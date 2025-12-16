令和の「若手社員」はなぜスキル不足なのか…ベテランだけが体得している”見えない技術”とは《AIでは再現困難》

スタンフォード大学の研究者たちが発表した論文によると、生成AIの普及に伴い、若手労働者の雇用が急減していることが明らかになった。特に22歳から25歳の層が最初に影響を受けており、AIによる職の自動化が進んでいることが示されている。

前編記事『AIが最初に奪うのは「新入社員の仕事」という無情な現実…なぜ若手社員は「必要ない」のか』より続く。

好景気の裏で若手のみが停滞する「ねじれ現象」

ソフトウェア開発者を見ると、2022年後半をピークとして若手の雇用が急速に落ち込み、2025年までの3年間で20パーセント近く減少している。一方で35歳以上の開発者は雇用が増え続けている。同様の現象はカスタマーサービス職でも確認され、若手だけが選択的に減少するという特徴的なパターンが見られた。このことは、「AIが新入社員向けの仕事を代替している」と考えると筋が通り、論文における主要な発見のひとつとなっている。

米国の労働市場全体が低失業率を保ち、企業の採用も活発に見えるなか、なぜ若手だけが停滞しているのか？この問いは、論文が提示するデータの中でも重要なポイントだ。雇用が堅調な業界でも、若手の雇用が増加しない理由として、「伝統的に若手に割り振られるタスクをAIが代替しやすい」という点が浮かび上がる。

論文では、職種ごとの雇用増減をAI曝露度別に比較している。AI曝露度が低い職種では、若手も中堅もベテランもバランス良く雇用が増えている。しかし、AI曝露度が高い職種では様相が大きく異なる。22歳から25歳の雇用は6パーセント減少する一方、同じ期間で35歳から49歳の雇用は8パーセント以上増加している。この「ねじれ」が生じている理由が、AIが若手の担当するような業務を得意とし、結果として彼らと競合していると考えると筋が通る。

論文はさらに、米Anthropic社の生成AI「Claude」に蓄積された数百万件の利用データを用いて、AIが実際にどのようなタスクで使われているかを詳細に分析している。研究者らはこのデータから、AIによる作業が「自動化的（仕事全体をAIが引き受ける）」か「補助的（AIが人間をサポートするツールとして使われる）」かを分類し、それぞれのタスクを多く含む職種の雇用動向を比較した。

その結果は極めて明確だ。AIがタスクを「自動化」する用途で多く活用される職種ほど、若手労働者の雇用が大きく減少している。一方で「補助的」に使われる職種では、若手の雇用は維持されるか、むしろ増加していた。これは、AIが人間を完全に代替する形で使われる場合と、人間が効率的に働くための道具として使われる場合では、労働市場への影響がまったく逆の形で現れることを示している。

この点は、AIと共存するための方向性を示すものでもあり、「AIに仕事を奪われるかどうかは、AIがどのように使われるかに大きく依存する」という論文全体の重要な示唆へとつながる。

企業景気や業界要因では説明できない構造変化

若手の雇用減少がAIの影響だと結論づけるには慎重さが必要であり、論文もその点を重視している。たとえば、IT企業の採用減速や金利上昇による景気への影響が、若手の採用に偏って表れた可能性がある。この疑いを検証するため、研究者たちは企業ごとの景気変動をすべて統制し、それでもAI曝露度の差が若手雇用に大きな影響を与えているかどうかを分析した。

その結果、企業景気の影響を取り除いても、AI曝露度が高い職種の若手だけが顕著に雇用を減らしており、差は約15ポイントに達した。この分析は、AI曝露度の高さが若手雇用の減少を説明する最も強力な要因であり、偶然の一致ではないことを示している。さらに、IT業界を除いた分析や、リモートワークできる職種・できない職種に分けた分析でも同様の傾向が見られたため、業界固有の事情だけで説明できる現象ではないと結論付けられている。

