ミドルシニアのリアルな婚活事情とは？45〜64歳未婚者の8割が「婚活未経験」

国立社会保障・人口問題研究所の「人口統計資料集」によると、2020（令和2）年の「50歳時の未婚率」は男性が28.3％、女性が17.8％で、年々増加傾向が見られます。厚生労働省「令和4年版厚生労働白書」によれば、2040年には男性が29.5％、女性は18.7％まで増加すると推計されています。

株式会社日本総合研究所では、国内の45歳から64歳、正規雇用（定年を迎えた人においては、契約社員・嘱託社員含む）として就業している未婚者（今までに婚姻したことのない人）を対象に、キャリア（結婚や働き方等）に関する意識について、ウェブアンケート調査（以下、「日本総合研究所の調査」））を実施しました。本稿ではその調査結果等を踏まえながら、ミドルシニア未婚者の婚活事情について述べます。

婚活未経験者は約8割「関心ごとは婚活ではなく終活」

日本総合研究所の調査によれば、今までに婚活（結婚相手・交際相手を見つけることを目的とした活動）をしたことがあるか尋ねたところ、全体では、約8割の人が「これまでに婚活をしたことがない」と回答していることが明らかになっています。

男女差で大きな違いはなく、若いころから結婚や子どもを持つことに関心がなかったという人においては、その割合が9割近くにまで上ります。中高年になって婚活に関心が薄れてきたというよりは、若いころから関心が低かったのではないかと想像できます。

自由記述のなかでも、婚活について下記のような意見がありました。

少子化の問題があり、結婚しないといけない風潮が昔からあるが、個人の自由や希望がそれぞれ違うので、独身であっても社会的に認めて欲しい。（40代後半・女性）

本人にやる気がなければ周りが騒いでも仕方ない。（50代前半・男性）

結婚の意味をみいだせないので婚活していない。（50代後半・女性）

私は興味が無いので、それぞれ都合のいいようにやってくれればいい。私に必要なのは終活であって、婚活ではない。（60代前半・男性）

調査のなかでは、全体としては一方的な価値観を押し付けないでほしいという意見が最も多くあげられていましたが、結婚そのものに興味がないという意見も一定数存在していました。多様なキャリアを選択できる時代になったことで、何か大きな決断をしたというよりは、自然体で生きてきた結果、現在に至るという方は多いのではないかと推察します。

ミドルシニア未婚者の「ミスマッチ」の要因

結婚・恋愛に対する無関心層が多いミドルシニア未婚者ですが、なかには結婚・恋愛を望んでいる人もいます。

日本総合研究所の調査によれば、将来の恋愛・結婚についての願望を尋ねたところ、「願望がある」と回答した人は全体の3割弱です。

婚活経験のない人に比べて経験のある人の方が、結婚（入籍）をしたい人が多く、それぞれ約3割存在しています。女性よりは男性の方が、年収が高い人ほど、願望がある人が増える傾向が見られます。

「結婚・事実婚・同性婚をしたい」を選択した回答者に、理由を尋ねたところ、男性では、「未婚でいるのは寂しい」（44.7％）が最も多く、「パートナーと楽しい生活が過ごしたい」（43.6％）、「精神的に安定した生活が送りたい」（39.4％）と続いています。

一方、女性においては、「精神的に安定した生活が送りたい」（61.1％）が最も多く、「パートナーと楽しい生活が過ごしたい」（46.3％）、「経済的に安定した生活を送りたい」（38.9％）となっています。男性と女性が結婚を望む理由には、多少な差はありますが、大きなギャップはないように見られます。

しかし、結婚相手との年齢差の許容範囲をみると、大きなギャップが存在しています。男性においては、「7〜9歳年下」（37.2％）が最も多く、「4〜6歳年下」（34.0％）、「10歳〜15歳年下」（30.9％）と続いています。一方で、女性においては、「4〜6歳年上」（37.0％）、「1〜3歳年上」（37.0％）、「自分と同じ年齢」（37.0％）が最も多くなっています。女性は年齢が近い男性を求めているものの、男性は年齢差のある若い年下の女性を求めているのです。

結婚を望む理由にギャップは少なくても、年齢差の許容範囲のデータだけを見ると、ミドルシニア未婚者同士のマッチングは、容易ではないと感じます。

ミドルシニアが結婚相手に求める最大の条件

以前、筆者が結婚相談所の関係者にインタビューした際にも、「結婚相談所に申し込んでこられる段階では、男女ともに理想と現実の間にギャップがある」と伺ったことがあります。

しかし、カウンセラーと相談し、何を一番優先するのかといった話をしていくなかで、当初は若い女性が良いと話していた男性も、「年齢が同じくらいで、価値観が合って一緒にいても居心地が良い方がいい」と希望を変えるケースもあるといいます。

実際、同調査のなかでも、「結婚・事実婚・同性婚をしたい」を選択した回答者に、相手に求める条件上位3つまでを尋ねたところ、全体では「価値観が似ている」（43.9％）が最も多く、男女ともに傾向は同じとなっています。年齢別には、高齢になるに従って、「一緒にいると楽しい」を選択する傾向が見られます。簡単な表現をすれば、“見た目”よりも“性格”が合うことが重要なのだと思います。

しかし、相手が見つかれば、双方の考え方を変えることでよいパートナー関係になれても、そもそも出会いがないという問題もあります。インタビューのなかでは、ミドルシニアになっても良いパートナーに巡り合うための秘訣をお伺いした際、2つのポイントがあると教えていただきました。

1つ目は、年齢とともに加齢が進むので、身なりを整えて、健康で清潔であることです。身なりをきれいにしなくなるのは、人生を諦めるということと同じですし、誰かに出会いたいという願望がないからきれいにしなくなるというのです。

2つ目は、人生を諦めずに、何かの目標に向かっていることです。そのような人は輝いていますし、男女ともに誰かにとって素敵に見える瞬間があるということです。夢中になれる趣味を持つことや、仕事に打ち込むということでもよいのだと思います。

パートナーを見つけるということに限定せずとも、この2つのポイントを実践することは、人生を前向きに楽しく生きていくことにもつながると感じます。

自分なりの人生を

本稿はミドルシニア未婚者の婚活事情について取り上げました。女性を中心に結婚しない人生も選択しやすくなり、逆に歳をとってから婚活して結婚するということも不思議ではなくなりました。

人生100年時代といわれていくなか、価値観も多様化され、昔に比べると人生の選択肢も増え、とても恵まれた時代といえるのではないでしょうか。

昔ながらの固定的価値観や周囲の意向に振り回されることなく、自分なりの人生の意義や目標に向かって（そういったものがなければ自分の気持ちのままに）突き進んでいくことが、個々人の人生をより一層輝きのあるものにしていくのではないかと感じます。

