ソ連軍がやってくる…それでも銀行員たちは現金を持って海を渡った「戦争直後の樺太の実態」

ソ連軍が迫り来る中、北海道拓殖銀行の支店では預金引き出しに追われた。

預金量では札幌の本店営業部に次ぐ規模を誇り、樺太の母店的存在であった豊原支店の高橋太郎・取締役支店長は後に、「諸官庁会社工場等大部分閉止解散同様となれるも、銀行は樺太住民最後の希望として本国に持帰り得る唯一の財産たる預金証書及び現金の精算結末をつけ、飽く迄金融機関の責務を果さんと……（中略）……最後の奮闘をなせり」と報告している（北海道拓殖銀行編『北海道拓殖銀行史』）。

しかし奮闘するにしても、とにかく現金が足りない。この事態解決のため、8月21日に札幌の拓銀本店から牧野良平ら5名の行員が、現金をリュックサックに詰め込み、宗谷海峡を渡って豊原支店に向かった。ソ連軍が南下しているところに向かって海を渡る、文字通り捨て身の現金輸送である。

8月22日の未明、樺太からの引き揚げ船3隻が留萌沖でソ連潜水艦の攻撃を受けて2隻が沈没、1708名が犠牲となった（三船殉難事件）。その日の正午過ぎになって、住民の引き揚げ停止を条件にソ連軍と停戦協定が成立する。ところが停戦協定締結のおよそ3時間後、樺太各地から逃れてきた約6000人の避難民でごった返す豊原駅と北豊原駅に、ソ連空軍機が爆撃と機銃掃射を行い500名近い犠牲者が出た。

8月23日にソ連軍の第56狙撃軍団長代理アリモフ少将が豊原に入る。豊原市はそれまでの白旗に代えて、赤旗を掲げるよう通達を出した。抵抗手段の無い民間人としては、とにかくソ連軍に忖度するしかない。

豊原駅前広場では、即席でアリモフ少将歓迎の宴が準備され、接遇要員として振袖姿の女性も集められた。さすがのソ連軍も、これには少し戸惑ったようだ。

戦争中に閉まっていた遊郭も営業再開となった。しかしソ連兵の順番取り合いが拳銃乱射騒ぎとなり、ソ連軍の命令で翌日に閉鎖された。もっともその後は、ソ連兵による暴行事件が増えた。

その2日後の8月25日、正面入口両側にドーリア式半円柱を2本ずつ配した、小さいながらも威風を放つ石造り2階建ての拓銀豊原支店が接収された。ソ連軍は金庫の鍵を受け取り、現金と顧客から供出品として預かっていた銀製品などを押収する。

同時に、ソ連軍は情報統制のため、南樺太各地でラジオの供出を命じる。そして樺太と北海道・本州間の通信も27日に遮断された。

