ÊÆ·³¤Î¡Ö·¿Íî¤Á¥ª¥¹¥×¥ì¥¤¡×¹ØÆþ¤Ë¶â¤ò¤«¤±¡Ö¹ñÆâ¤ÎÇÀ¶È¡×¤òÊüÃÖ¤¹¤ëÆüËÜ¡ÄÅìÂçÆÃÇ¤¶µ¼ø¤¬¹Í¤¨¤ë¡Ö°ìÈÖ¤Î¹ñËÉ¡×¤È¤Ï

2024Ç¯¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤¿¡ÖÎáÏÂ¤ÎÊÆÁûÆ°¡×¡£2025Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¤ï¤º¤«1Ç¯¤Ç¥³¥á¤Î²Á³Ê¤Ï6³ä°Ê¾åË½Æ¤·¤¿¡£À¯ºöÂÐ±þ¤Ï¹ï¡¹¤ÈÂÇ¤Á½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Àè¹Ô¤¤Ï¤Ê¤ªÉÔÆ©ÌÀ¡½¡½ÆüËÜ¿Í¤Î¼ç¿©¤Ç¤¢¤ë¥³¥á¤ò¡ÖÇã¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÀáÌó¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ëÆü¡¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
ÇÀ¶È¤Ï¹ñËÉ¤½¤Î¤â¤Î¤À¡£À¤³¦¤Î¶¡µëÌÖ¤¬ÍÉ¤é¤²¤Ð¡¢»ÍÊý¤ò³¤¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Åç¹ñ¡¦ÆüËÜ¤Ï°ìµ¤¤ËÀÈ¼å¤Ë¤Ê¤ë¡£¹ñÆñ¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¤Ã¤È¤âÂçÀÚ¤Ê¤Î¤¬¡Ö¿©ÎÁ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡×¤Ê¤Î¤À¡ª
¥³¥á¤¬Çã¤¨¤Ê¤¤¡¢¹â¤¤¡¢¤³¤Î°Û¾ï»öÂÖ¤ò¤É¤¦¾è¤êÀÚ¤ë¤Î¤«¡©¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÌ¤Á½Í¤Î´íµ¡¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤Ï²¿¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡Ä¡£¤³¤Î¹ñ¤Î¿©ÎÁÌäÂê¤Î¡Ö°ÅÉô¡×¤ÈÆ®¤¤Â³¤±¤ëÅìÂç¶µ¼ø¡¦ÎëÌÚÀë¹°¤Î¹ðÈ¯¤ÈÄó¸À¤Î½ñ¡Ø¤â¤¦¥³¥á¤Ï¿©¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¡Ù¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
ÆüËÜ¤ÎÇÀ¶È¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê»Üºö
¤«¤Ä¤Æ¤ÎÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ï¡¢ºâÌ³¾Ê¤ä·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ËÂÐ¹³¤·¤Æ¥¬¥ó¥¬¥óÆ®¤Ã¤ÆÍ½»»¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¿¡£ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤¬¡¢ºâÌ³¾Ê¤ä·Ð»º¾Ê¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ëÂÐ¹³ÎÏ¡Ê¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥Ù¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥Ñ¥ï¡¼¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤À¡£
ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤¬ºâÌ³¾Ê¤ä·Ð»º¾Ê¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¾ð¤±¤¬·çÇ¡¤·¤¿´±Ä£¤ËÂÄ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢ÆüËÜ¤¬ÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿Ë¤«¤ÊÇÀ»³µùÂ¼¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÏÊø²õ¤¹¤ë¡£ÅÔ»ÔÉô¤Ï¤µ¤é¤Ë¿Í¸ý¤Î²áÌ©²½¤¬¿Ê¤ß¡¢ÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤Ë¹ñÌ±¤¬¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÆüËÜ¤Ë¤¹¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¤Ç¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤ì¤À¤±¤Î¼êÅö¤Æ¤ò»Ü¤»¤ÐÆüËÜ¤ÎÇÀ¶È¤ò¼é¤ì¤ë¤Î¤«¡£
