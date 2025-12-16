不動産投資「高利回り物件」はじつは「借金地獄」への入口だった…プロも大後悔した「700万円」の物件が完全にギャンブルだったワケ

不動産投資を考えている人は、「高利回り」という言葉を目にすると心動かされるかもしれません。私もかつてはその1人で、24歳のときに「利回り10%」の物件を購入したことがあります。しかし今は、そのような物件に絶対に手を出すべきではないと断言できます。

なぜなら、高利回りという魅力的な響きの裏には、取り返しのつかないリスクが隠されているからです。儲かるはずの投資物件が、最悪の場合、借金を背負いかねない可能性もあるのです。

そこで、私自身がこれまで90戸の物件を所有・運用してきた経験と、「販売戸数日本一の不動産営業マン」として積み上げてきた実績にもとづき、高利回り物件に潜む危険なリスクをお伝えします。

条件が悪いほど「高利回り」になるワケ

不動産投資の情報サイトや広告を見ていると、「高利回り！」といった謳い文句の物件を目にすることがあります。「投資するなら、リターンが高いに越したことはない」。そう考えて数字に飛びつく人がいる限り、こうし広告はなくならないでしょう。

しかし、よく考えてみてください。もし本当に何のリスクもなく高収益が約束されているのであれば、プロの投資家たちが放っておくはずがありません。

おいしい数字の裏には、ほぼ間違いなく、将来の資産を蝕む「隠れたリスク」が潜んでいます。不動産業界で16年に渡り、失敗しない中古マンション投資の実績を積んできた私の分析では、高利回り物件のリスクは主に次の3つに集約されます。

1. 物件が極端に古い。

2. 物件が古いから家賃も安く設定され、資産価値が上がらない。

3. 家賃が安いと入居者の質の問題が生じやすくなる。

高利回り物件の代表格は、極端に古いマンションです。特に築40年以上になると、建物自体の老朽化リスクが高まります。すると、金融機関も「残存年数が短い」と判断するため、早く投資元本を回収しなければならないという市場心理が働き、利回りを高く設定しがちなのです。

一見すると、物件価格が安く、利回りの数字は高い。しかし、その安さこそが、長期的な資産形成の足かせとなるのです。

私が買った高利回り物件のリスク

実は、私自身が24歳で初めて購入した古い物件が、この高利回り物件でした。多摩川沿いにある700万円の物件で、ネット利回り（実質利回り）は10％。当時、何の資産もなく、それぐらいのマンションしか買えなかった私には、一見「お宝物件」に見えました。

しかし、この投資は完全にギャンブルだったのです。その物件の家賃は月7万3000円でしたが、そのエリアの適性価格は5万5000円程度だと後でわかったのです。もし空室になったら、すぐに赤字経営になることは明らかでした。

ところが、当時の入居者さんは私が購入してから16年間、一度も退去しませんでした。だから私は、綱渡りのギャンブルでも損をせずに済んだのです。これはもうラッキーだったとしか言いようがありません。もし買ってすぐ今の入居者さんに退去されていたら、家賃は2万円近く下がり、リフォーム代もかさんで大損していたでしょう。

他にも、築50年近い足立区綾瀬のオンボロ店舗物件を、「利回り20％超」という数字に目がくらんで購入した苦い経験があります。購入当初は、「月13万円の賃料が見込める」と説明されましたが、結果は散々でした。想定していた家賃ではまったく借り手がつかず、8万8000円まで大幅に値下げしてようやくカレー屋さんに入ってもらいました。

しかしその後、水道管が破裂して80万円の修理費がかかったり、外国人の入居者の名義がコロコロ変わったりと、手間ばかりがかかる「問題物件」でした。高い利回りと安い物件には、それなりの理由とリスクがあるのです。

将来性がなく、資産価値も上がらない

高利回り物件には「将来性」がないという問題もあります。

投資で成功する鉄則は、「家賃が上がる余地のある物件」を選ぶことです。しかし、高利回り物件の多くは、築年数が古く、設備も「3点ユニット（風呂・トイレ・洗面台が一体）」であるなど、現代の入居者のニーズとズレています。

私自身、これもずいぶん前に購入した3点ユニットの物件を所有していますが、なかなか家賃を上げられません。それどころか今は、むしろ家賃が下落する可能性しかないと見ています。

不動産の資産価値は、家賃（収益）に基づいて決まります。家賃が上がらなければ、資産価値も上がりません。

私の700万円の「高利回り物件」は、16年経った今、850万円から900万円程度の価値にしかなっていません。たった150万円ほどしか上がっていないのです。

もし同じ時期に、2000万円の「適正な価格の優良中古物件」を買っていたら、どうなっていたか。その物件は今頃、3000万円以上の価値になっていたでしょう。

目先の700万円で得られる10%の利回りに目がくらみ、将来1000万円の利益を得るチャンスを逃したとも言えます。

…つづく＜「ゴミ部屋、契約違反連発…手を出した瞬間に「借金地獄」が確定する「高利回り物件」の惨状＞でも、高利回り物件の危ない落とし穴について解説しています。

【つづきを読む】ゴミ屋敷、家賃滞納…手を出した瞬間に「借金地獄」が確定する「高利回り物件」の惨状