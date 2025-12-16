【本日誕生日】桐谷美玲36歳、「着てないように見える」春服ショットも 私服コーデがかわいい！
本日12月16日は、モデル、女優の桐谷美玲の36歳の誕生日。女優として活躍するかたわら、モデルという職業柄、インスタグラムで公開する私服ショットには、毎回「かわいい」「おしゃれ」といった称賛の声が殺到している。今回はそんな桐谷の35歳の1年の私服ショットの数々をまとめた。
【写真】着てないように見える!? コーデも 桐谷美玲のかわいい私服コレクション
■ヒールコーデに絶賛「ほんっとスタイルいい」
今年4月には、ヒールにタイトなボトムス、ロングジャケットをまとい、キャップを被った私服コーデを披露。投稿の中で彼女は「久しぶりにヒール履いて出かけたら、絢が褒めてくれて写真まで撮ってくれて、すごくニヤついちゃった日。笑」とつづり、親交の深い女優の大政絢に向けて「またご飯しよう」とメッセージを贈っている。
ヒールコーデを披露した桐谷の投稿にファンからは「細いだけじゃなくて美脚すぎ」「この着こなしはさすがです」「ほんっとスタイルいい」などの声が寄せられている。
■コナン君との2ショットも「ウエストが綺麗」と反響
同じく4月には、「日テレのロビーにコナンパネル発見してにまにましながら撮ってもらった」とつづり、劇場版『名探偵コナン 隻眼の残像（フラッシュバック）』のパネル前で撮影した写真を投稿している。
『名探偵コナン』の熱狂的なファンで、かつて劇場版のゲスト声優を務めたことがある桐谷。本人もご満悦の様子のコナン君と“2ショット”だが、ファンの注目を集めたのはファッション。この日はスレンダーなウエストがのぞくショート丈カーディガンにパンツを合わせた私服姿だった。ファンからは「コーデが可愛すぎる」「ウエストが綺麗」「自然な笑顔が美しい」など、反響が寄せられている。
■ジャケット×ロングスカートの組み合わせに「こんなにかわいいママはいない」の声
先月11月には「あっという間に11月がおわっちゃう 寒いからね、風邪ひかぬようにね」と呼びかけながら秋服コーデを披露している。アイボリーのロングスカートにタートルネックを合わせつつ、シックな黒いジャケットを羽織ってモノトーンな組み合わせ。ルイ・ヴィトンのハンドバッグを手にしている。
コメント欄には「こんなにかわいいママはいない」「モノトーンいいです」「綺麗です」といった声が寄せられた。
「ちょっとドキッとしました」桐谷美玲の春服にびっくり
■オールブラックの“雨の日コーデ”がオシャレ
梅雨真っ只中の6月には「雨だけど、 雨だから、できるファッションを」と全身をブラックで統一したコーデを披露。黒いレインブーツに、mikomoriのブラックのショートパンツ、ロングTシャツのセットアップ、プラダのバッグをそろえている。
「アクセサリーみたいなメガネもお気に入り」とつづるとおり、メガネのヒンジと呼ばれる蝶番の部分にはかわいらしい装飾が施されたアイウェアをつける桐谷の姿に、コメント欄には「雨コーデ オシャレ」「眼鏡素敵です可愛いです」「メガネもお似合いで可愛い〜」「黒のコーデが、おしゃれでお似合いです」といった称賛が寄せられている。
■黒タイツ＆コートがかわいい
まだまだ寒かった今年1月には「今日はくまチャームと共」とつづりながら、AMERI VINTAGEのチェック柄のコートに黒いタイツという出で立ちで壁際に佇む姿を披露した。
なお、足元はロングブーツに黒タイツという出で立ちだが、「最近、脚のむくみを取るマッサージを頑張ってるから 久しぶりにミニ丈着てみたけど、、、寒過ぎた ミス！」と報告する桐谷。本人は寒かったようだが、コメント欄には「黒スト 脚綺麗」「丁度可愛い丈のコートめっちゃ可愛い」「コート素敵」といった声が寄せられている。
■「ちょっとドキッとしました」ベージュの春服にびっくり
3月には一瞬ドキッとするファッションを披露した桐谷。「春だー 春服だー」と、ベージュのトップスに黒のチューブトップを重ねた春服を着こなした写真を投稿しているが、「ほぼ素肌に見えなくもないですが、安心してください、ちゃんと着てますよ」と、とにかく明る安村を連想させるフレーズでおちゃめに締めくくっている。
この投稿には「似合ってます」「春服の美玲ちゃんもかわいすぎる」「美玲さんきれい」といった声のほか、本人がつづるベージュのトップスに対しても「「安心できない薄さだったわ」「安心してください、ちゃんとわかってますよ（笑）」「ちょっとドキッとしました」といった反応が寄せられている。
引用：「桐谷美玲」インスタグラム（@mirei_kiritani_）
