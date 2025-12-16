Ãæ¹ñ·ÐºÑ¤òÁí³ç¤¹¤ë¡ÖÃæ±û·ÐºÑ¹©ºî²ñµÄ¡×¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¤É¤·¤ã¹ß¤êÌÏÍÍ
º£Ç¯¤ÎÃæ¹ñ·ÐºÑ¤òÁí³ç¤·¡¢ÍèÇ¯¤ÎÃæ¹ñ·ÐºÑ¤Î»Ø¿Ë¤òÄê¤á¤ë¡ÖÃæ±û·ÐºÑ¹©ºî²ñµÄ¡×¤¬¡¢12·î10Æü¡¢11Æü¤ËËÌµþ¤ÎµþÀ¾ÉÐ´Û¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£ËÌµþÀ¾Éô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¤³¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢Ãæ±û·³»ö°Ñ°÷²ñÏ¢¹ç»²ËÅÉô¤¬´ÉÍý¤·¡¢10·î¤Ë¤Ï¡Ö4ÃæÁ´²ñ¡×¡ÊÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞÂè20´üÃæ±û°Ñ°÷²ñÂè4²óÁ´ÂÎ²ñµÄ¡Ë¤â³«¤«¤ì¤¿¡£
Ãæ±û·ÐºÑ¹©ºî²ñµÄ¤ÏÅÁÅýÅª¤Ë¡¢Ãæ¹ñ·ÐºÑ¤ÎÁ´ÈÌ¤òÅý³ç¤¹¤ë¹ñÌ³±¡ÁíÍý¡Ê¼óÁê¡Ë¤¬¾·½¸¤·¡¢¹ñÌ³±¡¡ÊÃæ±û´±Ä£¡Ë¤Î·ÐºÑ´ØÏ¢³ÆÉôÌç¤Î´´Éô¤¿¤Á¤¬°ìÆ²¤Ë½ª·ë¡£4Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ´¦¡¹ëà¡¹¡Ê¤«¤ó¤«¤ó¤¬¤¯¤¬¤¯¡Ë¤ÎµÄÏÀ¤ò¹Ô¤¦Ì©ÅÙ¤ÈÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤·ÐºÑ²ñµÄ¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¤¿¤á¹ñ²È¼çÀÊ¡Ê¶¦»ºÅÞÁí½ñµ¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎµÄÏÀ¤Ë´Ø¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Àè¡¹Âå¤Î¹¾ÂôÌ±¸µ¼çÀÊ¤Ï¼ëï°´ð¼óÁê¤ËÇ¤¤»¡¢ÀèÂå¤Î¸Õ¶ÓÞ¹¼çÀÊ¤Ï²¹²ÈÊõ¼óÁê¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿ÅÁÅý¤Ï¡¢½¬¶áÊ¿À¯¸¢2Ç¯ÌÜ¤Î2014Ç¯¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤¿¡£
2015Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤¬ÆÍÁ³¡ÖïïÆþ¡Ê¤Á¤ó¤Ë¤å¤¦¡Ë¡×¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¡ÖµÄÄ¹ÀÊ¡×¤òÃ¥¤¤¼è¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¤â¤Î¤À¡£½¬¼çÀÊ¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â·ÐºÑ¤ÎÀìÌç²È¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
¤¤¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ10Ç¯Á°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢°ì¸À¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤¬Íû¹î¶¯¼óÁê¤Î¤³¤È¤ò¡¢¿®ÍÑ¡¦¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¦¡£¤¿¤·¤«¤Ë2015Ç¯¤ÎÃæ¹ñ·ÐºÑ¤Ï¡¢»´Øë¡Ê¤µ¤ó¤¿¤ó¡Ë¤¿¤ëÍ¤êÍÍ¤À¤Ã¤¿¡£»ä¤Ï¤³¤ÎÇ¯¡¢µÞÂ®¤Ë°²½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ëÃæ¹ñ·ÐºÑ¤Î¸½¾ì¤ò¤Ä¤Ö¤µ¤Ë¼èºà¤·¤¿¡ØÃæ¹ñ·ÐºÑ¡Ö1100Ãû±ßÇËÃ¾¡×¤Î¾×·â¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ü¦Á¿·½ñ¡Ë¤ò¾å°´¤·¡¢¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢2015Ç¯¤ËÎã¤¨¤Ð°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡»6·î15Æü¡Ê½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤Î62ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡ª¡Ë¤«¤é¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤¬Ë½Íî¤ò»Ï¤á¡¢°Ê¸å¤Î3½µ´Ö¤Ç32¡ó¤âË½Íî¡£7000Ëü¿Í¤Î¡Ö¸ÔÌ±¡×¡Ê¸Ä¿Í³ô¼ç¡Ë¤¬¡¢·×560Ãû±ß¤ÎÂ»¼º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡»8·î11Æü¤«¤é3ÆüÏ¢Â³¤ÇÆÍÁ³¡¢¿ÍÌ±¸µ¤ÎÂÐ¥É¥ë¥ì¡¼¥È¤ò·×4¡¦5¡ó¤âÀÚ¤ê²¼¤²¤¿¤¿¤á¡¢¶âÍ»»Ô¾ì¤¬Âçº®Íð¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£
