「世界の警察官」の座を降りたアメリカの「ギブアップ宣言」がもたらしたもの…なぜアメリカは「唯一の超大国」ではなくなったのか

ロシアによるウクライナ侵攻、世界的な移民排斥運動、権威主義的国家の台頭、トランプ2.0、そして民主主義制度基盤の崩壊……。

「なぜ世界はここまで急に揺らぎはじめたのか？」。

「警察官」の退却

2013年9月10日、残暑の続くアメリカ合衆国の首都ワシントン。世界の命運を左右するパワーセンター、ホワイトハウス（大統領官邸）の「イーストルーム（東の間）」には興奮が渦巻いていた。

ホワイトハウスで最も広い儀典室。壁には初代大統領ジョージ・ワシントンの肖像画が飾られ、歴史の重みを感じさせる。国賓歓迎や条約調印をはじめ、重要な国家行事の場として利用されてきた。

この夜、第44代大統領バラク・オバマがこの部屋から、国民向けに演説することになっていた。「プライムタイム」と呼ばれるテレビの高視聴率帯。記者たちの期待はいやが上にも高まっていた。

午後9時。白い円柱が並ぶ廊下の赤じゅうたんを踏みしめ、オバマが部屋に近づいてきた。演壇に立つと、カメラを真っすぐ見つめて口を開く。「皆さん、今夜はシリアについてお話ししたいと思います」

オバマはなぜ、遠く離れた中東のシリアについて話をする必要があったのか。演説の内容を紹介する前に、その点を押さえておく必要があるだろう。きっかけは3年近く前の出来事にさかのぼる。

アラブの春

地中海の対岸にイタリアを望む北アフリカのチュニジア。古代の都市国家カルタゴの残り香を漂わせる首都チュニスから200kmほど南に下ると、シディブジドというさびれた町がある。

チュニスのような沿岸部と比べ、開発の遅れた内陸部。2010年12月17日、人口5万人ほどのこの町で、26歳の若者が公衆の面前で自らの体に火を放ち、焼身自殺を図る事件が起きた。

彼の名はモハメド・ブアジジ。果物や野菜を売り歩く露天商だった。この日、役人から営業許可を得ていないことをとがめられ、罰金を払って収めようとしたが、商売道具の秤や商品を没収された。

返却を求めて役所に出向いたが、取り合ってもらえない。多くの人が見ている前で面罵され、役人に殴打されたとの証言もある。妹のサミアは後に「モハメドは辱めを受けた」と米紙に語った。

シディブジドの当時の失業率は30%。幼い頃に父親を亡くしたモハメドに仕事を選ぶ余裕などなかった。露天商をして母親やきょうだいを養いながら、お金をためて車を買いたいと夢見ていた。

賄賂が払えなかったため、営業が認められなかったとも言われている。庶民の苦しみに目もくれず、居丈高に振る舞い、恥辱を与える役人たち。希望の持てない日々を過ごしていた彼の中で何かが壊れた。

モハメドは17日の昼、役所の前でガソリンを全身に浴び、抗議の焼身自殺を図る。焼けただれた体で横たわり、病院に搬送される様子を、駆け付けた親類がスマートフォンで撮影し、フェイスブックに投稿した。

それが全ての始まりだった。動画はソーシャルメディアで拡散され、「アラブのCNN」と言われる衛星テレビのアルジャジーラで放映される。事件は瞬く間にチュニジア全土に広がった。

ニュースを知った民衆は怒りを爆発させる。とりわけ、満足な仕事に就けず、将来に夢を持てない若者の憤りは大きかった。民主化を要求するデモが燎原の火のように各地に燃え広がった。

巨大なうねりに抗しきれず、大統領のジン・アビディン・ベンアリは11年1月14日、サウジアラビアへ逃亡した。民衆の怒りが20年以上に及ぶ強権支配を倒したのだ。チュニジアの国花にちなみ「ジャスミン革命」と呼ばれた。

「ジャスミン革命」に端を発した民主化運動は国境を越え、中東・北アフリカのほぼ全域に広がっていく。長期独裁を敷くエジプトのムバラク政権やリビアのカダフィ政権を崩壊に追い込み、「アラブの春」と呼ばれた。

「春」はシリアにも訪れた。異なる民族や宗派が混在する「モザイク国家」。頂点に君臨するアサド家は父親ハフェズから次男バッシャールに至る40年にわたり、2000万人以上の民衆を抑え込んできた。

イスラム教スンニ派が7割を超すシリアで、アサド家は人口の10%余りに過ぎないアラウィ派。権力の中枢を同じ宗派で固め、鉄の支配を敷いてきたが、堅固な王朝にも火の手は迫っていた。

退陣要求

「アサドはやめろ！」「王朝支配はうんざりだ！」。2011年3月、シリア南西部の都市ダルアー。大勢の群衆が通りに繰り出し、アサド政権への抗議の声を上げながら練り歩いていた。

