【関ヶ原の戦い】小早川秀秋は最初から「東軍」だった…「戦闘中の寝返りは不可能だった」と言える「納得の理由」

誰もが知る「関ヶ原の戦い」。

しかし現在語られる「通説」の多くは間違いや創作だった！

発売即重版が決定した講談社現代新書『シン・関ヶ原』では、「徳川家康は天下を取るために戦いを起こした」「西軍の首謀者は石田三成だった」「勝敗は小早川秀秋の寝返りで決まった」などのこれまでの通説を、170通余りの書状から覆します。

「新しい関ヶ原」が、この一冊から始まる！

本記事では、〈なぜ「関ヶ原の戦い」は止められなかったのか？…西軍の布陣と、東軍の作戦行動の全貌〉に引き続き、小早川秀秋は本当に裏切ったのか、という点について詳しく見ていきます。

※本記事は高橋陽介『シン・関ヶ原』（講談社現代新書）より抜粋・編集したものです。

藤堂高虎は大谷吉継の陣地へ攻めかかった

9月15日。夜が明けるとともに東軍先手衆の藤堂高虎は、西軍諸将のなかで最後に大柿城を出て関ヶ原に布陣していた大谷吉継の陣地へ攻めかかった。高虎の家臣による証言は以下のとおりである。

藤堂高虎の家臣の証言

15日未明に、東軍の諸勢は垂井を出発し、関ヶ原へ向かいました。東山道を進むうちに藤堂新七郎（藤堂家家臣）は先手に紛れ込み、朝駆けの首級を取ってきました。これは東軍諸勢の一番首でしたので、すぐに赤坂の家康様のもとへ送られました。

ノート 合戦の火ぶたを切ったのは誰か

関ヶ原の戦いにおける通説では、夜明けに霧の中で東西両軍が対峙しているとき、東軍の先鋒は福島正則と決められていたのにもかかわらず、井伊直政が松平忠吉をともなって抜け駆けをしたことで、合戦の火ぶたが切られたとされている。そして、秀吉恩顧の大名ではなく徳川譜代の家臣が功をあげたことで、直政は家康に評価されたとされている。

しかし筆者は、この話は一次史料で確認できないため、後世の創作であると指摘した（高橋2017）。また、白峰旬氏は、藤堂家史料をもとに、山中エリアにおいて最初に戦ったのは藤堂勢と大谷勢であったことを明らかにされた（白峰2019）。だがこれらの新説について、笠谷和比古氏・水野伍貴氏は否定的な見解を示されている。水野氏は9月17日付彦坂元正・石川康通連署状で直政が先陣として評価されている点に着目、やはり直政による「抜け駆け」はあったと指摘されている（水野2023）。

筆者は、9月15日の朝に東軍先手衆が垂井を出発した時点で、井伊直政はまだ赤坂にいたと9月17日付吉川広家書状にあることから、前日の夜から毛利との和談交渉をまとめていた直政が、東軍先手衆より前に出ることはありえないと考える。直政が関ヶ原の戦いでの働きを高く評価されたのは、「徳川譜代の者が合戦の火ぶたを切った」という理由からではない。

大谷勢は藤堂勢の攻撃を何度か撃退した。だが、前夜から大雨のなかを睡眠をとらずに行軍し、疲弊していた兵たちは、藤堂勢の猛攻をささえることができなかった。数時間の戦闘ののち、大谷勢はついに壊滅した。

なお、通説にいう「小早川秀秋の裏切り」を、大谷勢の敗北と関連づける同時代史料は存在しない。かりに戦闘の最中に西軍の一部の人数が突然裏切って、味方を攻撃しはじめたとしても、それは藤堂勢からは見えないからである。

なぜ小早川秀秋は「最初から東軍だった」といえるのか

通説がいうように、小早川勢が戦闘中に突然、西軍を裏切って大谷陣に攻め込むなどということは、不可能であったと筆者は考えている。秀秋は合戦の途中もしくは開戦と同時に寝返ったわけではなく、9月14日に松尾山を占拠した時点で東軍だったのだ。なぜそう考えられるのか、ここで読者とともに思考実験をしてみたい。

実際に、読者自身が関ヶ原の合戦の場にいるものとして考えてみていただきたい。いま読者は、小早川勢の部隊指揮官であるとする。

上司から突然、「大谷吉継の陣地に突撃せよ」という指示が来た。味方の陣地を攻撃せよというこの指示を、くわしい説明もないまま即時に理解することはかろうじてできたとしても、それをあなたは、自分が率いる数千人の兵士たちに正しく実行させることができるだろうか。いや、それ以前にそもそも、そんな指示が出ることがありえるものだろうか。

あるいは、あなたが西軍に属しているどこかの部隊の指揮官であったとしよう。戦場の南端（通説の布陣図によれば）でいま、小早川勢が突然、大谷勢と交戦を開始したとして、あなたはそのことを、どの時点でどのように知ることができるだろうか。はたして、敵はどちらで、味方はどちらかを正しく判断することができるだろうか。同士討ちをしているのではないと、どうしてわかるだろうか。