¡»8·î12Æü¤Î¿¼Ìë¤Ë¡¢Å·ÄÅ¤Î·ÐºÑÆÃ¶è¤ÇÂçÇúÈ¯»ö¸Î¤¬µ¯¤³¤ê¡¢Ìó1¡¦5Ãû±ß¤Î·ÐºÑÂ»¼º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼óÅÔ·÷¤Î·ÐºÑ¤ò°²½¤µ¤»¤¿¡£
¡»9·î14Æü¤Ë¡¢¹ñÍ´ë¶È¤ò¾Æ¤±ÂÀ¤ê¤µ¤»¤ë¹ñÍ´ë¶È²þ³×¤òÈ¯É½¤·¡¢¡Ö¹ñ¿ÊÌ±Âà¡×¡Ê¹ñÍ´ë¶È¤¬¿Ê¤ó¤ÇÌ±±Ä´ë¶È¤¬Âà¤¯¡Ë¤ò¸å²¡¤·¤¿¡£
Â¾¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤Ï¡¢2015Ç¯12·î¤ÎÃæ±û·ÐºÑ¹©ºî²ñµÄ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¡¢¼«¤é¼çÍ×¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ³Ø»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¤¢¤ëÎÄáÃæ±ûºâ·Ð»ØÆ³¾®¥°¥ë¡¼¥×ÊÛ¸ø¼¼¼çÇ¤¡Ê¸å¤ÎÉû¼óÁê¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¡Ö¿·¤¿¤Ê·ÐºÑÀ¯ºö¡×¤ò¥Ö¥Á¾å¤²¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ö¶¡µëÂ¦¹½Â¤²þ³×¡×¤È¸À¤¦¡£Ãæ¹ñ·ÐºÑ¤Ï¡¢¾ÃÈñ¡¦Åê»ñ¡¦Í¢½Ð¤È¤¤¤¦¡Ö3ÎØÇÏ¼Ö¡×¤Ç¶îÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬½¬¶áÊ¿À¯¸¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¡Ö3ÎØÇÏ¼Ö¡×¤¬¡¢¤È¤â¤ËÎ©¤Á¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£À¯ºö¤¬º¸¡Ê¼Ò²ñ¼çµÁ½Å»ë¡Ë¤ËµÞÀû²ó¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢·ÐºÑ°²½¤Ï¤à¤Ù¤Ê¤ë¤«¤Ê¤À¤Ã¤¿¡£
½¬¼çÀÊ¤Î¹ÖÏÃ¤ò³Ø½¬¤¹¤ë¾ì¤Ë
¤È¤â¤¢¤ì2016Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢¼ûÍ×Â¦¤Ç¤Ê¤¯¶¡µëÂ¦¤Î¹½Â¤²þ³×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¼çÍ×Ç¤Ì³¤Ï¡¢¡Ö3¤Ä¤Î½üµî¤È1¤Ä¤Î²¼¹ß¤È1¤Ä¤ÎÊäÅ¶¡×¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢À¸»º²á¾ê¤Î½üµî¡¢ºß¸Ë²á¾ê¤Î½üµî¡¢¶âÍ»¥ê¥¹¥¯¤Î½üµî¡¢À¸»º¥³¥¹¥È¤Î·Ú¸º¡¢ÉÏº¤ÁØ¤Ø¤ÎÊäÅ¶¤Ç¤¢¤ë¡£Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¸À¤¨¤Ð¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¥¤¥±¥¤¥±¥É¥ó¥É¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤ò¡¢¥±¥Á¥±¥Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¤³¤Î»þ¡¢Ãæ±û·ÐºÑ¹©ºî²ñµÄ¤Î´Ø·¸¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢°ìÄÌ¤êÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¸å¤Ë¡¢Èá´ÑÅª¤Ê»ä¸«¤òÏ³¤é¤·¤¿¡£
¡Ö2015Ç¯¤ÎÃæ¹ñ·ÐºÑ¤Ï¡¢²áµî10Ç¯¤ÇºÇ°¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬Ãæ¹ñ·ÐºÑ¤Î¾Íè¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢º£¸å10Ç¯¤ÇºÇÎÉ¤Î°ìÇ¯¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â10Ç¯¸å¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¶¡µëÂ¦¹½Â¤²þ³×¡Ù¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ï¡¢Ã¯¤â¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
¤¤¤Þ¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÍ½Â¬¤Ï¡¢¤Û¤ÜÅªÃæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·ÐºÑ²þ³×¤Ë°ÕÍß¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿Íû¹î¶¯¼óÁê¤Ï°ìºòÇ¯3·î¡¢¼º°Õ¤Î¤¦¤Á¤ËÂàÇ¤¤·¡¢¤½¤Î7¥õ·î¸å¤Ë¾å³¤¤ÇÉÔÎ¸¤Î»à¤ò¿ë¤²¤¿¡£
»×¤¨¤Ð¤³¤Î10Ç¯¡¢Ãæ±û·ÐºÑ¹©ºî²ñµÄ¤Ç½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤¬Àâ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤¬¡¢Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤Ç¹¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬2²ó¤¢¤Ã¤¿¡£