街中の壁にはアサド退陣を求める落書きが現れた。警察署に火が放たれる。ユダヤの聖典にも記されている由緒ある古都は、「アラブの春」に触発された反アサド運動の発火点となった。

しかし、大統領のアサドは譲歩を拒否した。全面対決に乗り出し、反対派を徹底的に弾圧する。治安当局はデモの参加者を次々と捕らえ、監禁して協力者を追及する。逮捕者が子供でも容赦しなかった。

こうした対決が各地で繰り広げられた。政府軍はデモ隊と衝突を繰り返し、ついに本格的な交戦へと突入する。血で血を洗い、死者60万人に及んだとも言われる凄惨な内戦の始まりだった。

戦闘は泥沼化し、一進一退の攻防を続けたが、2年余りを経て戦況が一気にエスカレートする。13年8月21日、反アサド派の拠点とされる首都ダマスカス近郊の住宅地が毒ガスで攻撃され、アメリカ政府によると、1400人以上が殺されたのだ。

毒ガス攻撃

当時の様子を映した動画には目を背けたくなる光景が映し出されている。口から白い泡を吹く幼い子。奇声を上げながら足をばたつかせる男性。数々の遺体が白い布に包まれ、地面の上に並ぶ……。

毒ガスの使用は以前から疑われ、アサド政権は再三否定してきたが、数々の動画が動かぬ証拠となった。アメリカ政府は8月末、政権側が神経ガスを使ったことに「強い確信がある」と結論付ける報告書を公表した。

オバマ政権は疑惑が持ち上がった当初から、毒ガスの使用は「レッドライン（許容できない一線）を越える」と繰り返していた。懲罰攻撃も辞さない強硬姿勢を示し、アサドに警告してきた。

それだけに、アサド政権による毒ガス使用に「強い確信がある」とする報告書をまとめたことで、シリアへの懲罰攻撃は不可避と思われた。9月10日のオバマ演説は、攻撃を宣言する場と受け止められたのである。

見送られた懲罰

「8月21日、シリア内戦の状況は大きく変わりました。この（毒ガスによる）虐殺映像は見るに堪えません。横たわる男、女、子供たち……。口から泡を吹き、息も絶え絶えになっている者もいた」

オバマは演説冒頭から、最大の関心事に切り込んだ。記者たちは一言一句を聞き漏らすまいと全神経を集中し、素早くペンを走らせる。カメラはわずかな変化も見逃すまいと、大統領の表情を追った。

「あの夜、世界は化学兵器の恐るべき本質を目の当たりにしました。それは人道に対する罪であり、戦争法規にも違反している」と言葉を継ぎ、「その責任がアサド政権にあることは分かっている」と厳しく指弾した。

そして、カメラを真っすぐ見つめて世界に告げる。「もしアメリカが行動を起こさなければ、アサド政権は（毒ガスを使っても不問に付されると誤解し）使用をやめる理由を見失う。他の独裁者も使用をためらわなくなります」

「それは私たちが受け入れられる世界ではありません。だからこそ、私は熟考の末、アサド政権による化学兵器の使用に対し、標的を絞った限定的な軍事攻撃で対応することが国益にかなうと判断しました」

多くの人々はこれを聞き、「オバマが懲罰攻撃を決断した」と受け止めたに違いない。ところが、その後の発言は全くの肩すかしだった。オバマは懲罰攻撃に踏み切るかどうかについて、「議会に委ねる」と述べたのだ。

アメリカでは、議会が戦争を宣言する権限を持つ。だが、米軍最高司令官を兼ねる大統領は議会が宣言しなくても部隊を動かせる。オバマの発言は事実上、懲罰攻撃の見送りを意味していた。

演説終盤の言葉がそれを裏付けていた。オバマは次のように述べる。

「イラクとアフガニスタンで甚大な犠牲を払った今、たとえ限定作戦でも、軍事行動は（アメリカ国民に）受け入れられない。私は4年半、戦争を終わらせるために働いてきた。戦争を始めるためではありません」

開始から約15分。オバマは後に繰り返し引用されることになる有名な言葉で演説を締めくくる。

「アメリカは世界の警察官ではありません。われわれの力で全ての悪を正すことは不可能なのです」

「オバマは過ちを犯した」

この演説は、冷戦後の世界の流れを変えることになった。もはや「世界の警察官」ではいられないというオバマの"ギブアップ宣言"は、「パックス・アメリカーナ（米国の力による平和）」の終わりを告げていたからだ。

アメリカは第2次世界大戦終結後、自由で開かれた国際秩序を主導してきた。冷戦期は自由世界の盟主として西側諸国を束ね、1991年にソ連が消滅した後は「唯一の超大国」として全世界を牽引した。

そのパワーと威信を支えてきたのが最強の米軍であり、軍事力に裏打ちされた「世界の警察官」としての役割だった。オバマはそれをあっさり放棄したのである。西側指導者の衝撃は大きかった。

