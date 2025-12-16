本日12月16日（火）よる7時〜8時54分 日本テレビ系で放送の「クイズ！あなたは小学5年生より賢いの？賞金1000万円SP」。

「小5クイズ」が賞金1000万円スペシャルで帰ってきた！前回（9月）は、羽鳥慎一＆武田真一コンビが史上31組目の全問正解を達成し賞金1000万円を獲得した。今回も最強のインテリが集結！全問正解し勝利の栄冠を手にするのは、いったい誰!?

最強クイズ王・東京大学卒の伊沢拓司と芸能人クイズ王・京都大学卒の宇治原史規（ロザン）が、夢の初タッグ！伊沢は今度こそ全問正解を果たすため、最高の助っ人として「小・中学生時代のヒーロー。唯一無二のクイズ王」と尊敬する宇治原を招集。これで驚異の知識量と推理力が2倍に!? あとにも先にもないクイズ界最強タッグの挑戦は見逃せない！

前回の出場時、惜しくも最終問題で敗退した元日本テレビアナウンサー・西尾由佳理と、今年9月の放送で見事1000万円を獲得した羽鳥が、「西尾にも賞金を獲らせてあげたい！」と再びタッグを組みリベンジ参戦。今回も猛勉強してきたという西尾は気合充分！「ズームイン!!SUPER」で6年間にわたり一緒に総合司会を務めた最強アナウンサーコンビは、今度こそ全問正解・1000万円獲得なるか？そして羽鳥には、2回連続で1000万円獲得という偉業達成がかかる！

東京大学教育学部卒、大学では小学校の教育政策を学んでいた日本テレビアナウンサーの住岡佑樹が再挑戦！前回、入社1年目にして最終問題までたどり着くも、全問正解にはあと一歩で涙を呑んだ…。あれからおよそ2年。ニュースコーナーを担当しながら、日々知識を蓄えパワーアップ。そして今ではプロ野球中継の実況も任されるほどに成長！東京大学出身の頭脳をフル回転し、今度こそ奇跡を起こして全問正解できるのか？

そして今回も、助っ人小学生は「あきと」「えな」「かいなる」「こうた」「ここ」の5人が登場！迷える大人たちを救えるか？