1²óÌÜ¤Ï¡¢2016Ç¯¤Î²ñµÄ¤Ç¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡Ö²È¤Ï½»¤à¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢Åêµ¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡£¤³¤³¤«¤éÅö¶É¤Ï¡¢ÉÔÆ°»ºµ¬À©¤ò¸²Ãø¤Ë¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÉÔÆ°»º²Á³Ê¤Î²¼Íî¤È¶È³¦¤ÎÊø²õ¤ò¾·¤¤¤¿¡£¤¤¤Þ¤ä¡ÖÇòºÚ²Á³Ê¡×¡Ö¥Ë¥é²Á³Ê¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦±£¸ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¤¬¡¢ÇòºÚ¤ä¥Ë¥é¤Î²Á³Ê¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢2023Ç¯¤Î²ñµÄ¤ÇÀâ¤¤¤¿¡ÖÃæ¹ñ·ÐºÑ¤Î¸÷ÌÀ¤À¤±¤òÏÀ¤¸¤è¡×¡£¤³¤ì¤Ï¡ÖÃæ¹ñ·ÐºÑ¸÷ÌÀÏÀ¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤½¤ì°Ê¸å¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ä·ÐºÑ³Ø¼Ô¤Ê¤É¤Ï¡¢¡ÖÃæ¹ñ·ÐºÑ¤ÏÌÀ¤ë¤¯¸÷¤êµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤·¤«¸À¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬·ù¤Ê¤é¡¢ÄÀÌÛ¤ò´Ó¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£
°²½¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¹ñ·ÐºÑ¤Î½èÊýäµ¤òµÄÏÀ¤¹¤ë²ñµÄ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¡Ö°²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤»¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤ò·èµÄ¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢²¿¤«¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¡©¡¡¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡£
¤È¤â¤¢¤ì¡¢¤³¤¦¤·¤ÆÃæ±û·ÐºÑ¹©ºî²ñµÄ¤Ï¡¢¤³¤Î10Ç¯¤Ç¡¢¡Ö4Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ´¦¡¹ëà¡¹¤ÎµÄÏÀ¤ò¹Ô¤¦Ì©ÅÙ¤ÈÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤·ÐºÑ²ñµÄ¡×¤«¤é¡¢¡Ö2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤Î½ÅÍ×¹ÖÏÃ¤òÃé¼Â¤Ë³Ø½¬¤¹¤ë²ñµÄ¡×¤Ø¤È´¹¹üÃ¥ÂÛ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ïº£Ç¯¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤Î½ÅÍ×¹ÖÏÃ¤òÅÁ¤¨¤ë¿·²Ú¼Ò¤ÎÄ¹Ê¸¤ÎÊóÆ»¤Ï¡¢¤³¤¦»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ãº£Ç¯¤Ï¤È¤Æ¤âÈóËÞ¤Ê°ìÇ¯¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ê½¬¶áÊ¿Æ±»Ö¤ò³Ë¿´¤È¤¹¤ë¡ËÅÞÃæ±û¤ÎÃÄ·ë¤·¤¿¥ê¡¼¥É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Á´ÅÞÁ´¹ñ³ÆÌ±Â²¤Î¿ÍÌ±¤Ïº¤Æñ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¡¢¹ñ´úÊ³Æ®¤·¤Æ¡¢¿·È¯Å¸ÍýÇ°¤ò·èÁ³¤È´ÓÅ°¤·¡¢¹â¼Á¤ÎÈ¯Å¸¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¹ñÆâ¤È¹ñºÝ¤ÎÆó¤Ä¤ÎÂç¶É¤òÅý¹ç¤·¡¢¤¶¤é¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ç°ÕµÁ¤Î¤¢¤ë¥Þ¥¯¥íÀ¯ºö¤ò¼Â»Ü¤·¡¢·ÐºÑ¼Ò²ñÈ¯Å¸¤Î¼çÍ×ÌÜÉ¸¤ò½çÄ´¤Ë´°¿ë¤µ¤»¤¿¡£