あるいは、あなたは東軍に属するどこかの部隊の指揮官であったとする。それまで敵であった人数のうち一部のみが、突然味方になって、西軍の陣地へ攻撃を開始したことは、あなたがいる位置からは見えない。そのとき、攻撃してよい相手と、攻撃してはいけない相手を数万人の兵士たち全員に理解させることはできるだろうか。西軍が潰走したとき、勢いに乗る東軍の兵士たちが小早川勢に攻め込まない保証はない。では、小早川勢はなぜ攻撃されなかったのだろうか。

このように考えてみると、小早川秀秋が合戦中に裏切ったと考えることが、いかに不自然であるかがわかる。したがって、前章までで述べてきたように、家康の事前工作が功を奏し、「小早川秀秋は最初から東軍であった」という結論に至るのである。

「裏切りのタイミング」についての研究者たちの議論

では現在、小早川秀秋と合戦の経緯に関して、研究者のあいだではどのような議論がかわされているのかを簡単に紹介しておこう。

白峰旬氏は、正午ごろになっても裏切りを決断しない秀秋を家康が威嚇したとする、いわゆる「問い鉄砲」が江戸時代に創作されたフィクションであることを明らかにされ、秀秋が裏切ったのは開戦と同時の午前10時ごろであったとする説を発表された（『新解釈 関ヶ原合戦の真実 脚色された天下分け目の戦い』2014年）。その根拠としては9月17日付の石川康通・彦坂元正連署状に「戦闘が始まったのは午前10時ごろ」とする記述があること、『十六・七世紀イエズス会日本報告集』に「秀秋は開戦と同時に裏切った」とする記述があることを挙げられている。

白峰氏はまた、「主戦場は関ヶ原よりももっと西寄りの山中という地名の場所であった」と指摘され、石田三成は山中で孤立した大谷吉継を救援するために大柿城を出たとしている。その根拠史料として9月12日付の石田三成書状写と9月17日付の吉川広家書状案を挙げている。だが、のちに白峰氏は、「三成がもとから小早川勢を疑っていた」とする9月12日付の石田三成書状写を偽文書であるとし、8月29日付の保科正光書状をもって、秀秋は合戦の直前まで大柿にいたとされた（『新視点 関ヶ原合戦』2019年）。また、「大谷吉継が北国方面を経由して山中に陣をしいたとする従来説は一次史料で証明することができない」とする筆者の指摘に同意し、「9月14日夜よりも早い段階で、小早川秀秋は大谷吉継と共に、三成などとは別行動で大垣城から出陣して関ヶ原に布陣した」とされた。

筆者は、これらの白峰氏の説を肯定的に検証したうえで、家康の侍医である板坂卜斎の『慶長年中卜斎記』にある、以下の記述に注目した。

このとき、宇喜多秀家・小西行長・石田三成らは大柿を出発して関ヶ原へ向かった。そのくわしい事情は、小早川秀秋が謀反を起こしたとの風聞があり、それを仕置きすると言って出発したとのことだ。

(此時備前中納言・小西摂津守・石田治部少輔、大柿を出て関原へまいられ候由、子細は筑前中納言むほんと風聞候、仕置いたすべきとて出られ候）

卜斎はこのとき、家康とともに赤坂にいた。この記述は、その場にいた者の証言であり、「西軍が関ヶ原へ向かったのは、上方へ向かおうとする東軍を迎え撃つためであった」とする従来説とは異なり、江戸時代の編纂史料や軍記の影響を受けていない者の記述である。筆者はこの記述が正しいという仮定のもと、9月12日付の石田三成書状写と吉川広家書状案の解釈を再構築した。

その結果、小早川秀秋が裏切ったのは開戦直前の9月14日であり、三成が転進した理由は「小早川秀秋を成敗するため」であるという結論に至った（『一次史料にみる関ヶ原の戦い（改訂版）』2017年）。戦闘開始は15日の早朝。またこの場合、9月14日の時点で大谷吉継は大柿にいて、小早川秀秋は山中に陣をしいていたこととなる。のちに筆者は西軍の布陣位置を明らかにし、「小早川秀秋が裏切ったタイミング」と西軍の壊滅は無関係であることを指摘した（『関ヶ原合戦の経緯』2022年）。本戦のあった9月15日の時点で、大谷勢と小早川勢の陣地は隣接していない。このことからも、小早川勢が突然に、大谷陣へ攻め込むということはありえないのだ。

一方で藤本正行氏（「常識で読む関ヶ原合戦」2022年）・笠谷和比古氏（『論争 関ヶ原合戦』2022年）・太田浩司氏（「慶長五年九月十五日に何が起きたか-「関ヶ原合戦」当日の再検討-」2022年）・呉座勇一氏（『動乱の日本戦国史』2023年）・水野伍貴氏（『関ヶ原合戦を復元する』2023年）はいずれも、白峰氏と筆者の新説を検証したうえで、あらためて「秀秋は合戦の途中で裏切った」と結論づけられている。このように小早川秀秋の裏切りのタイミングに関する議論は、現在もなお進行中である。

＊

さらに〈徳川家康に叛いたのは石田三成ではなかった！…「反家康クーデター」は誰が計画し、実行したのか〉の記事では、西軍の首謀者と、クーデターの全貌をみていきます。

【つづきを読む】徳川家康に叛いたのは石田三成ではなかった！…「反家康クーデター」は誰が計画し、実行したのか