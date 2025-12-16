死んだ男が蘇り「自殺」と認定された死の真相に迫る!?「分人」という新しい実存概念が謎の鍵を握るエンタメ文学の傑作！

STVラジオ（北海道）でパーソナリティを務める、ようへい氏によるPodcastの書評番組。今回紹介する本は、平野啓一郎さんの作品。御存知の通り、1999年に芥川賞を受賞後、純文学はもちろんエンタメ作品や様々な評論も執筆している人気作家です。「分人」という新しい「人間存在」の概念を打ち出した平野さんですが、今回の作品はその概念が物語の謎に関わる重要な役割になっています。ストーリーが面白いだけではなく、読後に自分自身のことと向き合うことにもなる名作です。

死者が蘇る世界で「人間とは何か」が問われる

皆さんこんにちは。北の読書大好き芸人・ようへいです。

前回このコラムでは、名前のシンクロニシティ（偶然の一致）から、砥上裕將さんの『龍の守る町』という新刊をご紹介しました。今回もまた、不思議なシンクロニシティのお話から始めなければなりません。

来月のことになりますが、この連載ともう一つ、私が担当しているラジオ番組「ようへい商店」のコラボイベントを、とある書店さんが開催してくれることになりました。先日11月29日の土曜日、その打合せを兼ねて、講談社の方とその書店の喫茶スペースへ伺ったときのことです。

書店の担当者の方は、その日はお休みでした。事前に連絡をした際も「顔を出せないかもしれません」とのことでしたので、「無理はしないでください」とお伝えしていたのです。当日、書店に到着し、念のため担当の方に電話をかけてみました。

すると、「あれ？ ようへいさん、どうしたんですか？」と不思議そうな声。「今お店に着いたのですが……今日はお休みですよね？」と尋ねると、「僕ですか？ 今日は休みですよ。なんだ、お店に来てくれてたんですね。間が悪くてごめんなさい」という返答でした。

会話は成立しているのですが、どこか違和感を覚えます。これはついにパラレルワールドに迷い込んだか、と戦慄しました。どこかのタイミングで「担当者と打合せをしていない世界線」に入ってしまったのではないか、と。電話を切ったら講談社の方にそう報告しようと思ったほどです。

ところが、電話越しの担当者は、続けて驚くべきことを口にしました。「ごめんなさい。もしかして以前話していた打合せって、今日のことでしたか？ 僕はてっきり、勝手に1ヵ月後の12月29日のことだと思っていました。1ヵ月スケジュールを勘違いしていました、申し訳ありません！」。

なぜ今、このエピソードを話しているかというと、この日の夜に読んだ小説の中に、主人公が「スケジュールを1ヵ月勘違いして仕事の大切な打合せを飛ばす」という重要なシーンが出てきたからです。その時、何が現実で何が小説かわからなくなってしまった。そんなシンクロニシティに包まれた、ようへいオススメの一冊です。

平野啓一郎『空白を満たしなさい』(上)(下)

今日はこの作品ともう一冊、合わせて紹介したい本がありますので、ぜひ最後までお付き合いください。

まず『空白を満たしなさい』について。物語は、世界各地で「死者の蘇り」という現象が同時多発的に起きるところから始まります。かつて亡くなった人々が、ゾンビのような姿ではなく、生前の姿そのままにある日突然この世に現れるのです。

主人公は3年前に会社の屋上から転落死した30代半ばの男性。ある時、誰もいない会議室で目を覚まします。記憶を辿ると、自分が屋上から転落し、一度死んだことまで思い出します。彼は、妻と子供が住む家に帰りますが、世界中で起きている「復活者」の一人として、この不可思議な現象と向き合っていくことになります。

世間は動揺します。家族としても、生き返った喜びはあるものの、戸惑いの方が大きい。特に主人公の場合、3年前の死は「自殺」として処理されています。

当時、子供が生まれたばかりで幸せだと思っていたのになぜ死を選んだのか。妻はこの3年間、夫を救えなかった罪悪感と、「なぜ私を置いて旅立ったのか」という憎しみの間で苦しんできました。そこに夫が生きて戻ってきたため、感情の折り合いがつけられないのです。

しかし主人公自身は、自殺をした身に覚えが全くありません。妻同様、自分も幸せの絶頂にいたと思っていたからです。となると、自分は誰かに突き落とされたのではないか。つまり他殺ではないかと考え、自ら死の真相を探り始めます。

何より気になるのは、どうして死者の蘇りが起きているのか、そして彼らはいつまで生きられるのかという点です。そうこうしているうちに、世界各地で復活者たちが徐々に行方不明になっていく事態が発生します。

エンタメ小説としても抜群に面白いのですが、同時に極めて哲学的な一冊でもあります。「私という存在は何をもって私となるのか」。自分の所在地の探求への手引きとなるような作品なのです。

若干のネタバレになりますが、自分は殺されたと信じていた主人公ですが、調査を進めると、やはり自ら命を絶っていたことが判明します。記憶の改竄もなく、間違いなく3年前の自分は幸せだった。それなのに、なぜ死を選んだのか。

自分を深く掘り下げていくことで、主人公はついにその「原因」にたどり着きます。彼が迎えた最期の時とは……。ラスト1行、その語尾にまで心震える仕上がりとなっています。

さて、冒頭でもう一冊紹介するとお伝えしましたが、それが同じく平野啓一郎さんの『私とは何か 「個人」から「分人」へ』（講談社現代新書）です。『空白を満たしなさい』の中では、この「分人（ぶんじん）」という概念が重要な鍵となります。

「分人」とは何か。私たちは対する相手によってキャラクターが変化します。仕事相手、家族、友人、それぞれに見せる顔があります。従来であれば、「本当の自分という軸があり、それを使い分けている（ペルソナ）」と考えがちですが、そうではありません。

どのキャラクターも、つまりどの「分人」も、全て「本当の自分」なのだと。その構成比率こそが「個性」であるという考え方です。

平野啓一郎『私とは何か 「個人」から「分人」へ』

この平野さんの造語は、小説の中であまりにも自然に登場するため、最初からある心理学用語かと錯覚するほど馴染んでいます。『空白を満たしなさい』と『私とは何か』の2冊を読むと、「本当の私ってどれなのだろう？」という、自分探しの迷宮で息苦しさを感じている人は、ある種の福音を得られるはずです。

まずは『空白を満たしなさい』で、人間はかくもこじらせやすい生き物であるという物語に触れてみてください。読む人それぞれ、立ち止まって噛み締める場面が必ずあるはずです。私の場合は「幸福」についての描写でした。幸福とは皆がたどり着きたい場所ですが、実は「退路のない焦燥」と紙一重かもしれない。そんな慧眼ともいえる描写に、深く考えさせられました。

ようへいの時短ブッククラブ第28回、平野啓一郎『空白を満たしなさい』。 なんとも意味深長なタイトルです。皆さんはどこに空白を見出し、そこに何を満たすのでしょうか。じっくりと作品の世界に溶け合ってみてください。

平野啓一郎『空白を満たしなさい』(上)(下)