¤ï¤¬¹ñ¤Î·ÐºÑ¤Ï°µÎÏ¤ÎÃæ¤ÇÁ°¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¤¿¤ÊÍ¥¤ì¤¿È¯Å¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½Âå²½»º¶È¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¤ò»ýÂ³Åª¤Ë¿ä¿Ê¤·¡¢²þ³×³«Êü¤Ï¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¡¢½ÅÅÀÊ¬Ìî¤Î¥ê¥¹¥¯´ËÏÂ¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ê¿ÊÅ¸¤òÆÀ¤Æ¡¢Ì±À¸ÊÝ¾ã¤Ï¤µ¤é¤ËÎÏ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£²áµî5Ç¯¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï³Æ¼ï¤ÎÂÇ·â¤äÄ©Àï¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ë±þÂÐ¤·¡¢ÅÞ¤È¹ñ²È¤Î»ö¶È¤Î¿ä¿Ê¤Ï¿·¤¿¤Ê½ÅÂç¤ÊÀ®½¢¤òÀ®¤·¿ë¤²¡¢¡ÖÂè14¼¡5¥õÇ¯·×²è¡×¡Ê2021Ç¯¡Á2025Ç¯¡Ë¤Ï¤Þ¤â¤Ê¤¯±ßËþ¤Ë½ª·ë¤·¡¢¡ÖÂèÆó¤Î100Ç¯¡×¡Ê2049Ç¯¤Î·ú¹ñ100Ç¯¡ËÊ³Æ®ÌÜÉ¸¤Ï¿·¤¿¤ÊÆ»¤Î¤ê¤ÏÎÉ¹¥¤Ê³«»Ï¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡Ä¡ä
¤³¤ì°Ê¾åÌõ¤·¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤¹¤ë¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¼«²è¼«»¿¤Î¡ÖÃæ¹ñ·ÐºÑ¸÷ÌÀÏÀ¡×ËþºÜ¤À¤Ã¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Î½¢¿¦¤Ï¡ÖÄ¶Ä¶Ä¶Ä¶É¹²Ï´ü¡×
ÅÓÃæ¡¢½¬¼çÀÊ¤¬½ÅÍ×¹ÖÏÃ¤Ç¶¯Ä´¤·¤¿¤³¤È¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö½¢¶È¡¦´ë¶È¡¦»Ô¾ì¡¦´üÂÔ¤Î°ÂÄê¤ËÎÏ¤òÃí¤°¡×¤È¤¢¤Ã¤¿¤Î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃÎ¿Í¤ÎÃæ¹ñ¤Î·ÐºÑ³Ø¼Ô¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡ÖÎÏ¤òÃí¤°¤â¤Î¤Î4ÅÀ¤Î¤¦¤Á¡¢¥È¥Ã¥×¤Ë½¢¶È¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¸½ºß¤ÎÃæ¹ñ·ÐºÑ¤¬Êú¤¨¤ëÂ¿¤¯¤ÎÌäÂê¤Î¤¦¤Á¡¢½¢¶È¤¬ºÇ¤â¿¼¹ï¤Ç¡¢ÁáµÞ¤Ë²ò·è¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¡¢À¯ÉÜ¤¬¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡×
¤¿¤·¤«¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤Î½¢¶ÈÌäÂê¤ÏÂçÊÑ¿¼¹ï¤Ç¤¢¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Î³ØÀ©¤Ï¡¢9·îÆþ³Ø¤Ç7·îÂ´¶È¤À¤¬¡¢Â´¶È¤·¤Æ¼Ò²ñ¤Ø½Ð¤¿¡Ê½Ð¤ë¡ËÂç³ØÀ¸¡¦Âç³Ø±¡À¸¤Î¿Í¿ô¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤¬ÌÀ¤±¤¿2023Ç¯¤¬1158Ëü¿Í¡¢2024Ç¯¤¬1179¿Í¡¢2025Ç¯¤¬1222Ëü¿Í¡¢2026Ç¯¤¬1270Ëü¿Í¡Ä¡Ä¡£
4Ç¯¤Ç·×4829Ëü¿Í¡ª¡¡¤³¤ì¤ÏÅìµþ¡¦¿ÀÆàÀî¡¦ºë¶Ì¡¦ÀéÍÕ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¼óÅÔ·÷¿Í¸ý¤ò¤â¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñ·ÐºÑ¤Ï¤¤¤Þ¡¢Ì¤Á¾Í¤ÎÉÔ·Êµ¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Î¿ô¤Î¼ã¼Ô¤Î½¢¿¦Àè¤Ê¤É¤¢¤ë¤Ï¤º¤â¤Ê¤¤¡£Á°½Ð¤Î·ÐºÑ³Ø¼Ô¤Ï¡¢¤³¤¦¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö10·î¤Î¼ãÇ¯ÁØ¡Ê16ºÐ¡Á24ºÐ¡Ë¼º¶ÈÎ¨¤Ï17¡¦3¡ó¤À¤Ã¤¿¤È¡¢¹ñ²ÈÅý·×¶É¤¬È¯É½¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏµÕ¤Ë¹Í¤¨¤ë¤È¤è¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¤Þ¤È¤â¤Ë½¢¿¦¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¼ã¼Ô¤¬¡¢Á´ÂÎ¤Î2³ä¤¯¤é¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤Âç³ØÀ¸¡¦Âç³Ø±¡À¸¤¿¤Á¤Ï¡¢½¢¿¦¤Ç¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤Ç·ë¶É¡¢ºÇÂç¤Î¡Ø½¢¿¦Àè¡Ù¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¥Ð¥¤¥È¤«ÂðÇÛÊØ¤ÎÇÛÃ£°÷¤À¡£¤½¤ì¤¬·ù¤Ê¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢¼«Âð¤Ç¡Ø躺Ê¿¡Ù¡Ê¿²¤½¤Ù¤êÂ²¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤¡¢½¢¿¦¤Ï¡ØÄ¶Ä¶Ä¶Ä¶É¹²Ï´ü¡Ù¤Ê¤Î¤À¡×
¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¡Ö½¢¿¦Ä¶Ä¶Ä¶Ä¶É¹²Ï´ü¡×¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¡¢ºÇ¶áÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£2026Ç¯²Æ¤Ë½¢¿¦¤¹¤ë¡Ö¹ñ¹Í¡×¡Ê¥°¥ª¥«¥ª¡Ë¤¬¡¢11·î30Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢Ç¯¤Ë°ìÅÙ¹Ô¤ï¤ì¤ë¹ñ²È¸øÌ³°÷»î¸³¤ò¡Ö¹ñ¹Í¡×¤È¸Æ¤Ö¡£
¼Ò²ñ¤¬ÉÔ·Êµ¤¤Ç¡¢Ì±´Ö´ë¶È¤Ø¤Î½¢¿¦¤¬º¤Æñ¤Ê»þÂå¤Û¤É¡¢¸øÌ³°÷¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤âÃæ¹ñ¤âÆ±¤¸¤À¡£ÍèÇ¯ÅÙ¤Î¹ñ²È¸øÌ³°÷¤ÎÊç½¸ÏÈ¤Ï¡¢Ìó3Ëü8100¿Í¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢½ñÎà¿³ºº¤òÄÌ²á¤·¤¿¼õ¸³¼Ô¤Ï¡¢371Ëü8000¿Í¡£Ê¿¶ÑÇÜÎ¨¤Ï¡¢98ÇÜ¤À¤Ã¤¿¡£Ê¸»úÄÌ¤ê¡¢¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¡Ö¹ñ¹Í¡×¤Ë»¦Åþ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Á´¿¦¼ï¤Î¤¦¤Á¡¢ºÇ¹âÇÜÎ¨¤Ï6470ÇÜ¡ª¡¡1Ì¾¤ÎÊç½¸ÏÈ¤Ë¡¢6470¿Í¤â¤¬±þÊç¤·¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤Î¿¦¼ï¤È¤Ï¡¢¡Ö¹ñ²È°ÜÌ±´ÉÍý¶É¿ðÎï°ú¤ÅÏ¤·¥»¥ó¥¿¡¼¼¹¹ÔÉôÂâ°ìµé·ÙÄ¹µÚ¤Ó¤½¤ì°Ê²¼¡×¡£Í×¤Ï¡¢Ãæ¹ñ±ÀÆî¾Ê¤È¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤È¤Î¹ñ¶¤Ç¡¢ÉÔË¡¤ËÆþ¹ñ¤·¤Æ¤¤¿¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¿Í¤ò¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼Â¦¤Ë°ú¤ÅÏ¤¹·¸°÷¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Ê¤¼¤³¤Î¿¦¼ï¤¬Ä¶Âç¿Íµ¤¤Ê¤Î¤«¤ÏÉÔÌÀ¤À¡£¤¢¤¨¤Æ¿ä»¡¤¹¤ì¤Ð¡¢±ÀÆî¾Ê¤¬¤È¤ê¤ï¤±¤Ò¤É¤¤ÉÔ·Êµ¤¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤«¡©¡¡¤µ¤é¤Ë¼Ù¿ä¤¹¤ì¤Ð¡¢²¿¤«Î¢¤Ç¥ª¥¤¥·¥¤¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤«¡©
ÍèÇ¯¤Î¡Ö8¤Ä¤Î½ÅÅÀÇ¤Ì³¡×
ÏÃ¤òÌá¤·¤Æ¡¢º£²ó¤ÎÃæ±û·ÐºÑ¹©ºî²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢ÍèÇ¯¼è¤êÁÈ¤à¡Ö8¤Ä¤Î½ÅÅÀÇ¤Ì³¡×¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤¿¡£¤½¤ì¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£
¡ Æâ¼û¼çÆ³¤ò·ø»ý¤·¡¢¶¯Âç¤Ê¹ñÆâ»Ô¾ì¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¡£
¢ ¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¶îÆ°¤ò·ø»ý¤·¡¢ÁÔÂç¤Ê¿·¤¿¤Ê¥¨¥ó¥¸¥ó¤òµÞ¤®ÍÜÀ®¤¹¤ë¡£
£ ²þ³×¹¶·ø¤ò·ø»ý¤·¡¢¹â¼Á¤ÎÈ¯Å¸Æ°ÎÏ¤È³èÎÏ¤òÁý¶¯¤µ¤»¤ë¡£
¤ ÂÐ³°³«Êü¤ò·ø»ý¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¶¨ÎÏ¤È¥À¥Ö¥ë¥¦¥£¥ó¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¡£
¥ ¶¨Ä´Åª¤ÊÈ¯Å¸¤ò·ø»ý¤·¡¢ÅÔ»ÔÉô¤ÈÇÀÂ¼Éô¤ÎÍ»¹ç¤ÈÃÏ°è¤ÎÏ¢Æ°¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¡£
¦ ¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤È¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ô¡¼¥¯¥¢¥¦¥È¤Ø¤Î¥ê¡¼¥É¤ò·ø»ý¤·¡¢Á´ÌÌÅª¤Ê¥°¥ê¡¼¥óÅ¾´¹¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¡£
§ Ì±À¸½Å»ë¤ò·ø»ý¤·¡¢¿ÍÌ±·²½°¤Î¼Â±×¤Ë¸þ¤±¤ÆÅØÎÏ¤¹¤ë¡£
¨ ¥Ü¥È¥à¥é¥¤¥ó¤Î»à¼é¤ò·ø»ý¤·¡¢½ÅÅÀÊ¬Ìî¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÀÑ¶ËÅª¤«¤Ä²ºÅö¤Ë´ËÏÂ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤ÊÇ¤Ì³¤ò·Ç¤²¤¿¤¬¡¢ÌäÂê¤Ï¼Â¹ÔÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢10·î20Æü¤«¤é23Æü¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡Ö4ÃæÁ´²ñ¡×¡ÊÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞÂè20´üÃæ±û°Ñ°÷²ñÂè4²óÁ´ÂÎ²ñµÄ¡Ë¤Ç·èµÄ¤·¤¿¡ÖÂè15¼¡5¥õÇ¯·×²è¡×¡Ê2026Ç¯¡Á2030Ç¯¡Ë¤Î61¹àÌÜ¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£
