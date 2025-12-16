すっかり寒くなった今日この頃、耳元の防寒にイヤーマフを使う人も多いのでは。防寒性はもちろん、デザインも気になるところだが、Xでは一風変わったイヤーマフが「ちょっと本当に欲しい」「かわいい」「みんな考えることは一緒」と話題を呼んでいる。



【写真】二度見しちゃいそう「サンドイッチの具になれるイヤーマフ」

発案したのは、企画デザイン会社「２時」。このほど、公式Xで新しいイヤーマフの商品アイデアを公開した。題して「サンドイッチの具になれるイヤーマフ」。左右のマフ部分が食パンとレタスを模しており、これを装着すると、自身の顔がサンドイッチに挟まれたような見た目に。文字通り「サンドイッチの具になれる」というわけだ。



シュールで絶妙なアイデアに、ネットは「私もサンドイッチの具になってみたい…！」「たまに無性に挟まれたい時とかある人には良いかも」「ちょっと本当に欲しい」「かわいいです」と反響多数。また、圧倒的に多かったのが、有名なネットミーム「バカのサンドイッチ」を連想する声。同社の担当者も「『あのミームだ』とツッコミが入ることは予想していました」と織り込み済みだったが、「ふたを開けてみたら予想以上にミームへの言及が多くて」とさすがに驚いたという。



企画段階において「（同ネットミームが）アイデアのきっかけの一つになっているのは間違いありません」と意識はしていたが、「『ミームをそのままグッズ化しよう』というよりは『イヤーマフのふかふかした素材感はパンっぽいな。左右から挟むので、サンドイッチ型にすれば自分自身が具になれて面白いかも』という、プロダクトのデザイン的な発想から形にしていきました」と、ミームのグッズ化が主軸ではないことを説明した。



見た目とアイデアが先行しがちだが、ふわふわのフェルト素材を使用しているため「屋外で撮影したのですが、とても暖かかったです！」と防寒はばっちり。商品化を希望する声も多いが、現状では「今のところ商品化の予定はありません」とした。



（よろず～ニュース・藤丸 紘生）