事件現場に駆けつけた会社関係者は、その壮絶な現場の光景に言葉を失った。事件から1週間経った現在もそのシーンが頭をよぎり、眠れない日々が続いているという。【全3回の第2回】

【現場写真】「中をのぞいたら包丁を持って見下ろされた」容疑者が住んでいたアパートの“異様な部屋”

勤務先の会社の事務所内で同僚女性（58）の顔をナイフで突き刺すなどしたとして、千葉県警は12月5日、殺人未遂の現行犯でいすみ市の会社員で中国籍のリュウ・カ容疑者（39）を逮捕した。女性は搬送先の病院で死亡が確認された。

「事件が起きたのは午前9時45分ごろ、始業したばかりの時間でした。女性が死亡したことから、県警は殺人容疑に切り替えて捜査を進めています。リュウ容疑者は『自宅から持ってきたナイフで女性を刺したことに間違いない』と容疑を認めています」（大手紙社会部記者）

茂原市にあるリュウ容疑者の自宅アパートは、通路側の窓のすべてにアルミシートが貼られており異様な雰囲気だった。容疑者の部屋のドアが開いていた時、何気なく室内をのぞいたと言う近隣住民は、その直後に「包丁を持って外階段の上から無表情で見下ろされた」という。

リュウ容疑者と被害女性が勤務していた会社は、国内に複数の拠点を持つ外資系メーカーだった。会社関係者によると、容疑者はいすみ市の事業所で外国籍で初の採用者として有名だったという。ある関係者の一人が匿名を条件に取材に応じた。

「事件当日の午前9時45分ごろでしょうか、『ギャー』といった女性の悲鳴が聞こえたんです。それが被害者なのか、助けに駆けつけた女性スタッフかはわかりませんが、部屋の外に出たら『救急車呼んで！』とか怒号が飛びかっていて大騒ぎになっていました。

すぐに騒ぎの現場に行くと、顔面血だらけの被害女性が倒れていたんです。その目の前に、犯人が別のスタッフに後ろから押さえつけられたまま、抵抗はせずに、下を向いて無言で立っていました」

この関係者は被害女性を助けようとすぐに行動したという。

「女性はどこを刺されたのかが分からないくらい血まみれで、とにかくタオルで止血をしようと傷口を探しました。眉間の真ん中を切られ、左の鼻から唇にかけては縦にざっくり、鼻から唇の間が開いてしまっていました。左首も一か所切られていて、とんでもない出血量で。5人くらいでタオルを使って止血しましたが、上半身から下半身まで服が血まみれになるくらい出血していた。救急隊員と電話しながらも、AEDや人工呼吸をしましたが、意識はまったく戻りませんでした。

ナイフも直ぐに回収して透明のビニール袋に入れたんですが、家庭にあるような包丁ではなく、かなり長いナイフでした。部屋の隅でスタッフに確保されていたリュウ容疑者は、10分ほどして到着した交番のお巡りさんから隣の部屋で取り調べを受けてから、連行されて行きました。私も今でもこの時の光景が頭に残っていて、眠れない日が続いています」

事件から1週間を経ても、頭から離れないという壮絶な光景を、言葉を選びながら振り返った会社関係者。この人物はリュウ容疑者とも交流があったといい、第3回では容疑者について「不審に思っていたこと」を明かした。

（つづきを読む）

「NEWSポストセブン」では、情報・タレコミを募集しています。情報提供フォームまたは、下記の「公式X」のDMまで情報をお寄せください。

・情報提供フォーム：https://www.news-postseven.com/information

XのDMは@news_postsevenまでお送りください！