¡¡ÖÂè14¼¡5¥õÇ¯·×²è¡×¤Î»þ´ü¤Ë¤ï¤¬¹ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Ï½ÅÍ×¤ÊÀ®²Ì¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£¢¡ÖÂè15¼¡5¥«Ç¯·×²è¡×¤Î»þ´ü¤Ë¼Ò²ñ¼çµÁ¸½Âå²½¤Î²áÄø¤ÇÁ°¸å¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë½ÅÍ×¤ÊÃÏ°Ì¤ò´ðËÜÅª¤Ë¼Â¸½¤µ¤»¤ë¡££¡ÖÂè15¼¡5¥«Ç¯·×²è¡×¤Î»þ´ü¤Ë¤ï¤¬¹ñ¤ÎÈ¯Å¸´Ä¶¤Ï¿¼¹ï¤ÇÊ£»¨¤ÊÊÑ²½¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¡£¤¡ÖÂè15¼¡5¥«Ç¯·×²è¡×¤Î»þ´ü¤Ë·ÐºÑ¼Ò²ñ¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë»ØÆ³»×ÁÛ¡£¥¡ÖÂè15¼¡5¥«Ç¯·×²è¡×¤Î»þ´ü¤Ë·ÐºÑ¼Ò²ñÈ¯Å¸¤ËÉ¬¿Ü¤ÎÂº½Å¤¹¤Ù¤¸¶Â§¡£¦¡ÖÂè15¼¡5¥«Ç¯·×²è¡×¤Î»þ´ü¤Î·ÐºÑ¼Ò²ñÈ¯Å¸¤Î¼çÍ×ÌÜÉ¸¡£§ÅÁÅý»º¶È¤ÎºÇÅ¬²½¥¢¥Ã¥×¡£¨ÁÔÂç¤Ê¿·¶½»º¶È¤ÈÌ¤Íè»º¶È¤Î°éÀ®¡£©¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¤ÎÍ¥¼Á¤Ç¹â¸úÎ¨¤ÊÈ¯Å¸¤ÎÂ¥¿Ê¡£ª¸½Âå²½¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¡£«¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤È¥«¥®¤È¤Ê¤ë³Ë¿´µ»½Ñ¹¶Î¬¶¯²½¡£¬²Ê³Øµ»½Ñ¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤È»º¶È¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¿¼¤¤Í»¹çÂ¥¿Ê¡£²Ê³Øµ»½Ñ¿Íºà¶µ°é¤ÎÈ¯Å¸¿ä¿Ê¤Î°ìÂÎ²½¡£®¥Ç¥¸¥¿¥ëÃæ¹ñ¹½ÃÛ¤Î¿¼¤¤¿ä¿Ê¡£¯¾ÃÈñ¤ÎÂçÉý¿¶¶½¡£°Í¸ú¤ÊÅê»ñ¤Î³ÈÂç¡£±Á´¹ñÅý°ìÂç»Ô¾ì¹½ÃÛ¤Î¾ã³²¤È¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤Î·èÁ³¤È¤·¤¿½üµî¡£²³Æ¼ï·Ð±Ä¼çÂÎ¤Î³èÎÏ¤Î½½Ê¬¤Ê»É·ã¡£³À¸»ºÍ×ÁÇ¤Î»Ô¾ì¥Ù¡¼¥¹¤ÎÇÛÊ¬¥·¥¹¥Æ¥à¤È¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Î²þÁ±²ÃÂ®¡£´¥Þ¥¯¥í·ÐºÑ¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ÎÍ¸úÀ¸þ¾å¡£21¼«¼çÅª³«Êü¤ÎÀÑ¶ËÅª³ÈÂç¡£22ËÇ°×¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÈ¯Å¸¤Î¿ä¿Ê¡£23ÁÐÊý¸þÅê»ñ¶¨ÎÏ¤ÎÈÏ°Ï³ÈÂç¡£24¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Î¡Ö°ìÂÓ°ìÏ©¡×¤Î¶¦Æ±¹½ÃÛ¡£25ÇÀ¶È¤ÎÁí¹çÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤È¼ÁÅª¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¡£26½»¤ß¤ä¤¹¤¯¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÍ¥¤·¤¤Èþ¤·¤¤Â¼¤Î·úÀß¿ä¿Ê¡£27ÇÀ¶È¤Î¶¯²½²¸·ÃÉÙÍµÀ¯ºö¤Î¸úÇ½¸þ¾å¡£28ÃÏ°è¤ÎÈ¯Å¸¤È¶¨Ä´À¤ÎÁý¶¯¡£29ÃÏ°è¤ÎÏ¢Æ°ÅªÈ¯Å¸¤ÎÂ¥¿Ê¡£30¹ñÅÚ¶õ´Ö¤ÎÈ¯Å¸¶ÉÌÌ¤ÎºÇÅ¬²½¡£31¿Í´ÖËÜ°Õ¤Î¿··¿ÅÔ»Ô²½¤Î¿¼¤¤¿ä¿Ê¡£32³¤ÍÎ³«È¯ÍøÍÑ¤ÎÊÝ¸î¶¯²½¡£33¼Ò²ñ¼çµÁ¤Î³Ë¿´Åª²ÁÃÍ´Ñ¤Î³È»¶¤È¼ÂÁ©¡£34Ê¸²½»ö¶È¤ÎÂç¡¹ÅªÈË±É¡£35Ê¸²½»º¶È¤Î²ÃÂ®ÅªÈ¯Å¸¡£36Ãæ²ÚÊ¸ÌÀ¤ÎÅÁÇÅÎÏ¤È±Æ¶ÁÎÏ¤Î¸þ¾å¡£37¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Î½½Ê¬¤Ê½¢¶È¤ÎÂ¥¿Ê¡£38¼ýÆþÊ¬ÇÛÀ©ÅÙ¤Î´°È÷¡£39¹ñÌ±¤¬ËþÂ¤¹¤ë¶µ°é¤ÎÀ°È÷¡£40·òÁ´¤Ê¼Ò²ñÊÝ¾ã¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¡£41ÉÔÆ°»º¤Î¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÈ¯Å¸¤Î¿ä¿Ê¡£42·ò¹¯Ãæ¹ñ¤Î¹½ÃÛ¤Î²ÃÂ®¡£43¿Í¸ý¤Î¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÈ¯Å¸¤ÎÂ¥¿Ê¡£44´ðËÜÅª¤Ê¸ø¶¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¶ÑÅù²½¤Î°ÂÄê¤