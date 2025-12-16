「父の口座の株やETFを勝手に売却され、ある銘柄を高値で買わされていた。資産額が300万円ほど目減りしていたため、私に『何か変だよ』と連絡してきた。警察は『管内での被害は初めて』と言っていました」

【画像】逮捕された中国籍の経営者・林欣海（38）と江榕（42）。メガネの奥から鋭い眼光が覗く。顔の印象はよく似ているようだ。

そう語るのは、80代の父親が被害に遭ったA氏だ。



中国人容疑者2人の知られざる履歴書とは（写真：Faustostock/イメージマート）

◆◆◆

被害総額は7100億円

証券口座が乗っ取られ、不正に株が売買される被害が相次いでいる問題。警視庁は11月28日、中国籍の経営者・林欣海（38）と江榕（42）の2人を、金融商品取引法違反（相場操縦）と不正アクセス禁止法違反容疑で逮捕した。

「3月17日、2人は何者かと共謀し、他人名義の10口座に不正にアクセス。この10口座と林容疑者が経営するL＆H社名義の口座を使い、東証スタンダード上場のコンサル会社の株を大量に売買。不正に株価を吊り上げて売り抜け、約860万円の利益を得たとされる」（警視庁担当記者）

金融庁によると1月〜10月の証券口座乗っ取り被害は9300件以上、被害額は7100億円超だ。サイバー犯罪に詳しいカウリスの島津敦好CEOが語る。

「証券会社のフィッシングサイトが最初に確認されたのが昨年11月。翌月、複数の証券口座で不正ログインが報告され、今年3月、口座乗っ取りによる不正売買が急増しました」

狙われたのは時価総額が50億円未満で、株価を吊り上げやすい企業だ。4月の不正取引の売買額は2900億円超。10月は190億円に減るも、国内での逮捕は今回の2人が初めて。

中国系の組織とみられる不正グループ

一連の不正には、複数の犯罪グループが関与しているとされる。特に大企業や学術機関が連携する日本サイバー犯罪対策センターが「BP1」と呼び、注目しているグループがある。

「一連の不正もこのグループや派生した集団が関わっている可能性が高い」（同前）

彼らは中国系の組織と見られており、

「新種の詐欺メールの多くに中国語のツールが使われていた」（社会部記者）

彼らが実行犯を募るために使用するのが、秘匿性が高いメッセージアプリのテレグラムだ。この中に、「株価操縦」「株売買」などのトピックを扱う掲示板があるという。そこで、闇バイトの要領で、口座乗っ取りを行う実行役を勧誘するのだ。

「今回、逮捕された中国籍の2人は、こうした掲示板の勧誘に乗った可能性があると推測しています」（同前）

「11歳で来日→駒澤大学を卒業」「大田区などで飲食店を経営」

林と江は乗っ取りを行う際、日本国内の林の法人口座を使ったため、すぐ足がついた。後先を考えず、儲け話に飛びついた格好だ。

林は中国の福建省出身で、11歳で来日。駒澤大学を卒業後、12年に時計の輸出販売の会社を立ち上げた。

「17年にはタバコの販売会社も創業。福建省のソフトウェア会社で監査役についているが、赤字の時期もしばしばあった」（林の知人）

江も13年、都内で飲食店を経営する会社を設立。

「大田区などで飲食店を開いていた。ただ経営は苦しかったようで、店舗は閉店。飲食店で使っていた家具を、中古サイトに出品せざるを得ないほどだった」（同前）

林と江は以前、同じ住所に住んでいたこともある仲。一体、2人はどんな関係なのか。林の父を直撃した。

――2人の関係は？

「いとこ同士」

――会社の経営状況は。

「タバコ屋は今はない。飲食店は知らない」

――お金に困っていたか。

「聞いたことはない」

――逮捕された時は？

「警察が家に来て逮捕された時は少し緊張した。驚いたりはしなかった」

冒頭のA氏が嘆息する。

「PCを調べても、ウイルスも見つからず、どうして被害に遭ったかわからない。父は非常にショックをうけています……」

事件前、林の口座には、何者かによって数千万円が振り込まれている。この振込主が誰なのか。今後の捜査の焦点はそこになる。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2025年12月11日号）