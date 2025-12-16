【韓国映画】「택시운전사（テクシウンジョンサ）」実際に起きた事件を題材にしたヒューマンドラマ！
韓国映画のタイトルを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国語を学ぼう。
「택시운전사（テクシウンジョンサ）」を訳すと？
日韓で大ヒットした韓国映画「택시운전사（テクシウンジョンサ）」を知っていますか？
ヒントは、実際に起きた事件を題材にしたヒューマンドラマです。
いったい、「택시운전사（テクシウンジョンサ）」はどういう意味なのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「タクシー運転⼿ 〜約束は海を越えて〜」でした！
原題「택시운전사（テクシウンジョンサ）」は、「택시（テクシ）」＝「タクシー」、「운전사（ウンジョンサ）」＝「運転手」を組みあわせたタイトル。
1980年に韓国で実際に起こった光州事件を題材に、外国人記者を乗せたタクシー運転手が、光州の真実を世界に伝えるために命懸けで奔走する姿が描かれています。
歴史的事件を背景に、人間の勇気と正義が問われる作品ですよ。
あなたはわかりましたか？
韓国映画のタイトルから韓国語を学んでみてくださいね。
ライター Ray WEB編集部