»ä¤Ï¡¢Ä¶ÅÞÇÉ¤Î¡Ö¿©ÎÁ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¿ä¿ÊË¡¡×¤òÀ©Äê¤·¡¢¡Öºâ¸»¤ÎÊÉ¡×¤òÂÇ¤ÁÇË¤ëÄó°Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»°ËÜÃì¤È¤Ê¤ë»Üºö¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¡¢¤Þ¤º¡¢
¡ ¿©ÎÁ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ëÇÀÃÏ10¥¢¡¼¥ëÅö¤¿¤ê¤Î´ðÁÃ»ÙÊ§¤¤¤ò¹Ô¤¤¡¢
¢ ¥³¥¹¥È¾å¾º¤ä²Á³Ê²¼Íî¤Ë¤è¤ë½êÆÀ¸º¤òÄ¾ÀÜ»ÙÊ§¤¤¤ÇÊä´°¤·¡¢ÇÀ²È¤ò½õ¤±¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤Ï°Â¤¯Çã¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢
£ Áý»º¤·¤¿¥³¥á¤äÆýÀ½ÉÊ¤ÎÀ¯ÉÜÇã¤¤¾å¤²¤ò¹Ô¤¤¡¢È÷Ãß¤ÎÀÑ¤ßÁý¤·¤ä¹ñÆâ³°¤Î±ç½õ¤Ê¤É¤Ë²ó¤¹¡¢
¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ÎÄó°Æ¤Ï¡¢¤Û¤ÜÁ´À¯ÅÞ¤ÎÊÙ¶¯²ñ¤Ç»¿Æ±¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢³ÆÅÞ¤ÎÇÀÀ¯¸øÌó¤Ë¤âÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÀ²È¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜ»ÙÊ§¤¤¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥é¥Þ¥ÈãÈ½¤¬¤¢¤ê¡¢ÂÐ¾Ý¤òÂçµ¬ÌÏÇÀ²È¤Ë¸ÂÄê¤¹¤Ù¤¤À¤È¤ÎµÄÏÀ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÇÀ²È¡¦ÇÀÂ¼¤¬ÇËÃ¾¤¹¤ë¡£ÂÐ¾Ý¤ò¸ÂÄê¤·¤Ê¤¯¤È¤â¡¢ÊäÅ¶´ð½àÊÆ²Á¤ò¹â¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢ÅØÎÏÌÜÉ¸¤È¤·¤ÆÀßÄê¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Ð¥é¥Þ¥¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
ÆüËÜ¤ÎÇÀ¶ÈÉü³è¤Î¤¿¤á¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÍ½»»¤Î³È½¼
¥³¥á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°ìÆü¤âÁá¤¯¡¢¾ÃÈñ¼Ô¡¦À¸»º¼ÔÁÐÊý¤¬°ÂÄê¤·¤¿À¸³è¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ºÇÄã¸Â¤ÎÀ¸»º¼ÔÊÆ²Á¤òÊä½þ¤¹¤ëÀ¯ºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¡£
Çþ¤äÂçÆ¦¤ÎÀ¸»º¿¶¶½¤âÉ¬Í×¤À¤«¤é¡¢Å¾ºî¾©Îå¶â¤Ï°Ý»ý¤·¡¢¥³¥á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿ôÎÌ¤ò»Ø¼¨¤»¤º¤Ë¡¢¼ç¿©ÍÑ¡¢²Ã¹©ÍÑ¡¢»ôÎÁÍÑ¡¢Í¢½ÐÍÑ¤òÌä¤ï¤º¡¢ºÇÄã¸Â60¥¥í¥°¥é¥àÅö¤¿¤ê2Ëü2000¡Á2Ëü5000±ß¤È»Ô¾ì²Á³Ê¤È¤Îº¹³Û¤ÏÊäÅ¶¤·¡¢²¿¤ò¤É¤ì¤À¤±ºîÉÕ¤±¤¹¤ë¤«¤Ï¸½¾ì¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë°Ñ¤Í¤ë¡£
¥³¥á¤ÎÀ¯ÉÜºß¸Ë¤Ï¡¢ÊÆ²Á¤¬1Ëü5000±ß¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¤éÇã¤¤Æþ¤ì¡¢2Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¤éÊü½Ð¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥ë¡¼¥ë¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ±¿ÍÑ¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¶ñÂÎÅª¤Ê¿ôÃÍ¤Ë´ð¤Å¤¯¾ÜºÙ¤ÊÀ¯ºö¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ÎÄó¼¨¤¬º£¤³¤½µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ë¤Î¤Ë³µ»»¤Ç¤ÏÇ¯´Ö3Ãû±ß¤¯¤é¤¤¤«¤«¤ë¡£¤³¤ì¤À¤±¤ÎÍ½»»¤ò³È½¼¤¹¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤ÎÇÀ¶È¤ÈÇÀÂ¼¤ÏÂç¤¤¯Éü³è¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÃÏ°è·ÐºÑ¤Ë¹¥½Û´Ä¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£
