「鮮度がごちそう」と「大阪マグロ」を世界に広めた男一代記

大起（だいき）水産株式会社は、近畿地方を中心に、にぎり寿司や海鮮丼などのテイクアウト店、回転寿司店や魚介類をメインにした飲食店、鮮魚小売店など計76店舗を運営する総合水産会社だ。「鮮度がごちそう」をモットーに、産地から食卓までのトータルな鮮魚流通システムを構築、小売業と飲食業を同じ店舗で展開するなど、画期的な取組みを行ってきた。大起水産株式会社創業者の佐伯保信（さえき・やすのぶ）会長に話を聞いた。

生まれは奉天、16歳で大阪へ

1944（昭和19）年8月12日、佐伯保信氏は中国・奉天（現・瀋陽）で生まれた。戦後、2歳の時に母の実家がある愛媛県西条市へ引き揚げてきた。父は4年間シベリアに抑留された後日本へ戻り、西条市で共に暮らすこととなる。

16歳で大阪へ。ミカン農家の親戚の紹介で堺の果物問屋に勤めた。「勉強はあんまり好きやなかったんですけど、高校だけは出とかなあかんと思って、夜学へ通っていました。けれど、果物問屋では夕方5時頃からバナナの積み下ろしの仕事がある。それで夜学の同級生が『それやったらうちへ来いや。学校、行けるで』と誘ってくれて、塩干類を扱う魚屋へ移りました」

独立するという思いを胸に、仕送りをしながら働いた。ちりめんじゃこの販売を担当し、乾き具合や塩加減、旨みの違いなど購入者の心理を考えながら営業成績を伸ばす。23歳の時、北海道のシシャモを初めて大阪で販売した。大阪の人々が見たことがなかったシシャモを、メザシのように頭の部分を数匹ずつまとめて刺すというアイデアが受け、関西でも一般的に食べられるようになった。同じ頃、関西ではまだ珍しかった毛ガニやタラバガニも北海道から仕入れて販売した。阪急百貨店で売ったときは、デパートの外まで行列ができたそうだ。

1975（昭和50）年、31歳になった佐伯氏は、堺中央綜合卸売市場内に塩干類卸売を主要業務とする大起水産株式会社を設立する。塩数の子を百貨店のお歳暮の目玉商品としたことが大当たりし、波に乗る。創業時、同社の大きな売り上げを作っていたのはカニであったが、カニは冬場、それも年末年始の一時期に売り上げが集中する。

経営者は、会社の安定的な売り上げを考える。佐伯氏はマグロに目をつけた。

人を寄せる魚・まぐろ

東京では魚と言えばマグロだが、関西、特に大阪では昔から、魚と言えばタイやヒラメなど白身の魚が好まれる傾向がある。しかし、「これからは関西の人もマグロを食べるようになる」と、マイナス60度で保存できる超低温冷凍庫を1,500万で購入する。創業から3年後、1978（昭和53）年のことだ。

「人を引き寄せる魚はマグロしかありません。10キロのブリをさばいても誰も集まってきませんけど、マグロをさばくと沢山の人が集まってくる。そういう魚なんです。お寿司にしても、やっぱり主役はマグロです。寿司は江戸前、東京のほうが美味しいと言われますけれども、そんなことはない。新鮮なお魚、鮮度がいいマグロやったら、大阪のお寿司も美味しい。僕はそれを証明したかった」

取れた魚をその日のうちに食す

一般的に魚は産地で競りにかけられ、東京や大阪など消費地の中央卸売市場での競りを経て、仲買に渡る。その後、小売店に並ぶのは、早くても水揚げから2日目となる。

これに対し、取れた魚の美味しさをそのままに、その日のうちに食卓に届けようと考えたのが産地直送だ。

1988（昭和63）年、鳥取県の境港（さかいみなと）で揚がった魚を直接仕入れ、自社のトラックで輸送。朝、境港を出発した魚は、昼過ぎには大阪へ到着。「とれたてのお魚をその日のうちにお台所へ」というキャッチフレーズをつけ、百貨店で販売すると共に、自社の小売店舗でも売り出した。その第1号店がロードサイド型直営店舗「堺活魚流通センター」（現・街のみなと まぐろパーク 堺本店）だ。

今でこそ、産地直送＝産直は当たり前で、仕入れから物流、販売までを一貫してひとつの会社が行うことは珍しくない。しかし、鮮魚の世界でこうした取組みを1980年代に始めたことは、相当に目新しかった。

