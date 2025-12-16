たとえば、交通至便な大型マンション。何百世帯もの家族が暮らす巨大な建物の中で、社会から切り離されていく高齢者たちがいます。周囲が気づけない、都会ならではの「綺麗な孤立」の現場をみていきます。

完璧なセキュリティという名の「檻」

東京都監察医務院のデータによると、東京23区内における1人暮らしの「孤独死（異状死）」の数は年間約8,000件以上（令和3年）。そのうち、7割が65歳以上の高齢者です。 孤独死というと、「ゴミ屋敷に孤立した高齢者」という光景を想像する人も多いでしょう。もちろん、そのイメージも孤独死のひとつ。しかし都会では、「綺麗な孤立」も珍しくありません。

駅から徒歩5分。重厚なタイル張りの外観に、植栽の手入れが行き届いた築20年の分譲マンション。セキュリティは万全、24時間ゴミ出し可能、宅配ボックス完備。高橋幸子さん（仮名・82歳）は、このマンションの7階に1人で暮らしています。

15年前に夫と「終の棲家」として購入しました。子どもはおらず、夫を見送ってからは広い3LDKを持て余していますが、年金は月15万円ほどの収入があるうえ、夫の遺した貯蓄もあり、経済的に困窮しているわけではありません。

「ここは便利ですよ。スーパーも近いし、管理もしっかりしていて泥棒の心配もない。でもね、静かすぎるんです」

二重のオートロックは、不審者を完璧にシャットアウトします。しかしそれは同時に、予約のない訪問者を拒み、世間との接点を物理的に遮断する壁ともなります。インターホンが鳴るのは、宅配便か、不要品買い取りのセールスくらいです。

かつて住んでいた団地では、窓を開ければ誰かの話し声が聞こえ、夕方にはお裾分けのやり取りがあったとか。しかし、ここでは「他人の生活に干渉しない」ことが最高のマナーとされます。防音性の高い壁とドアは、隣人の生活音さえ消し去ってしまいます。

「まるで無人島にいるような感覚ね」

高橋さんの孤立を深めているのは、物理的な壁だけではありません。世代間のコミュニケーション・ギャップという「見えない壁」です。

ある日、買い物へ行こうとエレベーターに乗ると、20代くらいの若い男性住民と乗り合わせました。「今日は暑いですね」と声をかけましたが、返事はありませんでした。 無視されたわけではありません。彼の耳にはワイヤレスイヤホンが装着され、視線は手元のスマートフォンに釘付けだったのです。

「昔はね、エレベーターで会えば『いってらっしゃい』なんて声をかけ合ったものですけれど。今は下手に声をかけると、不審がられたりね……」

内閣府『第9回高齢者の生活と意識に関する国際比較調査』によると、「同居の家族以外に頼れる人」として「近所の人」と回答した人は、日本は15.0%。ドイツ40.2%、アメリカ33.6%、スウェーデン20.0%と、欧米諸国に比べて、近所との絆が希薄であることがわかります。

「助けて」が誰にも届かない

さらに孤立を深めるきっかけになったのがマンション管理の「DX化」。 これまでエントランスの掲示板に貼られていた「断水のお知らせ」や「総会にむけてのアンケート」が、すべて「住民専用アプリ」や「二次元コード読み取り」に移行しました。ガラケーを使っている高橋さんには、それらのお知らせを確認する術がありません。

管理人は日中駐在していますが、巡回で不在のことも多く、また常にパソコンに向かって忙しそうにしています。「アプリの使い方が分からない」という初歩的な質問で手を煩わせるのは、元来しっかり者である高橋さんのプライドが許しませんでした。

結果、高橋さんはマンションの重要な決定事項やイベントの日程を知らないまま、日々の生活を送ることになります。「自分だけが、この共同体から置いていかれている」。そんな焦燥感が、彼女の足をさらに社会から遠のかせました。

そして先日、恐れていた事態が起きました。 リビングの電球を替えようと椅子に乗った際、バランスを崩して転倒し、足を強く捻ってしまったのです。骨折こそ免れましたが、激痛で立ち上がれなかったとか。携帯電話は寝室にあります。這っていけば届く距離ですが、あまりの痛みにうずくまるしかありませんでした。

大声で「助けて！」と叫んでも、誰にも届きません。結局、彼女は痛みが引くまで1時間以上床でじっと耐え、その後、足を引きずりながら自力で湿布を買いに行きました。

「私はここにいるのに、誰からも見えていない。まるで透明人間みたい」

ゴミ屋敷や異臭といった異変があれば、行政や近隣住民も介入しやすいものです。しかし、オートロックの奥で、綺麗な服を着て、静かに暮らしている高齢者の苦悩には、誰も気づくことができません。 セキュリティとプライバシーが守られた現代のマンション生活。快適さと引き換えに、地域社会にあった相互扶助というセーフティネットを失わせつつあります。

