「国分太一の人権を潰してでも…」テレビ業界は大絶賛《日テレの即断》から透けて見える「経営陣の保身ぶり」

元TOKIOの国分太一（51歳）をめぐって、たった3週間の間にコンプラ違反の認定、番組降板、被害者のプライバシーを守るため一切の情報を「封印」する方針を固めた日本テレビ。検証から公表まで、何もかも異例すぎるスピードであった今回の対応、その理由はほかでもない、「フジテレビショック」の影響によるものだ。

今なお混迷が続くフジ。その姿を目の当たりにした日テレ経営陣は、国分のハラスメント事案を受けて、青ざめたに違いない。一刻も早く、そして被害者全面保護の姿勢で対処しなければ、フジの二の舞になる――と。

【前編記事】『日テレが“国分太一切り”を異常に急いだ本当の理由…「フジの二の舞になるものか」経営陣の一部始終明らかに』よりつづく。

「大物だろうと迅速に損切り」すると決意

対応を誤れば、親会社の日テレHDどころか、読売新聞グループ全体へと波及する恐れもあった。

実際、フジでは上場親会社フジ・メディア・ホールディングスの株主総会で、日枝久前相談役の長老支配に批判が集中し、清水賢治現社長以外の社内出身の取締役と監査役は全員退任。フジの港前社長と大多亮元専務は50億円の巨額賠償訴訟を起こされ、ほかの役員の多くも総額233億円を求める株主代表訴訟の被告とされた。

日テレHDの代表取締役にして取締役会議長は、読売新聞グループ本社の山口寿一社長、代表取締役会長は杉山美邦取締役だ。グループの屋台骨に批判が向く事態は、何としても避けたかったはずだ。

コンプラ違反を犯したタレントは、大物だろうと迅速に「損切り」する――。これが日テレの下した決断だったわけだ。

また、日テレ経営陣は「被害者のプライバシーを守るため」という理由で、事実関係の開示を全面的に封じ込めた。その方針は、加害者と指弾されながらも、思い当たる行動を自ら証言し、謝罪を望んだ国分本人にも例外なく適用された。

被害者の人権保護を掲げ、徹底した情報封鎖を敷いたうえで国分を切り捨てた日テレ経営陣は、「コンプラ対応」に厳格に取り組んでいる姿勢を示したかったのだろう。

日テレは「組織防衛の見本」か、それとも…

当初、日テレのこの対応については、「組織防衛の見本」として称賛される向きもあった。同局の中堅幹部もその行動に納得し、こう絶賛する。

「守るべきは被害者のプライバシー。国分氏の降板も公表の形も、あれ以外に方法はなかったと思います」

しかし、その一方で、国分はひとりバッシングにさらされ、スポンサー企業からの契約解除、TOKIOの解散に見舞われ、家族の生活は乱され続けた。ハラスメントの内容については口外を禁じられ、禊のための謝罪会見の見通しすら立たなかった。

国分は人知れず、ゲッソリとやせていった。

8月1日、国分は謝罪を申し入れるも、日テレの代理人は「降板通知から2ヵ月も経過しない時期にこのような内容の連絡を頂戴したことに驚きを禁じ得ない」「直接面談のうえ謝罪を受ける意思はない」と返答。9月1日にも書簡を送るが対応は拒否された。

10月23日、国分は日本弁護士連合会に「人権救済申し立て」を行ったが、代理人による会見を察知した日テレ代理人は、「自己保身のために関係者をないがしろにする挙動」と記した恫喝的なファックスを国分側に送った。

日テレから対話すら拒否された国分に残された道は、自ら会見を開く以外になかった。自分の行動の何が問題だったのか。誰に謝罪をすればいいのか。それらの疑問があったからこそ、国分は「答え合わせをさせてほしい」と繰り返したのだ。

「取締役たちの保身が透けて見える」

日テレの対応は、企業イメージを守るという意味では最適だったのかもしれない。しかし、国分の人権への配慮という点には、疑問も残る。

国分の代理人、菰田優弁護士はこう憤る。

「日テレは、自社で人権保護の方針を掲げながら、被害者だけに配慮し一貫して国分さんと家族の人権侵害を顧みていない。事情聴取も降板ありきで行われており、取締役たちの保身が透けて見える」

外部委員の「意見書」にも厳しい批判が上がっている。『「第三者委員会」の欺瞞』（中公新書ラクレ）の著書がある青山学院大学大学院名誉教授の八田進二氏は言う。

「ハラスメントは検証が難しいが、功績ある国分氏への丁寧な聴取も説明も不足しているのは明らか。それなのに、対応のスピードだけを評価しており、会社への忖度がにじむ。ここまで絶賛した外部委員の意見書は見たことがない」

人権意識の高まりを受け、国分は会見で「時代のアップデートをしてこなかったと痛感した」と自らのハラスメントについて頭を下げた。

問われているのは、人権感覚と透明な手続きだが、日テレ経営陣は、果たして時代をアップデートできているのか。テレビ局のコンプラ問題は、しばらく世間を騒がせることだろう。

（文中敬称略）

【こちらも読む】『元TOKIO・松岡昌宏が明かした「国分太一からのいじめ」疑惑の真相…「怒らせてしまい、3発殴られた」』

「週刊現代」2025年12月22日号より

【こちらも読む】元TOKIO・松岡昌宏が明かした「国分太一からのいじめ」疑惑の真相…「怒らせてしまい、3発殴られた」