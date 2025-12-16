今回の青森県東方沖地震のように、大きな揺れはいつ何時襲ってくるか分からない。もし深夜に巨大地震が発生したら――生死を分ける備えの鉄則を解説する。

【表】寝室の場所は2階に、寝室には大型家具を置かない…ほか、深夜の巨大地震に備える鉄則10か条

就寝中に突然起きた激しい揺れ。足元も見えないなか、着の身着のまま家を出た人も多かった。

12月8日の夜23時15分、青森県東方沖を震源とする最大震度6強の地震が起きた。青森、岩手では各地で停電が発生。街路灯が消え、暗闇のなか避難する人々の姿もあった。

深夜の巨大地震にどう備えるか。災害危機管理アドバイザーの和田隆昌氏が言う。

「まず気をつけるべきは寝室の場所です。突然、下からドンと突き上げるような激しい縦揺れがある直下型（内陸型）地震では、耐震性の低い木造家屋は揺れ始めて数十秒で倒壊し、1階部分が上階に押しつぶされる可能性がある。寝室は極力2階にするほうがいい。可能な限り重量物または倒れてくるものを置かないようにすれば、寝室は"家庭内シェルター"にもなります」

就寝中のケースを想定し、枕元に置く物が重要になる。気をつけたいのが眼鏡だ。

「裸眼で生活していない人の場合、深夜の避難は眼鏡がないと困難です。落下物で壊れたり、慌てて踏んだりしてしまう場合もあるので、ソフトケースではなく金属やプラスチックなどのハードケースに入れて枕元に置いておきましょう」（和田氏。以下「 」内は同じ）

防災リュックも寝室に置いておくほうがいいという。

「アイマスク、耳栓などの安眠用品、マスクや消毒薬、寒さ対策のカイロ、おくすり手帳、小銭などを入れておくと役立ちます。寝室に置きにくい場合は玄関に防災リュックを常備し、そこにも眼鏡のスペアを入れておくことを推奨します」

停電時の備えも忘れてはならない。暗闇を照らす光になるのがスマホだ。

「家屋の倒壊などで懐中電灯が取り出せないケースはスマホのライトが頼りになる。就寝時に枕元に置くのはもちろん、充電は忘れずに。ソーラーパネルまたは予備のバッテリーを常備しておくと安心です」

スマホは外部との連絡や情報収集のための必需品でもある。

「SNSで自治体や交通機関などの公的アカウントを登録しておくほか、全国避難所ガイド、ヤフー防災速報、サイマルラジオ（ネットラジオ）などのアプリをインストールしておくといい」

すぐにドアを開けて「逃げ道」を確保

もちろん寝室にいない時に地震がくる可能性もある。

「トイレにいたら閉じ込められる可能性があるので、揺れを感じたらすぐにドアを開けましょう。"家庭内シェルター"の寝室が遠かったり、寝室に落下物があるようなら、比較的落下物が少ない玄関などで揺れが収まるのを待ちましょう」

家のどの場所にいても、揺れが収まったら玄関ドアを開けて「逃げ道」を確保し、次の余震に備える。そのうえで周辺の被害状況を確認し、避難が必要かどうかを判断するのが望ましいという。

「夜間の寒さも考えて、防水性と防寒を兼ね備え、フードがついたものを上に着る。靴は履き慣れていて歩きやすい運動靴がいいでしょう。

家を離れる際は漏電火災を防ぐためにブレーカーを落とし、ガスの元栓を閉めるのが基本ですが、都市ガスは震度5弱程度で自動停止するので、身の危険がある時はガスや電気の始末より、屋外への脱出を優先しましょう」

なお、自宅とその地域が安全な場所であれば、慌てて避難所へ向かう必要はないと和田氏は言う。

「今回の地震でも停電で街路灯が消えたように、足元が見えにくい夜間は避難所まで行くことがリスクになるケースがある。周囲の建物が倒壊していたり、液状化現象で道路が陥没していた場合、無理に避難所に向かわず、近くに頑丈そうな建物があればなかに入り、入れなければ落下物などの無さそうな場所で夜明けまで待つほうがいい」

普段からの備えと情報収集で、深夜に起きる巨大地震から身を守りたい。

※週刊ポスト2025年12月26日号