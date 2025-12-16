「維新が大阪に裏切られる可能性も」2026年総選挙予測で判明…与党入りで《難攻不落の選挙区》で逆転敗北か

高市早苗総理（奈良2区）が解散を打つのではないかと、永田町が浮き足立っている。背景にあるのは驚異の支持率だ。各社の世論調査で軒並み70％前後という数値を叩き出し、就任以降、衰えを見せないどころか続伸さえしている。

本誌は、現状のまま選挙に突入すれば、高市自民党がどのくらい勝つのか、徹底したシミュレーションを行った。

その結果、自民党が選挙区と比例で合わせて210議席と、前回の191議席から着実に増やすものの、単独過半数には届かない。維新は連立政権に加わったにもかかわらず、34議席から33議席と横ばいのままの見通しだ。ただし、自民と維新、自民会派の無所属議員で244議席と、「安定多数」（すべての常任委員会で委員長を独占）を確保する。

一方の野党は、立憲民主が横ばい。国民民主と参政党は堅調に議席を伸ばしそうだ。ただし、前回の参院選のような勢いは見られそうにない。

【前編記事】『2026年総選挙を全予測「ここを落とせば高市政権は終わり」と言われる《意外な選挙区》の名前』よりつづく。

〈東京17区〉平沢氏「自民の看板だけでは勝てない」

東京では、自民候補が軒並み苦戦を強いられる。東京17区選出の平沢勝栄元復興相がこうぼやく。

「高市政権の支持率は高いけど、自民党への支持はまだまだ回復していませんよ。11月9日投開票の葛飾区議選で自民は2議席減らしました。地元ですから一生懸命、自民への支持を訴えたのですが、響かなかった。しかも参政党候補がトップ当選です。いま選挙をやったら、選挙に強い人は勝てるけど、自民の看板だけの人は勝てないと思います」

東京24区の自民候補、萩生田光一幹事長代行は裏金疑惑もあり、前回選挙では対立候補の有田芳生氏の復活当選を許す、薄氷の勝利だった。しかし、だからこそ次は戦いやすいという。

「有田氏が復活当選してしまったがために、立憲民主は次回も候補にせざるを得ません。ところが、有田氏は過去の言動から宗教政党に批判的な人物と見られており、学会などの宗教票が乗ることは絶対にない。有田氏が対立候補なら、萩生田氏は勝てると見られます」（立憲民主関係者）

盤石と見られる維新王国・大阪「ここが危ない」

大阪は維新を離党して、無所属で自民会派に入った大阪2区の守島正氏以外は、維新が盤石だと見られているが、スキはないのか。

「与党入りしたことで、立憲民主が反与党票を取り込む可能性が出てきました。前回選挙で立憲民主が比例復活している選挙区、具体的には大阪10区の尾辻かな子氏と大阪16区の森山浩行氏は反自民の票を集めて、逆転する可能性もある」（大阪維新の会関係者）

和歌山2区では、世耕弘成元経産相が盤石だ。

「自身は無所属で当選していますし、今年の参院選でも息のかかった候補を当選させました。和歌山は『世耕王国』になった」（地元関係者）

公明は数少ない小選挙区から撤退するのではないかとの観測も出ている。

「兵庫2区で赤羽一嘉副代表が、広島3区で斉藤鉄夫代表が当選していますが、次も小選挙区から出馬するのかどうかはっきりしていません。連立離脱で公明がこれまで小選挙区で得ていた自民票がなくなるので、当選が相当厳しくなるからです。

ただ、斉藤代表は小選挙区から引くつもりは毛頭ないようで、自ら支援者に電話をかけていると聞きます」（前出・政治部記者）

自民と維新が対峙〈福岡11区〉勝つのは…

福岡11区もまた自民と維新が対峙することになる。

「前回当選した維新の村上智信氏は、自分が与党候補として戦うと考えているようですが、武田良太元総務相も自民候補として出馬します。前回の雪辱を果たすために武田氏は地元を熱心に回っており、今回は普通に勝つでしょう」（地元政界関係者）

元自民党本部事務局長で、選挙・政治アドバイザーの久米晃氏はこう話す。

「高市政権の高支持率はいまのところ、何かやってくれそうだという期待値に過ぎません。成果を出せば維持できるけど、出さなければ期待外れになって失速していく。結局、前政権と同じ結末を迎えるだけだと思います」

そうだとすれば、追い込まれる前に高市総理は選挙に打って出るしかなくなる。そのタイミングは案外早くやってくるかもしれない。

【こちらも読む】『高市早苗総理に3000万円の巨額献金！「謎の宗教法人」が所有する奈良の神社に行ったらスゴかった！』

「週刊現代」2025年12月22日号より

【こちらも読む】高市早苗総理に3000万円の巨額献金！「謎の宗教法人」が所有する奈良の神社に行ったらスゴかった！