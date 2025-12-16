AIを当たり前に使いこなす時代、茂木健一郎氏が屋久島で「1万人の脳」を覚醒させる「情動知能」とは【教育】

AI時代に必要とされる「人間の力」

生成AIの登場によって知識や情報を「持っている」ことへの価値が急速に変化している。これまで偏差値や学力で測られてきた“人の能力”を再現できるAIは、「便利」で「効率的」な反面、気づかないうちに「人間としての英知」を見失う可能性もでてきた。

この状況に、脳科学者の茂木健一郎氏は自著の『AIで覚醒する脳』のなかで、「AIに仕事を奪われる」のではなく、「AIを使いこなせないと仕事がなくなる」という視点の転換を提唱。AIと共存しながら人間が生き抜くために必要な力、AIには代替できない能力に「選択力」「コミュニケーション力」「創造力」の3つを挙げている。

さらに「人間の脳が本来持つ『感動する力』こそが、AI時代において決定的な意味を持つ」と茂木氏は著す。

ではいったい、便利さの裏側で「感性」や「思考」「創造力」といった「自分の頭で考え、自分の心で感じ、自分の体で行動する力」はどうやって養われるのか。

美しいものを「美しい」と感じる感性、仲間とともに挑戦することで得られる達成感の共有、結果が不確かなものに対し「やってみよう」と行動する挑戦心。これらはすべて人間にしか備わらない力だ。その“感性を育む”場所のひとつとして「自然」の存在がある。

次代を生き抜く揺るぎない土台作りを再認識するため、茂木健一郎氏が校長を務める『屋久島おおぞら高等学校』に向かった。

1万人の生徒が訪れる「感性の学校」

筆者がその言葉に導かれるように訪ねた、鹿児島県・屋久島。 青い海と苔むす森が共存するこの島は、世界自然遺産に登録されるほど多様な生態系を誇る。６年ぶりの訪問だったが、空気を吸い込むだけで五感が研ぎ澄まされていくような感覚に包まれた。

その島の中にあるのが「屋久島おおぞら高等学校」だ。校舎は“おおぞらに羽ばたく鳥”をモチーフに設計され、自由で伸びやかな雰囲気を漂わせている。校舎から見下ろすと青い海が広がり、背後には厳しい自然状況の中で育まれてきた豊かな森が一望できる。そんな高等学校には、全国から約１万人を超える生徒が、年間を通して４泊５日のスクーリングに訪れるという。

生徒たちはこの島で、森を歩き、海に触れ、仲間と語り合いながら、自らの感情を解放していく。そこで校長を務めるのは、脳科学者の茂木健一郎氏である。なぜ屋久島なのか、自然の中での体験教育は脳にどのような影響を与えるのか、その中で生徒はどのように成長するのか、話を聞いた。

自然が育む「情動知能」とは

黒澤：おおぞら高校、素晴らしい場所にありますね。

茂木：ありがとうございます、素晴らしいでしょ？普段は全国で勉強している高校生がスクーリングでやってきますが、本当に元気になって帰っていくんです。先生の大学もすごい自然が豊かな場所にあると聞いています。

黒澤：ここは目の前には海、後ろにはもののけを思わせる豊かな森が広がっていますが、私の大学も目の前には日本一のびわ湖、背後には比良山系の山々がそびえています。どちらも大変自然が豊かな場所に学校があることは共通ですね。

茂木：屋久島の自然の中に来ると、本当にいろいろ感動があります。生徒たちは、自分の感情をうまく表現しながら仲間と触れ合ったり、協力しあったりする場面が多く見られます。また自然ってどうしても予想がつかないことがあるので、その中でいかに判断して、自分で行動するかという様々な選択に迫られながら日々生活をしています。

こういった情動知能（エモーショナルインテリジェンス）を向上させるような取り組みを我々は大切にしていて、黒澤学長が研究されているようなことを、我々はここで実践しているんです。

その言葉の背景には、人間の脳が“情動”を通じて成長するという脳科学的な知見がある。AIには模倣できない「感情」「感動」「共感」こそが、脳の発達を促す重要な要素だ。自然の中では、五感をフルに使って“本物”に触れる体験ができる。雨の匂い、木々のざわめき、仲間の声、足元の感触--それらの１つ１つが脳を刺激し、前頭葉の働きを活発にするという。