·¤¿¿ä¿Ê¡£45±øÀ÷ËÉ»ß¹¶Àª¤ÈÀ¸ÂÖ¥·¥¹¥Æ¥àºÇÅ¬²½¤Î¿¼¤¤¿ä¿Ê¤Î·ÑÂ³¡£46¿··¿¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ²ÃÂ®²½¡£47¥«¡¼¥Ü¥ó¥¡¼¥Ô¥ó¥°¤ÎÀÑ¶ËÅª¤Ç²ºÅö¤Ê¿ä¿Ê¤È¼Â¸½¡£48¥°¥ê¡¼¥óÀ¸»ºÀ¸³èÊý¼°¤Î²ÃÂ®Åª·ÁÀ®¡£49¹ñ²È°ÂÁ´¥·¥¹¥Æ¥à¤Î²þÁ±¡£50½ÅÅÀÊ¬Ìî¤Î¹ñ²È°ÂÁ´Ç½ÎÏ¤Î¹½ÃÛ¶¯²½¡£51¸ø¶¦°ÂÁ´¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¥ì¥Ù¥ë¤Î¸þ¾å¡£52¼Ò²ñ¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¥·¥¹¥Æ¥à¤Î²þÁ±¡£53Àè¿ÊÅª¤ÊÀïÆ®ÎÏ¹½ÃÛ²ÃÂ®¡£54·³»ö¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Î¸½Âå²½¿ä¿Ê¡£55¹ñ²ÈÀïÎ¬¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈÇ½ÎÏ¤Î°ìÂÎ²½¤Î¶¯¸Ç¤Ê¸þ¾å¡£56ÅÞÃæ±û¤Î½¸ÃæÅý°ì»ØÆ³¤Î·ø»ý¤È¶¯²½¡£57¼Ò²ñ¼çµÁÌ±¼çË¡¼£¤Î¹½ÃÛ¿ä¿Ê¡£58¹á¹Á¡¦¥Þ¥«¥ª¤ÎÄ¹´üÈË±É¤È°ÂÄê¤ÎÂ¥¿Ê¡£59Î¾´ß´Ø·¸¤ÎÊ¿ÏÂÅªÈ¯Å¸¤ÈÁÄ¹ñÅý°ì¤ÎÂç¶È¿ä¿Ê¡£60¿ÍÎà±¿Ì¿¶¦Æ±ÂÎ¤Î¹½ÃÛ¿ä¿Ê¡£61Ãæ¹ñ¼°¸½Âå²½¹½ÃÛ¤ÎÀÑ¶ËÅª¡¦¼çÆ³Åª¡¦ÁÏÂ¤Åª¤ÊÁ´¼Ò²ñÆ°°÷¤Ø¤Î½½Ê¬¤Ê°Ü¹Ô¡£
¤³¤Á¤é¤â¡¢Ê¸ÌÌ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤é¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤Ïº£¸å¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·ÐºÑ±¿±Ä¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡Á°½Ð¤ÎÃæ¹ñ¤Î·ÐºÑ³Ø¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡ÖÃæ¹ñ·ÐºÑ¤ÎºÇÂç¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ÎÁ°¤Þ¤ÇGDP¤ÎÌó3³ä¤òÀê¤á¤Æ¸£°úÌò¤À¤Ã¤¿ÉÔÆ°»º¶È¤¬¡¢¤¤¤Þ¤ä¤É¤¦¤Ë¤âÎ©¤Á¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£¤½¤ì¤¬¡Ø4ÃæÁ´²ñ¡Ù¤ÈÃæ±û·ÐºÑ¹©ºî²ñµÄ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¶ËÏÀ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤â¤¦ÉÔÆ°»º¤Ï¸«¼Î¤Æ¤Æ¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£´¹¸À¤¹¤ì¤Ð¡¢¸«¼Î¤Æ¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢¼ê¤Î¤Ä¤±¤è¤¦¤â¤Ê¤¯°²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¸£°úÌò¤È¤·¤Æ¡¢AI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤È¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î´ØÏ¢»º¶È¤ò°éÀ®¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢È¾Æ³ÂÎ»º¶È¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£AI¤È¥í¥Ü¥Ã¥È¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î»º¶È¤¬½çÄ´¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢ÉÔÆ°»º¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹Ê¬¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢Ãæ¹ñ·ÐºÑ¤òÉü³è¤Ç¤¤ë¤ÈÆ§¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¡×
AI¤È¥í¥Ü¥Ã¥È¤ËÍê¤ëÃæ¹ñ·ÐºÑ
¤¿¤·¤«¤Ë¡¢º£Ç¯1·î¡¢À¸À®AI¡ÖDeepSeek¡×¤¬¾×·âÅª¤Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤Þ¤Àµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£¡ÖDeepSeek¡×¤ò¤¢¤é¤æ¤ë»º¶È¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¡ÖDeepSeek·ÐºÑ¡×¤Ê¤ë¸ÀÍÕ¤âÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£