以後、ロードサイド型の大型小売店舗などの他、シーフードレストラン「かにかにくらぶ」などを出店。1990（平成2）年には、回転寿司1号店をオープンする。塩干類の卸売業から始まった大起水産は、鮮魚の小売販売、そして飲食業へと事業を広げていく。

物販と飲食の両輪経営

大起水産の特徴として、「街のみなと」に代表される鮮魚小売店舗と、回転寿司や海鮮丼、干物定食などを提供する飲食店舗の両輪を持っていることが挙げられる。自社での小売＝物販の店舗出店に続き、2000（平成12年）頃からは飲食業の出店が増加する。女性の社会進出に伴い、外食で済ませたり、調理済みのものを買って家で食べるようになるなどライフスタイルが変化していった時期だ。

当時、どのような考えで飲食業の出店を進めたのか、佐伯会長に聞いた。

「外で働く女性が増えれば、商店街などでお魚を買って料理する人が減っていく。そして商店街が減っていけば、魚屋もなくなっていきます。僕は、魚屋という業態は、遅かれ早かれなくなっていくと思っていました。スーパーでもお魚を売っているけれど、賞味期限が早いので、夕方になれば安売りして儲けが出なくなる。安売りしても売れんかったら食品ロスになる。

こんなバカみたいなことをしてたらアカンと思った。けれど、お客様が店でお魚を食べてくれたら、そこで利益が生まれるでしょ。家でお魚を食べる人が減ったとしても、外でお魚を食べてもらえばいいと思ったんです」

食べてから買ってもらう「逆転の発想」

物販と飲食の両輪で会社を回そうと思ったのには、もうひとつ理由がある。普通、魚は買ってから食べるものと考えがちだ。しかし、佐伯氏は違った。魚を買ってもらうには、その魚がどれだけ新鮮で美味しいか、食べてもらうことが先。これだけ美味しいんだったら買おうと思ってもらうという、逆転の発想をしたのだ。

「物販業の人間は飲食に手を出せへんし、飲食業の人間は物販をようせえへん。できないんじゃなくて、やらない。僕はそれをやっただけなんです。

物売りは物売りに泣く、という言葉がありましてね。物を右から左に売るだけの商売は、安かったら最初はそれなりに売れます。けど、それだけやったら強いところに潰されたりして、いずれ消えていくんです。僕は、そういう例をいっぱい見てきた。

だからこそ、まずはうちのお魚を食べていただき、新鮮で美味しいことを知ってもらおうと思った。一度、うちのお魚やお寿司を食べてくれたお客様は、美味しさが分かるから他の店へ行きません。高い安いだけで買うのではない、うちのファンを作りたかったんです」

食べてから買ってもらうために、鮮魚小売の店舗に飲食店を併設するようになり、その進化形として2018（平成30）年に誕生したのが「街のみなと まぐろパーク 堺本店」（前・堺活魚流通センター）だ。

様々な魚が並んでいて、さばいているところを見ることができて、それを買う人、食べる人が集う。カニや寿司、刺身、惣菜なども買えて食事もできる。

マグロの解体ショー（不定期開催）も見ることができる。「多くの人にお魚を食べて買ってもらって、お魚を好きになってもらえる。体感型のお魚のテーマパークを作りたかったんです」

コロナ禍に店舗を拡張

2020（令和3）年、新型コロナウイルスの流行により緊急事態宣言が発令、飲食店は休業を余儀なくされた。そうした中、大起水産は駅ナカや駅チカ、商店街に寿司や刺身などをテイクアウトできる小規模店舗を大量に出店する。飲食店で働いていたスタッフの雇用を守るため、寿司製造の現場へ人員を回して寿司を作り、それを売るための策だったという。

コロナ禍で外食できない人々は、家で食事をするしかない。手軽に食べられるテイクアウトの寿司は、売り上げをどんどん伸ばした。多くの企業が業績不振に苦しむ中、生活様式の変化に応じて機敏に業態を切り替え、窮地を乗り越えることができた。これも小売りと飲食、両輪で回していたからだ。

マグロの概念を変える「京まぐろ®」

2022（令和4）年、大起水産はオリジナルブランドとして京まぐろ®を商標登録、販売を開始する。

京まぐろ®とは、鳥取〜島根沖で捕獲した天然本マグロを、脂が乗った最高の状態になるまで京都・伊根湾内で短期養殖したもので、天然と養殖、双方の良い点を兼ね備えたマグロだ。巻き網漁で捕獲した60〜80キロの天然本マグロを、傷がつかないようゆっくりと曳航し生け簀に移動、100キロ前後になるまで4か月ほど育てる。水揚げしてすぐ特別な方法で締め、体芯部の温度を5度に保ったまま陸送される。京まぐろ®として販売されるのは、厳しい品質検査に合格したものだけだ。

