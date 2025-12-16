主演・唐沢寿明×堤幸彦監督『ミステリー・アリーナ』映画化決定！ 予測不能なミステリーエンタメ、特報解禁
深水黎一郎による小説『ミステリー・アリーナ』（講談社文庫刊）が、主演・唐沢寿明×監督・堤幸彦で実写映画化され、2026年5月22日より公開されることが決定。特報映像、ティザービジュアルが解禁された。
【動画】唐沢寿明、推理クイズ番組の司会者を怪演！『ミステリー・アリーナ』特報
全国民が熱狂する生放送のド派手な推理クイズ番組『ミステリー・アリーナ』。番組の熱気を一気に盛り上げるのは、司会者・樺山桃太郎（かばやま・ももたろう）。難攻不落の推理問題に正解者が連続して現れず、賞金はキャリーオーバーで100億円まで膨れ上がっていた。
そんな中出題された問題は、「嵐の中、孤立した洋館で起きた殺人事件」。推理力に自信のある選りすぐりの6人の解答者たちは、このミステリーを解き明かすことができるのか？ 犯人を当てたら100億円、予測不能なミステリーエンターテインメントが幕を開ける。
原作は、緻密なロジックとトリックで読者を魅了するミステリー作家・深水黎一郎の小説『ミステリー・アリーナ』。「本格ミステリ・ベスト 10」（2016年度）第1位、「ミステリが読みたい！」 （2016年版国内篇・早川書房）第3位、「週刊文春ミステリーベスト 10」（週刊文春 2015年12月10日号国内部門）第4位、「このミステリーがすごい!」（2016年版国内編・宝島社）第6位など、数々のミステリーランキングにランクインした。
主演を務めるのは、唐沢寿明。圧倒的な存在感を放ち、常に第一線で活躍してきた唐沢が今回演じるのは、『ミステリー・アリーナ』という推理クイズ番組の司会者・樺山桃太郎。樺山はハイテンションにスタジオを盛り上げ、毒舌で解答者をあおり、よどみなく番組を進行する、まさに番組の顔。ティアドロップのサングラスにアフロヘアー、白いスーツというド派手な衣装を着こなし、一見唐沢とは判別できないような強烈なキャラクターだ。
唐沢は、樺山について「“こいつ狂ってるな”とすごく感じたので、なるべくその部分を表現しようと演じました」とコメント。続けて「最初は誰か分からないんじゃないかな（笑）」とニヤリ。今年で俳優キャリア45年を迎えた唐沢が、今までにないキャラクターにふんし怪演をみせる。
監督は、ドラマ『ケイゾク』『池袋ウエストゲートパーク』や「TRICK」シリーズ、「SPEC」シリーズ、映画『20世紀少年』三部作など、数々の話題作の演出を手がけてきた堤幸彦。唐沢とは2009年に公開された映画『20世紀少年 ‐最終章ぼくらの旗』以来、約15年ぶりのタッグとなる。
今回、映像化不可能と言われた作品に挑んだ堤監督は、「ある日の主演・唐沢寿明氏の一言で全てが視えた！ 『アフロでいんじゃない？ 樺山の頭』」と、唐沢から発案があったことを明かし、「方向の違うたくさんのエンタメ的要素を統合する魔法の頭髪・アフロ！ それを旗頭に自由に走り切った、その成果をぜひご覧いただきたい！」と語った。
原作者の深水は「映像化は絶対に無理だろうと思いながら書いていた作品なので、それが実現したことに作者が一番びっくりしています。主役の樺山桃太郎は癖が半端なく強い人物ですが、唐沢さんの怪演に期待しています！」とコメントを寄せている。
特報映像は、「ミステリーを愛し、ミステリーに捧げ、ミステリーと生きる、すべての方へ」という文字とともに、唐沢演じる樺山の不敵な笑みとコミカルな表情が次々と映し出され、その後に「ようこそ、ミステリー・アリーナへ！」と叫ぶ姿から始まる。
続いて、推理問題の舞台となる洋館が映し出され、見事正解すれば賞金100億円とあおる樺山。さらに、「天国か地獄か、あなたの推理はどっちだ！」と狂気をはらんだ表情で解答者へにじり寄る。最後は「シンキングタイム、スタート」と視聴者に問いかけて締めくくられ、ド派手な推理クイズ番組の始まりを告げる映像となった。
ティザービジュアルには、豪華なスタジオをバックに、「ようこそ」と言わんばかりに両手を広げる樺山の全身カットを配置。不気味な笑みと、中央にある「犯人当てたら100億円」というコピーが、ただならぬ番組であることを予感させる。『ミステリー・アリーナ』という番組を舞台にどのような物語が展開されていくのか、期待が高まるビジュアルとなっている。
映画『ミステリー・アリーナ』は、2026年5月22日より全国公開。
主演、監督のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■唐沢寿明（樺山桃太郎役）
私が演じる樺山桃太郎はちょっとクレイジーなクイズ番組の司会者です。原作を読んでいて“こいつ狂ってるな”とすごく感じたので、なるべくその部分を表現しようと演じました。ただ、見た目で最初は誰か分からないんじゃないかな（笑）。
（オファーを受けた際は）やっぱり『20世紀少年』でご一緒した堤監督と聞き、撮影が楽しみでした。原作はこれぞミステリーという、先が読めない作品で本当に面白くて、この原作を映画に落とし込むのはなかなか難しいと思いました。
この原作と堤監督なので、普通の作品にはならないだろうなと思っていました。クイズ番組のパネラーとして出演される俳優の方々も柔軟性があって、自分では予想していなかったお芝居になったり、それを見た監督が演出を変えたりと楽しく面白い撮影でした。
この作品は、年に一度の壮大なクイズ番組のお話です。このクイズ番組の中に壮大なミステリー作品が絡んでおり、その話がメインかと思いきや、最後の最後にとてつもない様々なことが起こっていきます。原作を読んだ方も、読んでいない方も楽しめる、見応えのある作品になっていると思います！ ぜひ劇場でお会いしましょう！
■堤幸彦（監督）
深水先生の原作には、あらゆるミステリーの魅力を知り尽くしていて、世界のシステムを睥睨（へいげい）する膨大なインテリジェンスがある。そして、いただいた脚本は見事に原作の魅力を映画的にリミックスしたクリエイティビティがあった。さて困った。私の演出的知見で太刀打ちできるのか。
風味としての「コメディ性」とミステリーの持つ「構造性」、さらに本作独自の「秘密」、それらを統合する鍵を見出せなかったのだが、ある日の主演・唐沢寿明氏の一言で全てが視えた！「アフロでいんじゃない?樺山の頭」なんだと？ アフロ！ その瞬間、全てのビジュアルが降ってきた！ 方向の違うたくさんのエンタメ的要素を統合する魔法の頭髪・アフロ！ それを旗頭に自由に走り切った、その成果をぜひご覧いただきたい！