また、自然の中での体験について次のように成果を感じているという。

茂木「感動ほど脳を育てるものはありません。屋久島での数日間の体験が、彼らの脳に“成長の種”を植えるんです。その種は一生のあいだ、心の中で生き続ける。卒業生にあっても屋久島のスクーリングが一番良かったといいます」

実際、筆者の大学でも卒業生に対するアンケート結果から、最も印象に残っている授業として「入学直後の自然の中での体験活動」を挙げる学生は多い。

自然の中での“感動体験”は、時間が経っても心に強く残る。「やったことのないことに、仲間と共に失敗を恐れずに挑戦する体験」が大学生の脳に「感動する体験」として植え付けられた証であろう。単なるレクリエーションではなく、脳と感性を鍛える教育そのものなのである。

自然の中で育まれる「生き抜く力」

では、なぜ自分の感情を表現したり、仲間と協力する場面をあえて「自然」の中に求めるのか、ただでさえリスクがあるのに、それを覚悟で実施する意味や価値についても聞いてみた。

茂木：我々が築き上げた文明はせいぜい2〜300年の話です。それまでの圧倒的な長い人類の変化の歴史は7万年くらい前にアフリカで誕生して、今こうして地球上に広がっています。例えば海の向こうの島を目指すということをやっていなければ、今のホモサピエンスって広がっていないんですよ。

みんな島があると信じてみんなで力を合わせて移住していくってことがおそらくあったと考えられている。そう考えると、我々のホモサピエンスの特徴っていうのは、探究心であったり、自然の中で力を合わせて行動したり、ということが原点になっている。自然っていうのはまさしく探究するとか、冒険するとかという環境にふさわしい条件が整っているのだと思いますね。

自然の中の体験は、脳に刺激を与え、結果として人を成長させることがわかるが、人工的な学習環境では再現できない理由として4つの要因を挙げる。

（１）自らの意思で行動する--主体性の芽生え

自然の中では、誰も“正解”を教えてくれない。 道に迷いそうになったとき、どちらに進むかを決めるのは自分自身だ。五感と直感を頼りに判断し、一歩を踏み出す。この経験が、「自分で考える力」を育て、主体性を芽生えさせる。

（２）自らが尽力する--他力ではなく自力で乗り越える

火を起こす。テントを張る。食事を作る。どれも簡単ではない。 だが、試行錯誤しながら自分の手で成功させたときの喜びは、AIが導き出した“正解”とは比較にならない。自ら動き、挑戦し、失敗を恐れず進む力--それが次への意欲を生む。

（３）リスクを受け入れる--不確実な世界への挑戦

自然には常にリスクがある。雨、風、ケガ、迷子などリスクは様々だが、そのリスクを“どうすれば安全に乗り越えられるか”と考えるプロセスこそが、人を成長させる。不確実性を前にしても行動する勇気。それは、AIが提示する「最適解」には決して頼ることのない人間的な強さだ。

（４）結果が不確かである--創造と探究の源

自然の中では、すべてが予定通りにはいかない。だからこそ、想定外の出来事にどう対応するかという“創造的思考”が磨かれる。失敗と再挑戦を繰り返す中で、「不確かさ」を受け入れる柔軟な気持ちが育つ。AIが計算できない“創造の源泉”である。

「感じ」「考え」「行動する」

AIは、情報を処理し、最適解を導くことに長けている。だが、そこに“感情”も“感動”もない。人間が本当に成長するのは、予測不能な状況の中で、五感と心を総動員して“感じ、考え、行動する”ときだ。

自然の中での教育は、単なるアウトドア体験ではない。 それは、AIが持たない「感性」「判断」「創造」「共感」といった、人間の根源的な力を再び呼び覚ます場である。自然の中での“感動”は、脳に刻まれ、人生を支える記憶となる。

私たちはいま、AIの進化によって「考えなくても答えが手に入る」時代を生きている。 だが、便利さの中で失われていく“感性”を取り戻すことこそが、これからの教育に求められるテーマだ。

自らの意思で決定し、リスクを受け止め、未知の世界に踏み出す勇気--それを取り戻すために、私たちはもう一度、自然という“原点”に帰る必要がある。

AI時代を生き抜く力とは、AIを使いこなす知識ではなく、「感じ、考え、行動する人間の知」である。その知を育む最良の教室は、まぎれもなく自然の中にある。