また、コロナ禍による教育機会の低下が若手のスキル不足につながったのではないかという可能性も検証された。しかし、大学卒業率の高い職種でも低い職種でも、AI曝露度が高い仕事では若手雇用が下がっていることから、この説明だけでは不十分であることが分かった。金利に敏感な建設業などの職種ではAI曝露度が低い傾向があるため、金利上昇の影響という説明も適切ではない。こうした多角的な検証を踏まえ、ブリニョルフソンらは「若手の雇用減少はAIの普及と整合的な構造変化が原因」という結論に至ったのである。

若手とベテランを分ける「形式知」と「暗黙知」の差

なぜAIは若手の仕事と競合し、ベテランの仕事と競合しにくいのか。この問いに対する論文の説明は、現代の労働市場を理解するうえで極めて重要だ。

簡単に言ってしまえば、若手労働者は、大学教育や基本研修によって得られる「形式知」を中心に仕事を進める傾向がある。形式知とは、明文化でき、マニュアル化できる知識のこと。そして生成AIは、まさにこの形式知を処理することを最も得意としている。

一方でベテラン労働者は、長年の経験の中で蓄積した「暗黙知」を多く持つ。暗黙知は状況判断、経験に基づく勘、実務の細かなコツなど、明文化が困難な領域に属する。生成AIはこうした暗黙知を再現することが難しく、そのためベテランのタスクとAIは競合しにくい。これが、若手の仕事だけがAIに代替されやすく、ベテランの仕事はむしろAIによって強化されるという逆転現象を生んでいる。

論文ではさらに、AIがベテラン労働者を「スーパーパワー化」するという興味深いメカニズムも提示されている。AIが補助的に利用される場合、ベテランが担当する高度なタスクの一部が効率化され、その結果、1人のベテランが監督できる範囲が広がる。これにより組織全体として若手を大量に投入しなくても業務が回るようになり、結果として若手の採用が抑制されやすくなる。

さらに、若手を育成するには企業側に時間とコストがかかり、育成した若手が他社へ移るリスクすらある。こうした状況でAIが若手の担当するタスクを代替できるようになれば、企業は自然に採用を絞り込む方向に傾きやすい。この複数の要因が重なり、AI曝露度の高い職種ほど若手の雇用が減少するという構造が形成されている。

組織に迫る技能伝承の危機

「AIと雇用」というテーマにおいて、もうひとつ懸念されている点に触れておこう。

企業にとって、若手の雇用減少は単なる「採用の調整」では済まされない。実は論文の結論部分で触れられているのだが、若手が経験を積む機会が減ることは、将来的に中堅・管理職層が不足するリスクを高める。AIが自動化するタスクが増えるほど、若手が実務の中で学ぶ機会が減り、技能伝承の断絶が生じる可能性がある。これは、長期的な組織運営に大きな影響を与えかねない問題だ。

過去の技術革新でも、導入初期には労働市場の再調整が起こり、その後に雇用が持ち直す例が見られた。しかし、その過程で適切な人材育成や再配置が行われなければ、企業全体の競争力を失う危険性がある。論文は、今回のAI普及も同様の軌跡をたどる可能性があるとしつつ、状況を継続的に監視し、適切な対策を講じる必要性を指摘している。

若手にとってAIは脅威――しかし最大の味方にもなり得る

ブリニョルフソンらによる研究が明らかにしたのは、「AIが若手にとって最大の脅威であると同時に、その使い方次第では大きな味方にもなり得る」という点である。自動化型のAIが若手の仕事を代替していく一方で、補助型のAIが生産性を高める職種では若手の雇用は安定していた。つまり、企業と労働者がAIをどのように取り込むかが、未来を左右する重要な分岐点になる。

AIは労働市場全体を一気に塗り替える「津波」のような存在ではなく、まず特定の層に静かに、しかし確実に変化をもたらす「竜巻」のような存在である。この風向きを読み違えれば、企業も個人も将来的な競争力を大きく失う可能性がある。逆に、この変化を理解し、AIと共存できる働き方を模索することができれば、若手にとって新たな可能性が開かれるだろう。今回の論文が提示する数多くのデータは、その現実がすでに始まっていることを示す確かな証拠だ。

