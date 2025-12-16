timeleszが斬って斬って斬りまくる――『タイムレスマン』新企画「殺陣マン」始動！
今夜12月16日24時25分放送のバラエティー番組『タイムレスマン』（フジテレビ系）は、殺陣（たて）のスピード暗記に挑戦する新企画「殺陣マン」。メンバー8人がそれぞれの誇りを懸けて、超本気の殺陣バトルを繰り広げる。
【写真】着物姿でtimeleszがわいわい 『タイムレスマン』「殺陣マン」スタジオカット
本番組は、timeleszの地上波初バラエティー。「とにかく何事にも全力で、汗をかく！」を合言葉に、佐藤勝利、菊池風磨、松島聡、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝のメンバー8人が全員一丸となり、それぞれの個性を発揮しながら、さまざまなロケ企画を展開。涙あり、笑いあり、そして“汗”ありの痛快バラエティーだ。
今夏放送された「名作ドラマ長ゼリフマン」（7月29日・8月5日・12日放送）では、フジテレビの名作ドラマの長ゼリフの暗記＆実演に挑戦し、“ガチ”な芝居を披露してみせたtimeleszメンバーだが、この「殺陣マン」で挑むのは、そのタイトル通り、時代劇などでおなじみの“殺陣”。複雑な動きで構成される殺陣を、わずか5分間で覚え、すぐに実演しなければならないという、「長ゼリフマン」と負けず劣らずのハイレベルなチャレンジ企画だ。
今回はまず8人で予選を行い、殺陣教室「サムライブ」で講師を務める原浩史先生の審査によって、上位3人が決勝戦へと駒を進めるという流れ。舞台『Endless SHOCK』などで殺陣を経験している佐藤、寺西、原の3人が「絶対に負けられない！」と闘志を燃やす一方で、菊池、松島、橋本、猪俣、篠塚の殺陣未経験者5人も、初めての挑戦に目を輝かせる。
予選では、AパターンとBパターン、2通りの殺陣を用意。どちらも10個のアクションからなる「10手決着」で難易度は同じだが、メンバーはそれぞれ好きな方のパターンを選んで挑むことに。こうして予選Aパターンを4人、予選Bパターンを4人で戦うことが決まり、8人はさっそくプロのレクチャーを受けて練習を開始する。しかし、殺陣歴15年の原先生いわく「プロでも覚えるのに5分はかかる」という複雑な殺陣を暗記するのは、やはり至難の業。たちまち5分が過ぎ、あっという間にタイムアウトとなってしまう。
そしていよいよ予選がスタート。審査方法は、10手すべての動きを1つずつ判定し、「正確さ」を30点満点（1手につき3点満点）、さらに全体の「カッコよさ」を20点満点で採点。合計50点満点で評価していく。果たして、“正確”かつ“カッコいい”立ち回りを披露し、決勝戦への切符3枚を手にするメンバーは誰だ？
なお、前回放送の「クイズDEモテたいマン」（12月9日）の“モテそうなクイズ合戦”で、あえなく最下位＝最もモテなさそうなメンバーに選ばれ、モテ度UP間違いなし（？）のミドルネームを付けられてしまった原は、今回の放送中、テロップ＆ナレーションで常に“原DE嘉孝”と紹介される羽目に…。こちらにも注目してほしい。
『タイムレスマン』「殺陣マン」は、フジテレビ系にて12月16日24時25分放送。