Æ±ÍÍ¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î³«È¯¤â¡¢ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£8·î¤Ë¤Ï¡¢ËÌµþ¤Ç¡ÖÂè1²óÀ¤³¦¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È±¿Æ°²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢500ÂÎ°Ê¾å¤Î¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¡¢³Æ¼ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¾¡Éé¤ò¶¥¤Ã¤¿¡£
11·î27Æü¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ·ÐºÑ¤Î»ÊÎáÅã¤Ç¤¢¤ë¹ñ²ÈÈ¯Å¸²þ³×°Ñ°÷²ñ¤ÎÍûÄ¶ÊóÆ»´±¤¬¡¢²ñ¸«¤ÇAI¤È¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡ÖAI¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ØAI¡Ü¡Ù¹ÔÆ°·×²è¤Ç¡¢¹ñ²ÈAI±þÍÑ¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È´ðÃÏ¤ÎÀ°È÷¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢»º¶È¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎÏ¢·È¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¡Ø¥³¥Í¥¯¥¿¡¼¡Ù¡¢µ»½ÑÀ®²Ì¤ÎÅ¾²½¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¡Ø¥¢¥¯¥»¥é¥ì¡¼¥¿¡¼¡Ù¡¢Í¥ÎÉ¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼ÂÍÑ²½¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ø¥¤¥ó¥¥å¥Ù¡¼¥¿¡¼¡Ù¤Î¹½ÃÛ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë
¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¶áÇ¯¡¢¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¼çÆ³¤È¼ûÍ×¤Î²òÊü¤È¤¤¤¦Æó½Å¤ÎºîÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»º¶Èµ¬ÌÏ¤¬Ç¯50¡ó¤òÄ¶¤¨¤ëÀ®Ä¹Î¨¤Ç¡¢ÈôÌöÅª¤ÊÈ¯Å¸¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¡£»Ô¾ìÄ´ººµ¡´Ø¤ÎÍ½Â¬¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2030Ç¯¤Ë¤Ï1000²¯¸µ¡ÊÌó2Ãû±ß¡Ë¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë
º£¸å¤ÏÂè°ì¤Ë¡¢¶È³¦É¸½à¤ÈÉ¾²ÁÂÎ·Ï¤Î¹½ÃÛ¤ò²ÃÂ®¤·¡¢»²Æþ¡¦Âà½Ð¥á¥«¥Ë¥º¥à¤òÀ°È÷¡¦·òÁ´²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸øÊ¿¤Ê¶¥Áè´Ä¶¤òÀ°¤¨¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È»º¶È¤ÎÃá½ø¤¢¤ëÈ¯Å¸¤òÊÝ¾ã¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ÂèÆó¤Ë¡¢Ãæ³Ëµ»½Ñ¤Î¸¦µæ³«È¯¤ò²ÃÂ®¤·¡¢´ë¶È¡¦Âç³Ø¡¦¸¦µæµ¡´Ø¤Ê¤É¤¬¡ØÂç¾®Ç¾¡Ù¥â¥Ç¥ë¤ÎÏ¢·È¡¢¥¯¥é¥¦¥ÉÂ¦¤ÈÃ¼ËöÂ¦¤Î±é»»Ç½ÎÏ¤ÎºÇÅ¬²½¡¢¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¼Âµ¡¥Ç¡¼¥¿¤ÎÍ»¹ç¤Ê¤É¤Îµ»½Ñ²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤ò»Ù±ç¤·¡¢»º¶È¤Î¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Âè»°¤Ë¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡¦¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥ÈÀ¸»º¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ê¤É¤Î¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢Á´¹ñµ¬ÌÏ¤Ç¤Îµ»½Ñ¡¦»ñ¸»¤ÎÅý¹ç¤È³«Êü¡¦¶¦Í¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¼Â´Ä¶¤Ç¤Î¼ÂÍÑ²½¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ãæ¹ñ·ÐºÑ¤ÏÁ´ÂÎÅª¤Ë¤Ï¡Ö¤É¤·¤ã¹ß¤ê¤Î±«¡×¤À¤¬¡¢¡ÖAI¤È¥í¥Ü¥Ã¥È¡×¤Ë¸÷ÌÀ¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤À¡£AI¤È¥í¥Ü¥Ã¥È»º¶È¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡ÖÉÔÆ°»º¤Î°Ç¡×¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
