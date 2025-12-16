“タイから凱旋”SKE48青海ひな乃『FLASH』で再始動グラビア
アイドルグループ・SKE48の青海ひな乃が、16日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場した。
【写真】タイから凱旋…見事なボディを見せた青海ひな乃
48グループで初めてとなるグローバルユニット『Quadlips』での活動を9月末までおこなっていた青海。16日発売の『週刊FLASH』では6ページに渡るグラビアでその魅力を紹介している。
インタビューでは『Quadlips』の活動拠点であるタイでの生活について、その苦労や抱いた悩みについて語っており、同時にこれからのSKE48での活動における意気込みも話してくれた。必見の内容となっている。
同誌には、笹崎里菜、穂波あみ、新居歩美、MAHO(ミスFLASH2025)、橋本梨菜らも登場する。