当時、北大西洋条約機構（NATO）の第12代事務総長を務めていたアナス・フォー・ラスムセン（元デンマーク首相）もその一人だ。筆者のインタビューに対し「率直に言って『オバマは過ちを犯した』と感じた」と打ち明ける。

──なぜ「過ちを犯した」と思うのか。

「オバマはアサド政権に対し、化学兵器使用は『許容できない一線』と何度も警告していた。2013年8月に反体制派支配地区で毒ガスがまかれ、政権側の攻撃と結論付けたのに何もしなかった。アサドに対する悪しき前例になっただけではない。断固として対応しなかったことで、ロシア大統領のウラジーミル・プーチンや、中国指導者の習近平にも極めて悪いシグナルを送った」

ラスムセンはそう言うと、「アメリカは世界の警察官ではない」というオバマの宣言にも苦言を呈した。第2次大戦後の1949年、アメリカが主導して結成した軍事同盟NATOの内外に無用の不安を引き起こしたというのである。

「NATOに加盟する欧州の同盟国はあの言葉を聞いて『アメリカはこれまでのように対外関与を続けてくれるのだろうか』という不安に駆られたはずだ。反対にプーチンや習は大いに歓迎したことだろう。米軍最高司令官のアメリカ大統領が『世界の警察官ではない』と宣言したのだから、対外介入を縮小する意思表示と受け止めたはずだ」

中ロの攻勢の誘い水に

ラスムセンの不安は的中する。アメリカ国防総省によると、オバマ演説から3ヵ月後の2013年12月、習は南シナ海の埋め立てに乗り出した。さらに3ヵ月後の14年3月、プーチンはウクライナ南部クリミア併合を宣言した。

一連の出来事は「偶然ではない」とラスムセンは言う。「中国やロシアなどの権威主義国家はアメリカの動きに目を凝らし、その力に陰りが生じたと見るや、直ちに挑みかかろうと身構えている」

だから「世界の警察官ではない」という宣言は、プーチンや習への誘い水になったとの見方を示す。「オバマはプーチンや習に『失地回復（レコンキスタ）に打って出る好機が到来した』と思わせてしまったのだ」

アメリカの「力に陰りが生じた」と思わせる出来事はその後も相次いだ。とりわけ21年1月6日、首都ワシントンの連邦議会議事堂がトランプ支持者らに襲撃され、5人の死者を出した事件は深刻だった。

議会ではこの日、前年11月の大統領選の結果を確定させる予定だった。ところが、第45代大統領のドナルド・トランプは民主党候補のジョー・バイデンに敗れたことを認めず、手続きを妨害し、選挙結果の転覆を企てた。(注1)

連邦議会はアメリカン・デモクラシーの心臓部だ。国家の中枢を狙った攻撃は「選挙の正当性を覆そうと企てた国内テロ」（米スタンフォード大名誉教授のダニエル・オキモト）と厳しく批判された。

議会襲撃から7ヵ月を経た8月のアフガニスタン駐留米軍撤退も大混乱した。撤退完了の直前、アフガン政府が崩壊し、イスラム原理主義組織タリバンに首都カブールを制圧されてしまったのだ。

トランプに代わり、第46代大統領となっていたバイデンは、アメリカ史上最長のアフガン戦争に終止符を打った後、育成してきたアフガン政府や国軍に戦後の統治や治安を委ねる腹づもりだったが、全て水泡に帰したのである。

アフガン政府や国軍の力を過大評価し、タリバンを過小評価していたことが原因だった。01年9月11日のアメリカ中枢同時テロ後、タリバン打倒やテロの根絶を目指した20年間の取り組みは壮大な無駄に終わった。

スウェーデンの首相や外相を歴任したヨーロッパ外交界の大御所カール・ビルトは、アメリカの威信を大きく損ねる出来事が続いたことで、「プーチンや彼の取り巻きは『超大国は黄昏つつある』と信じ込んだ」と話す。

大混乱のアフガン駐留米軍撤退から半年後の22年2月24日、プーチンはウクライナへ全面侵攻する。「アメリカは世界の警察官ではない」というオバマ演説の半年後、ウクライナ南部クリミア併合を宣言した時と同じパターンが繰り返された。

「アフガン撤退の混乱ぶりを見て、プーチンがウクライナ侵攻を決断したとは言わないが、『アメリカは退却モードにある』との見方を強め、（侵攻の）好機とみたはずだ」とビルトは振り返る。

冷戦終結後、「唯一の超大国」として世界に君臨したアメリカはなぜ、変わり果ててしまったのか。「世界の警察官」の座を降り、プーチンや習に「失地回復（レコンキスタ）」の反転攻勢を許した背景には何があるのか。

その理由を探っていくと、皮肉にも冷戦の勝利にたどり着く。冷戦後のグローバル化は米国に空前の繁栄をもたらす半面、衰退の種を内包していた。それは「覇者の驕り」を養分にして、超大国アメリカに芽吹いていく。

