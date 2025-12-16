俳優・唐沢寿明（６２）が映画「ミステリー・アリーナ」（来年５月２２日公開）に主演することが１５日、分かった。映画「２０世紀少年−最終章−ぼくらの旗」（２００９年）以来の堤幸彦監督（７０）とのタッグで予測不能なミステリー・エンターテインメントを届ける。

原作は２０１６年度の「本格ミステリ・ベスト１０」第１位に輝いた深水黎一郎氏の同名小説で、唐沢は全国民が熱狂する生放送のド派手な推理クイズ番組「ミステリー・アリーナ」の司会者・樺山桃太郎役。

ティアドロップのサングラスにアフロヘア、白いスーツの変わり種で「ちょっとクレイジーな、原作を読んでいて『こいつ、狂ってるな』とすごく感じたので、なるべくその部分を表現しようと演じました。見た目で最初は誰か分からないんじゃないかな」という。

クイズの問題「嵐の中、孤立した洋館で起きた殺人事件」を解答者６人が解き明かし、キャリーオーバーの賞金１００億円獲得を目指す。唐沢は「これぞミステリーという先が読めない作品で本当に面白くて、この原作を映画に落とし込むのはなかなか難しいと思いました。この原作と堤監督なので、普通の作品にはならないだろうと思ってました」と述べ、とてつもないクライマックスを予告した。

ドラマ「池袋ウエストゲートパーク」や「ＴＲＩＣＫ」シリーズなどを手がけてきた堤氏は「方向の違うたくさんのエンタメ的、要素を統合する魔法の頭髪、アフロ。それを旗頭に自由に走りきったその成果をぜひご覧いただきたい！」と強くアピールした。