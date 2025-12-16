【発覚】1等は10万円相当の商品券…！豪華賞品がずらりとならぶ「維新幹部」の眉をひそめるしかないゴルフコンペ

朱色のクロスがかけられたテーブルには、寿司やローストビーフがずらりと並ぶ。ゴルフで汗を流した約280人の参加者が宴会場で、ビールを片手に歓談している。

衆院選期間中の'24年10月24日に開催されていた、毎年恒例のゴルフコンペ大会。10万円相当の旅行券や、数万円はくだらないお掃除ロボットをはじめ、参加費以上の豪華景品が用意されている。「お得感がある」と人気だ。

ただ、見過ごせない問題があった。それはこの会を主宰しているのが政治家であること。テーブルには料理とともに、今や「自維連立政権のキーマン」と言われる人物のビラが置かれていた―。

「与党病」に罹ってしまった維新幹部

高支持率に沸く高市政権の「アキレス腱になりかねない」（自民参院ベテラン議員）と危惧されているのが、連立パートナーの日本維新の会だ。

「藤田文武共同代表が、自身の公設秘書が代表を務める会社に7年間で約2100万円の公金を支出していた問題を、『しんぶん赤旗日曜版』が報道。高木佳保里総務会長らにも同様の問題が浮上しました。『身を切る改革』を掲げる維新で身内への公金還流が横行していた」（全国紙政治部記者）

不祥事体質は相変わらず。とはいえ、維新にこうした問題が続いても、連立を組む高市政権の信頼は揺らがない。

「党内では小林鷹之政調会長など公明党との再連携の余地を残そうとする議員も多いが、高市総理や木原稔官房長官は維新べったりの雰囲気です」（大阪府連の自民元職）

実際、維新が情熱を傾ける、衆院の議員定数削減を巡り、高市総理と吉村洋文代表は「小選挙区25減・比例区20減」を軸に今国会での法案成立を目指すことで合意した。

一方の維新も自民党へのおもねりが目立つ。通常国会で、立憲民主党などと企業・団体献金を禁止する政治資金規正法改正法案を共同提出。ところが、ここにきて維新は法案の取り下げ方針を表明した。

「維新幹部は『与党病』ですよ。『今まではレクに来る官僚は課長補佐以下だったが、今は局長級が対応してくれる』と喜んでいます。党勢は低迷し、もしもこの先に連立を離脱したら将来の展望がない」（維新関係者）

維新幹部の眉をひそめざるを得ないイベント

こうした中、維新で眉をひそめざるを得ないイベントが行われていたことが発覚した。

冒頭の場面に戻ろう。この日、大阪府内のゴルフ場「天野山カントリークラブ」で開かれていたのは、維新の森和臣大阪府議の政治団体「森かずとみ後援会」主催のゴルフコンペだ。

「大阪維新の副代表の森氏は、吉村代表に次ぐ存在です。国政政党・日本維新の会でも常任役員を務めており、「維新府議団のドン」。党内に隠然たる影響力を持つ松井一郎前大阪府知事とはゴルフ仲間で昵懇の関係です」（維新府議）

そんな森氏のコンペは7月開催が通例。だが、昨年は雨天のため延期になり、衆院選期間中の10月24日に行われた。筆者が入手した案内状には、参加費は8000円（ゴルフのプレー代は別）で、〈豪華賞品多数用意〉との文字が躍る。

「1等が10万円相当の国内旅行券です。他にもシャープ製のテレビや岩谷産業のスモークレスグリル（定価1万6500円）、数万円はする掃除ロボット、扇風機などが多数用意されていました」（参加者）

実際、筆者が入手した'23年や'24年の会場の写真には、ステージ後方の壁一面を埋め尽くすように景品が並ぶ。

後編記事『【専門家指摘】高市政権に激震…維新・遠藤敬総理補佐官に「公選法違反」の疑い！ゴルフコンペに提供した「疑惑の景品」』へ続く。

かわの・よしのぶ／'91年、東京都生まれ。早稲田大学政治経済学部を卒業後、『サンデー毎日』『週刊文春』の記者を経てフリーに。主に政治を取材している

「週刊現代」2025年12月22日号より

