BMI25を超えると本当は何が起きるのか……肥満外来の名医が明かす「みんなが知らない、肥満の恐るべきリスク」

「まだ大丈夫」と思っているうちに、健康寿命は静かに削られていく--その原因は、健康診断でも見過ごされがちな「肥満」だ。しかしその背後には、将来の病気や働けなくなるリスクが確実に潜んでいる。これまで2000人を治療してきた肥満外来医が、最新データと臨床現場の実感から、肥満の“見過ごされがちな本当の危険”を明らかにする。

（1）全人類の8人に1人が肥満状態

なぜ今、肥満の治療が必要なのでしょうか。

2024年、世界的医学誌『The Lancet（ランセット）』に、衝撃的な報告が掲載されました。それによると、世界で「肥満」と定義される人の数が10億人を超えたというのです。これは、全人類の8人に1人が肥満状態にある計算になります（※1）。さらに、WOF（世界肥満連合）の推計によれば、このまま有効な対策が講じられなければ、2035年までには世界人口の半数以上が「肥満」もしくは「過体重」になると予測されています（※2）。まさに、世界規模での“体重危機”が進行しているのです。

こうした現状から見ても、肥満はもはや「個人の問題」にとどまらず、地球規模の公衆衛生課題であると言えるでしょう。

では、日本はどうでしょうか。厚生労働省が実施した2023年の「国民健康・栄養調査」によれば、BMI25以上の「肥満者」の割合は、男性で31.5％、女性で21.1％にのぼっています。特に男性では、2013年から2019年にかけて有意な増加が見られ、その後も横ばいの傾向が続いています（※3）。

世界平均と比較すると、一見すると低い数字に見えるかもしれません。しかし、注目すべきは「減少していない」という点です。つまり、日本においても肥満の問題は依然として根深く、改善が見られていないことが明らかです。

（2）肥満は「自己責任」ではない

日本肥満学会は、「現代人の肥満や肥満症は自己責任ではない」と明言しています。つまり、肥満とは、本人の意志の弱さによって起こるのではなく、社会全体が「太りやすさ」を生み出す構造を持っているということです。

実際、現代の生活環境は「動かなくても済む」仕組みに満ちています。移動手段が発達し、数百メートルさえ歩かずに済むようになり、ネットを使えば家にいながらほとんどのものは購入できる。スマートフォンの画面には、絶え間なく「おいしそうな食べ物」が流れ、誘惑のネタは無限に供給され続けています。このような、便利で快適に見える社会の裏側で、私たちの身体は静かにバランスを崩し続けているのです。

さらに現代社会において無視できないのが、「ストレス」という負荷です。過度なプレッシャー、不確実な社会状況、膨大な情報にさらされる日常は、私たちの心と身体にじわじわと影響を与えます。

これだけ情報があふれ、健康関連の食品やサプリメントが充実しているにもかかわらず、肥満に悩む人が減らないのは、ある意味で当然の帰結とも言えるのです。

（3）肥満が「健康寿命」を削っていく

肥満は、単に「見た目」の問題ではありません。

高血圧・糖尿病・脂質異常症といった生活習慣病の発症リスクを高め、脳卒中や狭心症、心筋梗塞などのリスクも押し上げてしまいます。これにより、寿命はもちろん、「健康で自立して動ける年数」--すなわち健康寿命が大きく削られてしまうのです。

米国ワシントン大学医学部・保健指標評価研究所（IHME）を中心とする国際研究チームが行った195ヵ国以上を対象とした大規模解析では、肥満が早期死亡および健康寿命の短縮に明確に関連していることが報告されました。特に心血管疾患、2型糖尿病、特定のがん（大腸がん・乳がん・膵がんなど）において、肥満は有意なリスク因子であるとされています（※4）。

肥満が健康寿命や全体の寿命に与える影響は、年齢を問わず深刻です。オランダ人を対象に追跡調査し、将来の疾患との関連を調べた研究では、55歳以上の女性において、肥満かつ糖尿病を有する場合、正常体重で糖尿病のない女性と比べて健康寿命が最大で19年短縮される可能性があることが明らかになりました（※5）。

（4）「若いから大丈夫」では済まされない

一方で、カナダ・マギル大学のスティーブン・グローヴァー氏らによる大規模健康調査の解析では、20〜39歳という若年層においても、肥満の影響は見過ごせないことが示されました。この年齢層で重度の肥満がある場合、寿命は最大で約8年短縮され、健康寿命は最大で約19年も短くなる可能性があると報告されています。つまり、早い段階からの肥満は、その後の人生設計に大きな影響を及ぼしかねないということです（※6）。

さらに、米国ハーバード公衆衛生大学院と英国ケンブリッジ大学を中心とした研究チームが行った調査でも、BMI30以上の重度肥満の人は、寿命が最大で約10年短くなることが示され、医学誌『The Lancet』に掲載されました（※7）。

これらの結果が示しているのは、単に病気のリスクが高まるということではありません。肥満によって、「寿命」そして「健康でいられる期間」そのものが、大幅に削られてしまうという現実です。

健康を損なうリスクが目に見えて表れるのは、数年後、あるいは数十年後かもしれません。しかしその脅威は、すでに日々の生活の中に潜んでいるかもしれないのです。

＊ ＊ ＊

少子高齢化が進むこの社会で必要なのは、ただ寿命を延ばすことではありません。健康な状態で年齢を重ね、いきいきと働き続けられる。そんな「健康寿命」を延ばすことが、一人ひとりの未来にとっても、日本という社会全体の持続可能性にとっても、きわめて重要なテーマです。

だからこそ、健康寿命をじわじわと削る要因となる「肥満」は、単なる見た目の問題や個人の自己責任として片づけられるべきではありません。社会全体で向き合うべき共通の課題です。

【肥満に関する記事をもっと読む→「スマホ見ながら食事」が高血圧や肥満を招く…その恐ろしすぎるメカニズム】

●参考文献

1）NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Worldwide trends in underweight and obesity from 1990 to 2022: a pooled analysis of 3663 population-representative studies with 222 million children, adolescents, and adults. Lancet 2024; 403(10431):548-561.

2）World Obesity Federation. World Obesity Atlas 2023. London: World Obesity Federation; 2023.

3）厚生労働省、令和5年（2023年）「国民健康・栄養調査」結果の概要 第1章 身体状況及び糖尿病等に関する状況

4）GBD 2015 Obesity Collaborators. Health effects of overweight and obesity in 195 countries over 25 years. N Engl J Med 2017; 377(1): 13-27.

5）Dhana K, Nano J, Ligthart S, Peeters A, Hofman A, Nusselder W, et al. Obesity and life expectancy with and without diabetes in adults aged 55 years and older in the Netherlands: a prospective cohort study. PLoS Med 2016; 13(7): e1002086.

6）Grover SA, et al. Years of life lost and healthy life-years lost from diabetes and cardiovascular disease in overweight and obese people: a modelling study. Lancet Diabetes Endocrinol 2015;3(2):114-122.

7）Prospective Studies Collaboration, Whitlock G, Lewington S, Sherliker P, Clarke R, Emberson J, et al. Body-mass index and cause-specific mortality in 900 000 adults:collaborative analyses of 57 prospective studies. Lancet 2009; 373(9669): 1083-1096.

「勤務中も飲もうと思えば、いつでも飲めた」…酒浸りになった33歳の「交番のおまわりさん」が起こした「大事件」