「団塊世代」の大量リタイア止まらず、わずか5年で農家が25％減少…「農業版国勢調査」が示す日本の危機

20年で農家の数は半分に

去る11月28日、農水省が「農林業センサス」と呼ばれる調査結果の概数値を公表した。この調査は5年に一度実施される、いわば「農業版国勢調査」というべきもので、農業者数の現状などを把握するための重要な調査だ。

今回公表された速報値にも、大きな関心が集まっている。特に注目されているポイントは、職業を「農家」とする「基幹的農業従事者」の数が、前回5年前の調査と比べて25%も減少した点だ。

今回の調査によると、基幹的農業従事者は全国で102万1000人となり、20年前と比べると1/2以下の水準にまで減少した。また、法人なども含む「農業経営体」の数はついに100万戸を割り、同じく20年前の1/2以下となった。

なかでも減少が目立つのが、本州の酪農家だ。東京をはじめ、大消費地に近い地域で乳用牛を育てる本州の酪農家は、新鮮な牛乳（飲用乳）を供給するための重要な存在である。しかし、農水省の畜産統計調査によると、本州の酪農家の戸数は過去20年で約1/3にまで減っており、農家のなかでも特に減少のスピードが早くなっている。

平均年齢が若くなったのはなぜ？

一方で今回の調査結果では興味深い点もある。実は農家の平均年齢が、若干ではあるものの前回よりも低くなっているのだ。先にも説明した「基幹的農業従事者」の平均年齢は、67.6歳で5年前の前回調査の結果を0.2歳だけ下回った。

ただ、これは「若者の農業への参入が増えたから」ではない。他の産業が先んじて経験したように、農業の世界でも「団塊の世代」の大量リタイアがいよいよ始まったことを意味している。

1947年から1949年にかけての第一次ベビーブーム世代にあたる「団塊の世代」は、2024年をもって全員が75歳以上の後期高齢者となった。もちろん、75歳を超えても元気に営農されている農業者はたくさんいるが、機械化が進んでいない野菜や果樹など体力が求められる作目は、高齢になると農業を続けることが厳しくなるのも現実だ。

機械の更新時期を機にリタイアする人も

加えて最近の物価高も、これまで農業を続けてきた高齢農家がリタイアに踏み切る要因となっているかもしれない。

筆者は先日、道内で70歳前後の複数のコメ農家に話を聞いた際、「どうなったら農業をやめようと考えているか」と尋ねた。稲作は農業のなかでも機械化が最も進んでいる分野であり、体力についての不安はさほど聞かれなかった反面、心配事として揃って挙がったのは「今の機械が壊れたらやめることを考えるかもしれない」という点だった。

これは規模の大きな北海道の稲作農家という特殊性もあるが、農家が所有する農業機械は数百万円から1000万円以上するものも珍しくない。さらに、農業機械も物価高騰の影響とは無縁ではなく、農水省が公表している農業物価指数によると、5年前に比べておおむね10%程度は値上がりしている。

こうした状況のなかで、不具合などによる機械の更新時期を迎えたことを機に、リタイアを選択する高齢農家も少なくないと考えられる。

「農家が減っても問題ない」は本当なのか

高齢農家の大量リタイアが始まり、20年で農家が半減した。こう聞けば「日本の農業は大丈夫なのか」と心配になるのが当然だ。事実、今回の調査結果を紹介する報道を見ると、そうした趣旨のものが大半のように思える。

だが、実は農業の世界では「農家が減ること自体は悪いことではない」という意見もしばしば聞かれる。それは一体どういうことなのか。

多くの農地を抱える「強い農家」の台頭

「農家が減ること自体は悪いことではない」という意見の背景には、農家の減少と並行して、多くの農地を抱え、大規模に営農する「強い農家」が増加していることがある。

一般的に、リタイアした農家が営農していた農地は、近隣の農家へ売られたり貸し出されたりする。その結果、農地を引き受けられる「強い農家」1戸あたりの規模は徐々に大きくなっており、先日公表された調査結果でも、1農業経営体あたりの経営耕地面積は3.7haと、5年前の前回調査と比べて20%近く増加した。

また、個人事業ではない法人経営体も5年前と比べて増加しており、日本の農業現場では法人経営体などによる規模拡大が着実に進んでいる。

そして、これは農水省をはじめ、政府が目指してきた日本の農業の姿でもある。政府は第二次安倍政権下の2013年6月に閣議決定した「日本再興戦略」のなかで、大規模経営体などの「担い手」と呼ばれる農家に全耕地面積の8割を集約させ、法人経営体の数を10年で4倍に増やすことなどを目標として掲げた。

安倍政権下で農林水産事務次官を務めた奥原正明氏は、最近のインタビューでも「農業政策は伝統的に『弱い農業を守る』意識が非常に強いが、『強い農業をつくる』意識を持つことが重要」と指摘しており、「強い農家」へ農地集約はまさに国策として進められてきたのだ。