¡Ö¹ñÆâ¤ÎÇÀ¶È¡×¤òÊüÃÖ¤¹¤ëÆüËÜ¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È
¤«¤Ä¤ÆÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Î´ØÏ¢Í½»»¤Ï¼Â¼Á5Ãû±ß°Ê¾å¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ê¤Ë¤â»ä¤Ï¡¢¤ª¤è¤½¼Â¸½ÉÔ²ÄÇ½¤ÇË¡³°¤ÊÍ×µá¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤ÎÍ½»»¤ò¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Îµ¬ÌÏ¤Ë°ú¤Ìá¤¹¤Ù¤¤À¤ÈÄó¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¥¢¥á¥ê¥«·³¤«¤é¸«¤Æ¡Ö·¿Íî¤ÁÀ½ÉÊ¤Îºß¸Ë½èÊ¬¡×¤È¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤Éð´ï¹ØÆþ¤Ë²¿½½Ãû±ß¤â¤«¤±¤ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÎÇÀ¶ÈÉü³è¤Î¤¿¤á¤Ë3Ãû±ß¤ÎºâÀ¯»Ù½Ð¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤³¤½¡¢¹ñÌ±¤ÎÌ¿¤ò¼é¤ë°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¿©ÎÁ¤ò¤á¤°¤ë½ÅÂç¤Ê´íµ¡¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¡¢¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤È¥ª¥¹¥×¥ì¥¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¹ñÌ±¤ÎÌ¿¤Ï¼é¤ì¤Ê¤¤¡£¥³¥ª¥í¥®¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Îº«Ãî¿©¤ò¤«¤¸¤Ã¤Æ¡¢Á´¹ñÌ±¤¬À¸¤±ä¤Ó¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¹ñÌ±¤ÎÌ¿¤ò¼é¤ë¤³¤È¤ò¡Ö¹ñËÉ¡×¤È¸À¤¦¤Ê¤é¡¢¿©ÎÁ¡¦ÇÀ¶È¡¦ÇÀÂ¼¤ò¼é¤ë¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢°ìÈÖ¤Î¹ñËÉ¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
ÇÀ¶È¤³¤½¤Ï¹ñËÉ¡£¡Ö¿©ÎÁ¤Ï¹ñËÉ¤À¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¡ÖÀïÁè¤ËÈ÷¤¨¤Æ¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¡ÊÊ¼ãë¡Ë¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Í¦¤Þ¤·¤¤µÄÏÀ¤À¤È´ª°ã¤¤¤µ¤ì¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£À¤³¦³Æ¹ñ¤¬¿©ÎÁ´íµ¡¤Ë´Ù¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬¿©¤Ù¤ë¿©¤ÙÊª¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ËÍ»ÄÌ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢»Í°Ï¤ò³¤¤ËÊñ°Ï¤µ¤ì¤¿Åç¹ñ¡¦ÆüËÜ¤Ï¤ª¤·¤Þ¤¤¤È¤Ê¤ë¡£
¹ñÆñ¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¤Ã¤È¤âÂçÀÚ¤Ê¤Î¤¬¡Ö¿©ÎÁ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡×¤Ê¤Î¤À¡ª
¡ÊÌÜ¼¡¡Ë
¤Ï¤¸¤á¤Ë¡¡ÆüËÜ¤ò½±¤Ã¤¿»Í¤Ä¤Î¾×·â
½ø¡¡¾Ï¡¡¡ÖÎáÏÂ¤Î¥³¥áÁûÆ°¡×½ø¶Ê
Âè°ì¾Ï¡¡¸ºÈ¿À¯ºö¤È¤¤¤¦ÛßÛç
ÂèÆó¾Ï¡¡¥ß¥Ë¥Þ¥à¡¦¥¢¥¯¥»¥¹ÊÆ¤È¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
Âè»°¾Ï¡¡À¯¼£²È¤¬¼¨¤¹¤Ù¤°ðºî¥Ó¥¸¥ç¥ó
Âè»Í¾Ï¡¡ÇÀ¶È¤Ï¹ñËÉ
Âè¸Þ¾Ï¡¡ÆüËÜÇÀ¶È¡¡´õË¾¤ÎÅô
¤ª¤ï¤ê¤Ë
