介護や墓の継承を期待された人同士が結婚すると「墓や仏壇が２つになる」のか？

「両家墓」をつくる方法は減少

これまで墓の多くは、永続する家のシンボルとして父系男子という単系で継がれてきた。しかし、子どもが少なければ、夫婦ともに介護や仏壇・墓の継承を期待された者同士の結婚が一般的になり、一組の夫婦が双方の墓や仏壇による祭祀継承を課せられるケースが増えてくる。

だとすれば、一家に仏壇が二つ、墓が二つになるのか。答えは「ノー」である。

過渡期においては一家に仏壇二つや、夫側と妻側の両方の家名を刻んだ「両家墓」が増えるが、墓では「継承者を必要としない墓」に移行するか、「墓をつくらない散骨」に移行する人が増えていく。

子どもが「女子だけ」というケースの親子とその配偶者を対象に私が実施した調査では、夫も妻も両方が墓や仏壇を守る立場にある人が約6割にもなった。

墓や仏壇を代々継承して守ることには、「大きな矛盾を感じる／個を抹殺する方法／重い負担」との反対意見が多くみられ、「自分の代で継承を断ち切りたい」と、旧習を変革していこうとする気持ちが表れていた。

仏壇についても「子どもたちに迷惑をかけるから、仏壇という形を残すのは不要／簡単に処分できない物は残したくない」と否定し、「オリジナルモニュメントを作ったので、それが仏壇のかわりです」と、写真や故人の遺灰を入れた小さな容器などで追慕・慰霊のコーナーをつくるといったように、継承がつきまとう家の宗教（仏教）を捨て、継承もいらない気軽で簡単なものに変わっていく様子がうかがえる。

私は1998年に、福岡市立霊園の新旧二つの霊園を対象に調査をした。一墓所に二つ以上の家族が祀られている「複数家族墓」をすべて抽出し、その傾向を分析した。別途おこなった首都圏の複数家族墓所有者の意識調査を含めて、複数家族墓は夫方妻方の双方の家族を祀っている両家墓が多いことが推測された。

そこで祀られている人々が双系的なのか双方的なのか。すなわち系譜意識の有無を、世代深度を指標にして判断した。世代深度とは、そこに埋葬される遺骨が何世代にわたっているかということ。何世代にも及べば、世代深度は深く、「系譜」意識がうかがえる。多くは世代深度がゼロか一世代で、意識調査でも世代深度が深まるような傾向は見出せなかった。よって双系的ではなく双方的であることが確認できた。

複数家族墓は、「継承者のいない家族（人）」と「継承者のいる家族」との「継承の共同」という、いわゆる一つの過渡期的な継承戦略である。少子化が進み、両家墓が増える状況は深刻化したが、目に見えて増えているとは言い難い。それは1990年代に登場した非継承墓、散骨、樹木葬など継承制を脱却した墓を選ぶ人がいるためであることが、他の意識調査の結果から推測された。現実に「両家墓」をつくることは廃れ、継承を前提としない墓を求めるようになった。