最大の特長は、天然マグロに近い身質と旨味を生で味わうことができること。今回、京まぐろ®の寿司と刺身をいただいたが、生臭みなどは全くなく、つややかで舌に吸いつくような食感で、脂はしっかり乗っているのにとても上品な味わいだった。一般的に流通しているマグロは遠洋で獲れる冷凍ものがほとんどで、冷凍と生のマグロではこれほど違いがあるのかと驚いた。確かに一度食べたら忘れられない、マグロの概念を覆す美味しさだ。

ブランド化で地域活性化の起爆剤に

元々「伊根まぐろ」として流通していた京まぐろ®。そのほとんどが東京へ出荷され、品質が高い割に知名度は今ひとつで、地元ですらあまり知られていなかった。折角、京都の海でいいマグロが取れるのにもったいない。地域ブランドとして育て、地域活性化につなげたいと考え、商標登録に踏み切った。

季節限定商品で出荷本数も限られる京まぐろ®は、前出の「街のみなと まぐろパーク堺本店」や「天下の台所 大起水産 八軒家浜 まぐろスタジアム」（大阪・天満橋）など大起水産の店舗（一部）の他、産地に足を運んでもらえるよう、伊根町に近い宮津市の回転寿司店「金ぱ銀ぱ」（大起水産監修）で提供。多くの観光客や地元の人が訪れ、地域活性化に貢献している。

また、伊根湾から京都市内、伏見稲荷大社につながる道を「京まぐろ街道」と名づけ、食の観光ルートとして地方創生の起爆剤とするべくキャンペーンも展開、産地を盛り上げる活動にも力を入れている。

「ブランド化したもう一つの理由は、品質をしっかり守っていきたいという思いからです。お魚の世界でも、名前だけで値上がりして、一部の人だけが大儲けしたり、品質が劣るものを販売して評判を落とした例があります。そんなことしたら、地元が損害を被るだけやし、買ってくれるお客様にも申し訳ない。産地に元気になってもらわんと、未来はないでしょ」

父の「教え」を胸に

次々とアイデアを実現し、同社をグループ年間売り上げ約290億円を誇る企業に育てあげた佐伯氏。打つ手が次から次へと当たり、先が見えるのかと言われたりもするが、多くの人に助けられてきたから今がある、目先のお金を追うのではなく、お客様に喜んでもらうことをしてきただけと穏やかに語る。原点とする「新鮮な魚を新鮮なうちに、美味しく食べてもらいたい。鮮度が美味しさ、安全・安心につながる」という思いも、佐伯氏が魚へ寄せる愛情なのだと思う。

その愛情や優しさは、どこから来るものなのか聞いてみた。

「父親でしょうね。奉天で大きい建設会社を経営していました。シベリア抑留中、ロシア人将校の子どもがプールで溺れた時に父が助けて、先に日本に帰したると言われたけれども、皆と一緒に帰りますと言って、残ったそうです。西条市に戻ってきてからは貧乏してましたけど、ダイハツミゼットで村中の人を病院に連れて行ったり、相談ごとに乗ってあげたり。ものすごく優しい人で、村でも有名やったんです。自分がしんどい、苦しい時に、人に食べものを渡す勇気と優しさがある子になりなさい、と言われて育ちました」

日本の魚食文化は素晴らしい

2025（令和7）年11月22日、大起水産は創立50周年を迎えた。

50年間、「新鮮な魚を美味しく食べてもらいたい」という信念からぶれることなく進んできた。日本の食文化の素晴らしさ、魚食文化の大切さを世界に発信していきたいという思いは今も変わらない。

「20年以上前、外国の人に言われたんです。彼が、日本でさばきたてのお魚を食べた時、新鮮な魚は美味しくて安全や、健康にもいいと感動したと。『佐伯さん、この先、世界中の人が日本の魚を食べに日本に押し寄せてくるから、待っとき』って。今、本当にそうなってるでしょ」

日本人の魚離れが進んでいると言われて久しいが、灯台下暗しで、私たちは魚の美味しさを忘れてしまっているのではないか。四方を海に囲まれた日本、最大の恩恵は古来から続く「魚を食べる文化」なのかもしれない。

※写真提供：大起水産株式会社（筆者撮影写真を除く）

