他社より劣る商品は生産撤退…「世界一の品質」にこだわる栃木の「医療機器ニッチトップ企業」の正体

医療機器以外は扱わない、世界一の品質以外は目指さない、製品寿命の短い製品は扱わない、ニッチ市場以外は参入しない……。こうした方針のもと、世界シェアを拡大している企業がある。東洋経済新報社編集委員で、著書に『日本人が知らない!! 世界シェアNo.1のすごい日本企業』がある田宮寛之氏が、この企業の「強さの秘密」を解説する。

切るときの抵抗値が競合製品の半分

栃木県にある医療機器メーカーのマニーは、手術用メスや手術用縫合針、歯科治療機器を手がけている。なかでも白内障手術に用いられる眼科ナイフの世界シェアは30％でトップクラスを誇る。

同社のナイフの特徴はその「切れ味」にある。切るときの抵抗値が競合製品の半分程度で、ほとんど抵抗感がない。同時にコントロールのしやすさも兼ね備えている。

このため、極めて硬い角膜を2〜3ミリ切開する白内障手術において「歪みのない切り口」が可能だ。切れ味が悪いとナイフを眼球に強く押しつけなくてはならず、眼球に余計な圧力を加えて切り口が歪み、視力に悪影響が出ることがある。

眼科用以外では心筋梗塞などの血管バイパス手術に使用するナイフや内視鏡下鼻副鼻腔手術に使用する耳鼻咽喉科用ナイフも製造している。

ステンレス製の縫合針を世界で初めて製造

創業者の松谷正雄は戦前に戦闘機部品を製造しており、部品にはステンレスを用いていた。その当時の技術が現在のマニーのコア技術になっている。

松谷は第二次世界大戦中に栃木県に疎開し、戦後は医療機器の製造に乗り出した。創業当時の医療現場では手術用縫合針がすぐにさびてしまうことが懸案事項だったため、同社はさびにくい特性を持つステンレスを使って針をつくることにした。

縫合針が硬くなくてはならないのは当たり前だが、折れにくさも重要だ。縫合中に折れると破片が体内に取り残されて大変なことになる。折れにくくするにはステンレスに柔軟性を持たせなくてはならないが、それでは硬度が不足する。

通常は、硬さと折れにくさ（柔らかさ）は両立しない。しかし、同社は繊維状組織を持つ独自ステンレスを開発し、硬さと折れにくさを両立した針をつくることに成功。手術針にステンレスを使用するのは世界初のことだった。

マニーは針を使う医師の声を積極的に取り入れており、体のあらゆる部分のさまざまな手術に対応できる針をそろえている。その結果、針のアイテム数は1万を超えている。

今後、ロボットが手術することが増加していくと思われるが、同社は2024年にロボット手術用の縫合針を開発したと発表。ロボットの動きに合わせて針先のカーブを変えるなどの工夫がなされている。

歯科治療機器のアイテム数は2000超

歯の根っこを治療する根管治療では、虫歯部分をきれいに削っても、そのまま被せ物を取り付けてしまうと神経が通っている管（根管）の中で細菌が繁殖し、虫歯が再発してしまう。

そのため根管治療では、腐敗した神経を取り除き、根管内を洗浄・消毒し、最後に薬剤を詰める。

こうすることで、被せ物を取り付けたあとの根管内での細菌の繁殖や虫歯の再発を予防することができる。

マニーは、腐敗した神経を取り除いて、神経が通っている管（根管）の中を清潔な状態にする機器であるリーマ・ファイルを製造しており、この世界シェアは30％。あらゆる根管治療に対応したリーマ・ファイルの開発を重ねた結果、アイテム数は2000を超える。

「世界一」へのこだわりが成長を支える

「品質世界一にこだわる。社内では年に2回『世界一か否か会議』を開催し、世界市場において当社製品の品質が世界一であるかどうか確認している」

2020年にマニーが経済産業省のグローバル・ニッチ・トップ（GNT）企業に選定されたときの郄井壽秀社長（当時）のコメントだ。

マニーは以下のようなルールを定めて研究開発に臨んでいる。

(1) 医療機器以外は扱わない

(2) 世界一の品質以外は目指さない

(3) 製品寿命の短い製品は扱わない

(4) ニッチ市場（年間世界市場5000億円程度以下）以外は参入しない

「世界一か否か会議」では、競合他社製品を入手し、性能比較テストを実施することによって、マニーの品質が世界一であるかどうかを確認する。もし他社より劣った場合は、次の会議までにその原因を分析し、対抗策を講じなければならない。世界一を取り戻せなければ生産撤退となる。

GNT企業はどこも世界トップシェアを意識するが、その中でもマニーは特に意識が強い企業だ。そして、その意識の強さが、同社の成長を支えている。

マニー（7730）

・本社：栃木県宇都宮市

・売上高：285億円

・純利益：62億円

・資本金：10億円

・創業年：1956年

・従業員数：4154人

・上場市場：東証プライム

（業績は2024年8月期）

