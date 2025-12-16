【韓国映画】「택시운전사（テクシウンジョンサ）」実際に起きた事件を題材にしたヒューマンドラマ！

韓国映画のタイトルを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国語を学ぼう。

「택시운전사（テクシウンジョンサ）」を訳すと？

日韓で大ヒットした韓国映画「택시운전사（テクシウンジョンサ）」を知っていますか？

ヒントは、実際に起きた事件を題材にしたヒューマンドラマです。

いったい、「택시운전사（テクシウンジョンサ）」はどういう意味なのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。