　16日夜間取引終値
639.92ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
619.55ポイント　　ボリンジャーバンド3σ


