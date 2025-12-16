モデル、女優の古畑星夏（29）が15日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、2023年2月に結婚した一般男性と離婚したことを発表した。



【写真】共演者がスゴイ「Seventeen」時代の古畑星夏

古畑は「私事で恐縮ではございますが、このたび離婚いたしましたことをご報告させていただきます」と発表。「結婚生活の中ですれ違いが生まれ、話し合いを重ねた結果、お互いが前向きにそれぞれの人生を歩んでいくため、このような決断をいたしました」と離婚にいたる経緯を説明した。



続けて「結婚の際には多くの方にお祝いと応援をいただきましたので、このようなご報告をすることは心苦しく感じております」と胸の内をつづりつつ「話し合ったうえでの結論ですので、何卒ご理解いただけましたら幸いです」とした。



【報告全文】



関係者の皆様並びにいつも応援下さっている皆様へ



私事で恐縮ではございますが、このたび離婚いたしましたことをご報告させていただきます。



結婚生活の中ですれ違いが生まれ、話し合いを重ねた結果、お互いが前向きにそれぞれの人生を歩んでいくため、このような決断をいたしました。



結婚の際には多くの方にお祝いと応援をいただきましたので、このようなご報告をすることは心苦しく感じておりますが、話し合ったうえでの結論ですので、何卒ご理解いただけましたら幸いです。



今後とも変わらぬ応援をよろしくお願いいたします。



2025年12月15日

古畑星夏



古畑は2009年に「第13回ニコラモデルオーディション」でグランプリを獲得。同年10月号からファッション誌「ニコラ」の専属モデルとしてデビューした。その後も「Seventeen」「Vivi」などの専属モデルを務め、現在は「Oggi」の専属モデルを務めている。また女優としても活躍し、2018年前期のNHK連続テレビ小説「半分、青い。」では弓道部員役で出演していた。



（よろず～ニュース編集部）