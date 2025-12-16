【難解英熟語クイズ】「暗記する」は英語で ”Learn by ( ? ) ”…「暗記には不可欠なアレ」が入ります

あなたはわかりますか？

突然ですが、「暗記する」 “learn by ( ? ) ”に何が入るかわかりますか？

「by」は手段を意味します。一体何を使って“learn”すれば、「暗記」になるのでしょうか…

気になる正解は……

正解は・・・

「heart」でした！

"learn by heart"（暗記する）は、「心（heart）で知る・覚える」というド直球な語源です。"know by heart"では「暗記している」という意味になります。

同じく「暗記する」を表す"memorize"とは異なり、完全に覚えていて、何も見ずに言えたり実行できたりする状態を指します。

「心臓（heart）」は古くから感情や記憶の中心と考えられてきたため、「心で覚える」ことで、深く、本質的に理解し記憶していることを表しすようになりました。

例文としては、「She learned the poem by heart.（彼女は詩を暗記した）」や「I know this song by heart.（この歌は暗記しています）」などがあり、歌の歌詞、詩、電話番号、手順などを自然にかつ完全に覚えているニュアンスが含まれます。

この機会に意味をしっかり覚えておきましょう。