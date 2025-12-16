化粧品大手のマンダムは１５日、経営陣による自社株買収（ＭＢＯ）に向けて実施中の株式公開買い付け（ＴＯＢ）を巡り、第三者から新たな買収提案を受けたと発表した。

関係者によると、米投資ファンドのＫＫＲから１０日付で法的拘束力のない意向表明書を受け取った。ＫＫＲはＴＯＢの買い付け価格として、１株あたり「２８００円以上」を提示しているという。現在、マンダムの経営陣と連携して、英投資ファンドのＣＶＣキャピタル・パートナーズのグループが実施しているＴＯＢの価格（２５２０円）を１割以上、上回る水準だ。

ＫＫＲは、ＴＯＢの実施はマンダムの取締役会による賛同が前提と説明しており、準備が整えば来年１月にも正式に表明するという。マンダムは「今後、協議し、新たな提案の実現可能性などについて慎重に検討していく」としている。

一方、ＣＶＣはＫＫＲによる買収提案を受け、今月１８日としていたＴＯＢの期限を来年１月５日まで延長する。延長は４度目となる。

マンダムのＭＢＯを巡っては、創業家出身の西村健社長ら経営陣と連携するＣＶＣが今年９月２６日、１株あたり１９６０円でＴＯＢを始めた。これに対し、物言う株主として知られる村上世彰氏の長女・野村絢氏らが「ＴＯＢの価格が著しく割安だ」と反発。１０月末までにマンダム株を２０％超買い進めた。

こうした動きを踏まえ、ＣＶＣは１１月２７日、ＴＯＢの価格を約３割高い２５２０円に引き上げた。野村氏らもＣＶＣとＴＯＢに応募する契約を結んだ。ただ、契約は、より有利な提案があった場合は取り消せるとみられ、野村氏らは契約を破棄してＫＫＲのＴＯＢに応じる可能性がある。